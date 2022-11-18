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Офицер запаса бундесвера Ральф Г. и его адвокат в зале заседаний Высшего земельного суда в Дюссельдорфе
Ральф Г. и его адвокат перед началом судебного процесса, август 2022 годаФото: picture alliance/dpa
ПолитикаГермания

Офицер запаса бундесвера приговорен за шпионаж в пользу РФ

Екатерина Венкина
25 мин. назад

Офицер запаса вооруженных сил Германии признан виновным в разведдеятельности в пользу РФ. Он приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.

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Высший земельный суд в Дюссельдорфе (земля Северный Рейн - Вестфалия) в пятницу, 18 ноября, приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно офицера запаса вооруженных сил Германии - бундесвера. Ральф Г. (Ralph G.) 65-летний житель города Эркрат, расположенного под Дюссельдорфом, признан виновным в разведывательной деятельности в пользу России.

Суд счел доказанным, что подсудимый с 2014 по 2020 годы снабжал Главное управление Генштаба ВС РФ (военную разведку) сведениями о системе резервистов бундесвера, последствиях санкций ЕС против России и киберинформацией. Им двигали "крайне дружелюбная в отношении России позиция и стремление добиться популярности и значимости среди российских военнослужащих", отметил председательствующий судья. При этом, по его словам, Ральф Г. осознавал, что его действия могут причинить ущерб интересам ФРГ и США.

Прокуратура требовала приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 тысяч евро. Его адвокат настаивал на оправдательном приговоре, утверждая, что переданная информация не была секретной и находилась в открытом доступе. Следствие в свою очередь напоминало, что Ральф Г. передал российской военной разведке данные из так называемой "Белой книги" министерства обороны ФРГ еще до ее опубликования. Сам мужчина полностью признал, что отправлял документы российскому военному атташе.

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