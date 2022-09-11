Разведка США помогала Киеву готовить контрнаступление

Летом, при подготовке контрнаступления, украинские власти решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, пишет The New York Times.

Высокопоставленные украинские чиновники усилили обмен разведданными со своими американскими коллегами летом, когда начали планировать контрнаступление, которое позволило им добиться значительных успехов на северо-востоке страны в последние дни. Об этом сообщает в пятницу, 10 сентября, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"На протяжении всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях, - пишет The New York Times. - Такая оперативная информация позволила украинцам, которые, по признанию американских официальных лиц, сыграли решающую роль в планировании и осуществлении (контрнаступления. - Ред.), того, чтобы брать на прицел российские войска, убивать высокопоставленных генералов и заставлять (российские войска снабжения. - Ред.) поставлять боеприпасы дальше от линии фронта".

На протяжении последних недель представители американских спецслужб не раз указывали, что у них имеется гораздо больше информации относительно российских военных планов, нежели про украинские.

Продвижение украинских войск

Однако, как только Украина начала разрабатывать план контрнаступления против России, руководители в Киеве решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, объяснили собеседники издания.

Какую именно информацию стороны предоставляли друг другу, в публикации не указывается. Между тем, по словам Мика Малроя - бывшего сотрудника Пентагона и офицера ЦРУ, - украинские войска продвигаются быстрее, чем того можно было ожидать. "Сейчас для украинской армии настало время использовать любую возможность, чтобы ослабить и уничтожить российскую боеспособность", - уверен он.

При этом действующие и бывшие чиновники США высоко оценили тщательную подготовку Украины к контрнаступлению. Решение Украины рассказать о своем контрнаступлении на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом для введения в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с момента аннексии Крыма в 2014 году, напоминает The New York Times.

Возможность нанесения РФ ответного удара

Тем не менее действующие американские чиновники подчеркивают, что еще рано судить о том, смогут ли украинские военные продолжать наступление в том же темпе. Ведь и они понесли существенные потери и страдают от нехватки артиллерийских снарядов.

Некоторые американские чиновники считают, что чем успешнее Украина будет действовать в ближайшие несколько дней, тем больше вероятность, что Россия будет искать способы нанести ответный удар.

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