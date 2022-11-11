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Фото: edna/IMAGO
ПолитикаШвеция

Шведского чиновника и его брата обвиняют в шпионаже на РФ

Анна Мельникова
1 ч. назад

Два брата - уроженца Ирана на протяжении 10 лет передавали России информацию, угрожающую безопасности Швеции, утверждает следствие. Оба находятся под стражей с прошлой осени.

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Шведская прокуратура предъявила двум жителям страны обвинение в шпионаже в пользу России. Одному из них, кроме того, вменяют в вину грубое нарушение правил обращения с секретной информацией. Оба находятся под стражей с осени 2021 года. Об этом сообщается на сайте прокуратуры в пятницу, 11 ноября. 

Большая часть материалов уголовного дела засекречена. "Подозрения связаны с очень серьезным преступлением против шведской разведки и служб безопасности", - заявил гособвинитель Пер Линдквист. По его словам, информация, которую обвиняемые незаконно передали РФ, может нанести ущерб безопасности Швеции

Ежедневник Dagens Nyheter уточняет, что один из арестованных около девяти лет работал в силовых структурах, в том числе в Управлении специальных расследований (KSI), которое считается самой секретной разведывательной службой Швеции. На момент ареста он занимал высокий пост в госучреждении. 

По сведениям агентства Associated Press, речь идет о братьях Пеймане и Пайаме Киа, им 42 года и 35 лет соответственно. Оба родились в Иране, в детстве переехали в Швецию, а гражданство получили в 1994 году. Согласно обвинительному заключению, полученному агентством AP, мужчины сотрудничали с военной разведкой России с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года. Если братьев признают виновными, им может грозить около 20 лет лишения свободы. Они свою вину отрицают.

В 2021 году подданного Швеции, работавшего консультантом у автопроизводителей Volvo и Scania, приговорили к трем годам заключения. По версии следствия, он сделал копии секретных корпоративных документов и за деньги передал их российскому дипломату.

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