Меркель призвала серьезно отнестись к ядерным угрозам Путина

Не следует игнорировать слова Путина, считая их блефом, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала такой подход признаком не слабости, а политической мудрости.

Угрозы российского президента Владимира Путина применить в войне против Украины ядерное оружие не следует недооценивать, считает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Необходимо серьезно относиться к его словам, не игнорировать их с самого начала, считая блефом", - заявила Меркель на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля (Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung) во вторник, 27 сентября, в Берлине.

"Не признак слабости, а свидетельство политической мудрости"

По ее словам, такой подход "не является ни в коем случае признаком слабости или умиротворения, а представляет собой свидетельство политической мудрости". Тем самым Запад мог бы сохранить пространство для действий и даже расширить его, полагает Ангела Меркель.

Она поддержала позицию нынешнего правительства ФРГ, которое отказывается в конфликте с Россией предпринимать какие-либо действия без согласования с партнерами. По мнению Меркель, будь сегодня во главе немецкого правительства Гельмут Коль, он сделал бы "всё для защиты и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Но вместе с тем Коль не упускал бы из виду то, что в данный момент кажется трудно представимым, а именно - какими могли бы быть в будущем отношения с Россией, - и не делал бы это без согласования с союзниками, добавила экс-канцлер.

Меркель редко высказывается о войне в Украине

После начала военной агрессии России против Украины Ангелу Меркель многократно критиковали за политику возглавляемых ею на протяжении 16 лет правительств в отношении Москвы. До сих пор Меркель за редким исключением воздерживалась от оценок этой агрессии.

После нападения на Украину Владимир Путин, другие представители российской власти, а также пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерной атаки или возникновения экзистенциальной угрозы для РФ. 21 сентября Путин в обращении к народу в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, подчеркнув, что "это не блеф".

На следующий день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что, когда самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей Украины "будут приняты в Россию", их станут защищать вооруженные силы РФ и армия сможет использовать "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное".

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