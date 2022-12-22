Сотрудник разведки ФРГ заподозрен в шпионаже в пользу России

Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. (Carsten L.) задержан по подозрению в государственной измене, в частности в шпионаже в пользу России. Задержание состоялось 21 декабря и было санкционировано Федеральной прокуратурой ФРГ, сообщили в четверг, 22 декабря, немецкие СМИ Вскоре после этого стало известно, что следственный судья Федеральной судебной палаты еще 16 декабря выдал ордер на арест Карстена Л. Cейчас тот находится в предварительном заключении.

В нынешнем году подозреваемый передал "одной из российских спецслужб" сведения, представляющие собой государственную тайну. В его жилье и на рабочем месте уже прошли обыски, заявили в свою очередь в Федеральной прокуратуре Германии. Кроме того, обыскам подверглись жилье и рабочее место "еще одного лица", а также два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе.

BND сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела масштабное внутреннее расследование, заявил глава спецслужбы Бруно Каль (Bruno Kahl). "Когда подозрения подтвердились, была проинформирована генпрокуратура", - добавил он.

Федеральная разведывательная служба не сообщила подробности обвинения, отметив, что "сдержанность и конфиденциальность очень важны в данном особом случае". "В случае с Россией мы имеем дело с актором, отличающимся беспринципностью и готовностью к насилию. Каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести ущерб Германии", - сказал Бруно Каль. По его словам, успех расследования во многом зависит от того, чтобы как можно меньше информации стало достоянием общественности, пока прокуратура не завершит следственные мероприятия.

Последний подобный случай в BND датирован 2014 годом

Последний раз двойной агент - так называемый "крот" - в рядах BND, Маркус Р. (Markus R.), был разоблачен в 2014 году, спустя два года, в марте 2016-го, высший земельный суд в Мюнхене признал его виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США и приговорил к восьми годам лишения свободы. Свои услуги в качестве осведомителя Маркус Р. предлагал еще и российской разведслужбе.

Суд счел доказанным, что 32-летний подсудимый с 2008 по 2014 годы передал ЦРУ более 200 внутренних документов германской спецслужбы, в том числе строго секретных, за что получил в общей сложности не менее 80 тысяч евро. На судебном процессе Маркус Р. признал свою вину, назвав в качестве мотивов "скуку, глубокое разочарование и недостаточную востребованность" на рабочем месте. Среди переданных им сведений была база данных с настоящими именами и именами прикрытия агентов BND за границей.

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