"Зеленые человечки" и представитель Bellingcat на суде по убийству Хангошвили
В Берлине продолжился суд по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Во вторник стало известно о связях со спецслужбами РФ не только обвиняемого, но и его жены.
На месте убийства Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, в парке "Малый Тиргартен, август 2019 года
"Зеленый человечек" не двигается и не убирает палец со спускового крючка своего автомата. На нем джинсы, кроссовки, темные очки, а также каска, прибор ночного видения и еще с десяток каких-то приборов и приспособлений, о назначении которых можно только догадываться. "Зеленый человечек" смотрит в сторону зала заседаний номер 700 в здании земельного суда Берлина - здесь во вторник, 2 марта, продолжался допрос ключевого свидетеля обвинения, журналиста международной расследовательской платформы Bellingcat.
Свидетель появляется в зале через отдельный вход в сопровождении четырех телохранителей, которые рассаживаются вокруг него полукругом. У одного из них голову полностью закрывает балаклава с надписью Polizei, все четверо заметно напрягаются от любого шороха в зале.
Еще бы - обвинительное заключение против гражданина России Вадима Красикова строится во многом на данных, найденных и опубликованных Bellingcat. В зале вдвое больше судебных приставов, чем обычно, и четыре переводчика - два с английского (для свидетеля) и два на русский (для обвиняемого).
Суд по делу об убийстве чеченского полевого командира: пятый месяц заседаний
Рассмотрение дела об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в августе 2019 года в парке в центре германской столицы, началось 7 октября 2020 года. На скамье подсудимых - гражданин России, который, как следует из обвинительного заключения, приехал в Германию специально для того, чтобы совершить заказное убийство. А задание "ликвидировать жертву" киллер получил от властей Российской Федерации, заявил ранее на процессе федеральный прокурор Рональд Георг (Ronald Georg), Российские власти это отрицают.
Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года
Ключевую роль в установлении личности Красикова, хроники его передвижений и связей с российскими спецслужбами сыграли вовсе не немецкие следователи, а интернет-платформа Bellingcat, основанная в Великобритании и занимающаяся инвестигативной журналистикой с использованием, в частности, баз данных, которые можно купить в России. Например, Bellingcat активно участвовал в расследовании истории с отравлением Алексея Навального.
В процессе об убийстве в Берлине на допрос свидетеля от Bellingcat отведено без малого четыре дня - настолько важна информация, которой он располагает. Имя, фамилия, место жительства свидетеля тщательно скрываются.
Эти меры предосторожности продиктованы опасениями за безопасность свидетеля. Без данных, собранных и опубликованных Bellingcat, обвинение в адрес гражданина России Вадима Красикова вряд ли стало возможно.
Свидетельские показания из интернета
Ситуация для уголовного процесса не совсем очень обычная - свидетельские показания базируются на данных из интернета, собранных в ходе журналистских расследований с территории другого государства и с использованием иностранных баз данных. И все это - в Германии, где неприкосновенность персональных данных возведена в культ и где купить в интернете, например, списки авиапассажиров невозможно.
"Это действительно парадокс, - говорит профессор юриспруденции берлинского университета имени Гумбольдта и специалист по уголовно-процессуальному праву Мартин Хегер. - Мы в Германии крайне осторожны во всем, что касается сохранности персональных данных. И нередко бывает так, что легального доступа к персональным данным нет, или их запрещено передавать третьим лицам. И вообще нельзя с ними ничего делать".
Однако, продолжает профессор, совсем по-другому в Германии смотрят на ситуацию, когда эти данные уже находятся в распоряжении суда и следствия. "И тут ни о какой сдержанности говорить нельзя", - комментирует Хегер.
В качестве примера он приводит дискуссию о том, что делать с архивами "штази" после воссоединения Германии. "Их публичное использование не было по определению запрещено, - говорит профессор Хегер. - Просто должно было быть ясно, что написанное там - правда… Но то, что сам процесс добычи этих данных был крайне проблематичен, оказалось неважно".
Хегер предполагает, что показания от источников подобных Bellingcat в будущем будут играть все более значительную роль в уголовных процессах. "Особенно, если сотрудничество между двумя странами работает не слишком хорошо, а таким образом можно раздобыть данные, до которых иначе не добраться", - считает профессор права.
Спецслужбы вывезли жену и дочь Красикова в Крым
В ходе заседания 2 марта представитель Bellingcat сообщил, в частности, что супруга и дочь обвиняемого в Берлине Красикова в начале декабря 2019 года вылетели из московского аэропорта Домодедово в Крым, причем под новыми фамилиями и в сопровождении сотрудников российских спецслужб. Он сослался на списки авиапассажиров и данные об использовании мобильных телефонов. Эта информация была оглашена в суде практически синхронно с публикацией аналогичного содержания на сайте немецкого издания Spiegel. Немецкие СМИ расценили ставший известным факт как очередное доказательство причастности к убийству в Берлине российских госструктур.
Судя по выступлению в суде представителя Bellingcat, у расследователей есть доступ к самым разным базам данных - пассажиров авиакомпаний, данных биллинга компаний мобильной связи в России, базам данных стран ЕС о заявителях на шенгенские визы и даже записям видеокамер на европейских автобанах.
Систематизированный анализ всех этих баз и позволил сотрудникам Bellingcat выяснить настоящее имя киллера из России, задержанного по горячим следам в Берлине - и установить его связь со спецподразделением ФСБ "Вымпел". Как заявил в суде свидетель от Bellingcat, "никакого Вадима Соколова не существует". А именно это имя, Вадим Соколов, стояло в паспорте человека, задержанного на берегу Шпре недалеко от центра Берлина 23 августа 2019 года - после того, как он, совершив убийство, выбросил в воду свой велосипед, снял парик и поспешно переоделся в кустах.
Суд в Берлине продолжится 3 марта, приговор ожидается не раньше конца апреля.
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Яд "Новичок" и его жертвы
Под подозрением - россияне
5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.
Яд "Новичок" и его жертвы
Путь подозреваемых в Солсбери
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Тот самый флакон
Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.
Яд "Новичок" и его жертвы
С чего все началось
О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
Яд "Новичок" и его жертвы
Скрипалей удалось спасти
По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.
Яд "Новичок" и его жертвы
Споры о стране происхождения яда
Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.
Яд "Новичок" и его жертвы
О "Новинчке" рассказал один из его создателей
О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".
Яд "Новичок" и его жертвы
Новый случай отравления под Солсбери
4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".
Яд "Новичок" и его жертвы
Опять "Новичок"
Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.
Яд "Новичок" и его жертвы
Смерть Дон Стерджес
8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.
Яд "Новичок" и его жертвы
Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы
9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".
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Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма
Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.
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400 предметов для анализа
Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.
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Исполнители преступления известны?
19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".
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