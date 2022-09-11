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КонфликтыУкраина

Разведка США помогала Киеву готовить контрнаступление

Александра Иванова
56 мин. назад

Летом, при подготовке контрнаступления, украинские власти решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, пишет The New York Times.

https://www.dw.com/ru/razvedka-ssa-pomogala-kievu-gotovit-kontrnastuplenie/a-63082203

Высокопоставленные украинские чиновники усилили обмен разведданными со своими американскими коллегами летом, когда начали планировать контрнаступление, которое позволило им добиться значительных успехов на северо-востоке страны в последние дни. Об этом сообщает в пятницу, 10 сентября, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"На протяжении всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях, - пишет The New York Times. - Такая оперативная информация позволила украинцам, которые, по признанию американских официальных лиц, сыграли решающую роль в планировании и осуществлении (контрнаступления. - Ред.), того, чтобы брать на прицел российские войска, убивать высокопоставленных генералов и заставлять (российские войска снабжения. - Ред.) поставлять боеприпасы дальше от линии фронта".

На протяжении последних недель представители американских спецслужб не раз указывали, что у них имеется гораздо больше информации относительно российских военных планов, нежели про украинские.

Продвижение украинских войск

Однако, как только Украина начала разрабатывать план контрнаступления против России, руководители в Киеве решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, объяснили собеседники издания.

Какую именно информацию стороны предоставляли друг другу, в публикации не указывается. Между тем, по словам Мика Малроя - бывшего сотрудника Пентагона и офицера ЦРУ, - украинские войска продвигаются быстрее, чем того можно было ожидать. "Сейчас для украинской армии настало время использовать любую возможность, чтобы ослабить и уничтожить российскую боеспособность", - уверен он.

При этом действующие и бывшие чиновники США высоко оценили тщательную подготовку Украины к контрнаступлению. Решение Украины рассказать о своем контрнаступлении на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом для введения в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с момента аннексии Крыма в 2014 году, напоминает The New York Times.

Возможность нанесения РФ ответного удара

Тем не менее действующие американские чиновники подчеркивают, что еще рано судить о том, смогут ли украинские военные продолжать наступление в том же темпе. Ведь и они понесли существенные потери и страдают от нехватки артиллерийских снарядов.

Некоторые американские чиновники считают, что чем успешнее Украина будет действовать в ближайшие несколько дней, тем больше вероятность, что Россия будет искать способы нанести ответный удар.

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