  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель
Ангела Меркель в Берлине 27 сентябряФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Меркель призвала серьезно отнестись к ядерным угрозам Путина

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Не следует игнорировать слова Путина, считая их блефом, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала такой подход признаком не слабости, а политической мудрости.

https://www.dw.com/ru/merkel-prizvala-vserez-otnestis-k-adernym-ugrozam-putina/a-63270702

Угрозы российского президента Владимира Путина применить в войне против Украины ядерное оружие не следует недооценивать, считает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Необходимо серьезно относиться к его словам, не игнорировать их с самого начала, считая блефом", - заявила Меркель на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля (Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung) во вторник, 27 сентября, в Берлине.

"Не признак слабости, а свидетельство политической мудрости"

По ее словам, такой подход "не является ни в коем случае признаком слабости или умиротворения, а представляет собой свидетельство политической мудрости". Тем самым Запад мог бы сохранить пространство для действий и даже расширить его, полагает Ангела Меркель.

Она поддержала позицию нынешнего правительства ФРГ, которое отказывается в конфликте с Россией предпринимать какие-либо действия без согласования с партнерами. По мнению Меркель, будь сегодня во главе немецкого правительства Гельмут Коль, он сделал бы "всё для защиты и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Но вместе с тем Коль не упускал бы из виду то, что в данный момент кажется трудно представимым, а именно - какими могли бы быть в будущем отношения с Россией, - и не делал бы это без согласования с союзниками, добавила экс-канцлер.

Меркель редко высказывается о войне в Украине

После начала военной агрессии России против Украины Ангелу Меркель многократно критиковали за политику возглавляемых ею на протяжении 16 лет правительств в отношении Москвы. До сих пор Меркель за редким исключением воздерживалась от оценок этой агрессии.

После нападения на Украину Владимир Путин, другие представители российской власти, а также пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерной атаки или возникновения экзистенциальной угрозы для РФ. 21 сентября Путин в обращении к народу в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, подчеркнув, что "это не блеф".

На следующий день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что, когда самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей Украины "будут приняты в Россию", их станут защищать вооруженные силы РФ и армия сможет использовать "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное".

Смотрите также:

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто взорвал "Северный поток" и выдержат ли Грузия и Казахстан наплыв россиян? DW Новости (27.09.22)

Кто взорвал "Северный поток" и выдержат ли Грузия и Казахстан наплыв россиян? DW Новости (27.09.22)

Три утечки - одна на газопроводе "Северный поток-2" и две - на обеих нитках "Северного потока-1" - были обнаружены в ночь на 26 сентября, северо-восточнее острова Борнхольм. Министерство обороны Дании опубликовало видео бурлящей воды на поверхности. Не исключено, что произошли подводные взрывы.
Политика
27 сентября 2022 г.
29:04 мин.
external

Частичная мобилизация. Вербовка на зоне. Замерзающая Европа – "Заповедник", выпуск 232, 25.09.22

Частичная мобилизация. Вербовка на зоне. Замерзающая Европа – "Заповедник", выпуск 232, 25.09.22

Сеанс омоложения Путина с купанием в кровавой ванне мобилизации. Шансон о вербовке на войну в Украину. Фантазии Кремля о замерзающей Европе. Отрицательный рост членов ОДКБ. Новые преследования несогласных и законы военного времени в России. В поисках ядерного чемоданчика. Смотрите в 232-м выпуске "Заповедника"!
Политика
25 сентября 2022 г.
14:47 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

Евросоюз предложил восьмой пакет санкций против России

Политика
47 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Frankfurt an der Oder | Studentenwohnanlage

Как белорусу стать студентом в Германии

Как белорусу стать студентом в Германии

Общество
6 ч. назад
Российские военные направляются из Крыма в Херсонскую область, 24 февраля 2022 года

Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам

Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам

Политика
8 ч. назад
Два россиянина, которые доехали от Сочи до российско-грузинской границы за 60 часов. Сейчас они в Тбилиси

ГИБДД на границе РФ и Грузии "зарабатывает" на уклонистах

ГИБДД на границе РФ и Грузии "зарабатывает" на уклонистах

Общество
27 сентября 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Гуманитарная катастрофа на границе с Грузией. DW Новости Шоу

Гуманитарная катастрофа на границе с Грузией. DW Новости Шоу

Политика
27 сентября 2022 г.
60:49 мин.
Мобилизация в Сибири

"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ

"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ

Конфликты
27 сентября 2022 г.
15 фото
Карикатура - "заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев" тащит за собой на веревке, как игрушку на колесиках, атомную бомбу. На ней сидит и отдает честь желтая уточка.

Медведев и ядерное оружие. До чего доводят игры с уткой?

Медведев и ядерное оружие. До чего доводят игры с уткой?

Конфликты
27 сентября 2022 г.
На главную страницу