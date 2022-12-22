  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Надпись Bundesnachrichtendienst на стене здания Федеральной развелслужбы в Берлине
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
ПолитикаГермания

Сотрудник разведки ФРГ заподозрен в шпионаже в пользу России

Сергей Гуща
35 мин. назад

Арест сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л. санкционирован следственным судьей Федеральной судебной палаты.

https://p.dw.com/p/4LKut

Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. (Carsten L.) задержан по подозрению в государственной измене, в частности в шпионаже в пользу России. Задержание состоялось 21 декабря и было санкционировано Федеральной прокуратурой ФРГ, сообщили в четверг, 22 декабря, немецкие СМИ  Вскоре после этого стало известно, что следственный судья Федеральной судебной палаты еще 16 декабря выдал ордер на арест Карстена Л. Cейчас тот находится в предварительном заключении.

В нынешнем году подозреваемый передал "одной из российских спецслужб" сведения, представляющие собой государственную тайну. В его жилье и на рабочем месте уже прошли обыски, заявили в свою очередь в Федеральной прокуратуре Германии. Кроме того, обыскам подверглись жилье и рабочее место "еще одного лица", а также два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе.

BND сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела масштабное внутреннее расследование, заявил глава спецслужбы Бруно Каль (Bruno Kahl). "Когда подозрения подтвердились, была проинформирована генпрокуратура", - добавил он.

Федеральная разведывательная служба не сообщила подробности обвинения, отметив, что "сдержанность и конфиденциальность очень важны в данном особом случае". "В случае с Россией мы имеем дело с актором, отличающимся беспринципностью и готовностью к насилию. Каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести ущерб Германии", - сказал Бруно Каль. По его словам, успех расследования во многом зависит от того, чтобы как можно меньше информации стало достоянием общественности, пока прокуратура не завершит следственные мероприятия.

Последний подобный случай в BND датирован 2014 годом

Последний раз двойной агент - так называемый "крот" - в рядах BND, Маркус Р. (Markus R.), был разоблачен в 2014 году, спустя два года, в марте 2016-го, высший земельный суд в Мюнхене признал его виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США и приговорил к восьми годам лишения свободы. Свои услуги в качестве осведомителя Маркус Р. предлагал еще и российской разведслужбе.

Суд счел доказанным, что 32-летний подсудимый с 2008 по 2014 годы передал ЦРУ более 200 внутренних документов германской спецслужбы, в том числе строго секретных, за что получил в общей сложности не менее 80 тысяч евро. На судебном процессе Маркус Р. признал свою вину, назвав в качестве мотивов "скуку, глубокое разочарование и недостаточную востребованность" на рабочем месте. Среди переданных им сведений была база данных с настоящими именами и именами прикрытия агентов BND за границей.

Смотрите также

Штаб-квартира разведки BND - секретный объект у всех на виду

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кибершпионаж в разведке ФРГ: взлом во имя Родины (17.04.2019)

Кибершпионаж в разведке ФРГ: взлом во имя Родины (17.04.2019)

Федеральной разведслужбе Германии (BND) нужны хакеры, способные взламывать системы безопасности, запускать трояны и вскрывать мессенджеры. А как работается "легальным" хакерам? Репортер DW встретился с одним из них.
Политика17 апреля 2019 г.03:21 мин.
external

Служба внешней разведки Германии зовет в гости - по предварительной записи (06.11.2019)

Служба внешней разведки Германии зовет в гости - по предварительной записи (06.11.2019)

В центре Берлина открылся для посетителей выставочный зал службы внешней разведки BND - единственный в своем роде во всем мире.
История6 ноября 2019 г.02:48 мин.

Festnahme wegen mutmaßlichen Landesverrats

www.generalbundesanwalt.de
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Надпись Bundesnachrichtendienst на стене здания Федеральной развелслужбы в Берлине

Сотрудник разведки ФРГ заподозрен в шпионаже в пользу России

Политика35 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: Статуэтка кинопремии "Оскар" нарисована с лицом, похожим на Алексея Навального. Слева написано: "Оскар", шорт лист 2022".

Навальный и "Оскар": история сближения

Навальный и "Оскар": история сближения

Кино1 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Триумф Зеленского в США. Ранение Рогозина. DW Шоу

Триумф Зеленского в США. Ранение Рогозина. DW Шоу

Политика2 ч. назад62:56 мин.
Елена Бачило в своем салоне штор в Варшаве

"Бизнес в эмиграции требует смелости". Истории белорусок

"Бизнес в эмиграции требует смелости". Истории белорусок

Экономика и бизнес8 ч. назад
Медикаменты в одной из немецких аптек

Почему из аптек в Германии пропадают важные лекарства

Почему из аптек в Германии пропадают важные лекарства

Общество48 мин. назад
Михаил Саакашвили участвует в заседании суда по видеосвязи, 22 декабря 2022 года

Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

Политика2 ч. назад
На улицах Мадрида

Испанцам упростили процедуру смены пола

Испанцам упростили процедуру смены пола

Общество3 ч. назад
На главную страницу