Гражданин Швеции осужден за шпионаж в пользу России

Окружной суд городе в Гётеборге в среду, 15 сентября, признал 47-летнего подданного Швеции виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщило агентство dpa.



Сторона обвинения утверждала, что подсудимый, работая консультантом у автопроизводителей Volvo Cars и Scania, сделал копии секретных документов этих компаний и за деньги передал их российскому дипломату, осознавая, что эти сведения нанесут ущерб шведскому государству. В свою очередь суд счел доказанным ущерб, причиненный Швеции передачей данных о производителе грузовиков Scania, но не нашел доказательств ущерба в случае с передачей документации Volvo Cars.

Подсудимый был задержан в начале 2019 года шведскими органами безопасности в одном из стокгольмских ресторанов в ходе встречи с сотрудником российской разведки, который действовал под дипломатическим прикрытием. Обвинение в шпионаже задержанному предъявили в феврале 2021 года. Свою вину он отрицал. Как отмечает шведский канал SVT, это первый приговор за шпионаж, вынесенный в Швеции за минувшие 18 лет.

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