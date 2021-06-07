Глава спецслужбы ФРГ: Шпионская активность РФ в Германии выросла до уровня холодной войны

Разведывательная активность России в ФРГ выросла до уровня времен холодной войны, считает глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). Свое мнение руководитель германской спецслужбы изложил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 июня.
"Достигнутый уровень был известен нам лишь из времен холодной войны", - заявил он, уточнив, что российская разведка испытывает к Германии многоплановый интерес "практически во всех областях политики" - это и внешняя политика, и политика вооружений, оборонная политика и политика ЕС, и в первую очередь - политика санкций против России.
"Методы становятся все грубее, а средства - все более жестокими", - отметил Томас Хальденванг, напомнив об убийстве в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили, в котором Федеральная прокуратура обвиняет российские государственные структуры. По словам главы Федерального ведомства по охране конституции, используя большое количество агентов, российские спецслужбы пытаются "установить контакты в среде лиц, принимающих политические решения".
В свою очередь глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) подчеркнул в совместном интервью с Хальденвангом, говоря о таких странах, как Китай и Россия, что они используют в Германии в целях разведки "новые средства". По его словам, при помощи самых разнообразных методов эти страны пытаются обеспечить себе преимущества и посеять раздор между западными государствами.
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Самое секретное здание Германии
Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.
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Самое секретное здание Германии
Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.
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Самое секретное здание Германии
У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.
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Самое секретное здание Германии
Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.
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Самое секретное здание Германии
Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.
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Самое секретное здание Германии
В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.
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Самое секретное здание Германии
А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.
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Самое секретное здание Германии
Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.
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Самое секретное здание Германии
Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.
Автор: Ефим Шуман