"Зеленые человечки" и представитель Bellingcat на суде по убийству Хангошвили

"Зеленый человечек" не двигается и не убирает палец со спускового крючка своего автомата. На нем джинсы, кроссовки, темные очки, а также каска, прибор ночного видения и еще с десяток каких-то приборов и приспособлений, о назначении которых можно только догадываться. "Зеленый человечек" смотрит в сторону зала заседаний номер 700 в здании земельного суда Берлина - здесь во вторник, 2 марта, продолжался допрос ключевого свидетеля обвинения, журналиста международной расследовательской платформы Bellingcat.

Свидетель появляется в зале через отдельный вход в сопровождении четырех телохранителей, которые рассаживаются вокруг него полукругом. У одного из них голову полностью закрывает балаклава с надписью Polizei, все четверо заметно напрягаются от любого шороха в зале.

Еще бы - обвинительное заключение против гражданина России Вадима Красикова строится во многом на данных, найденных и опубликованных Bellingcat. В зале вдвое больше судебных приставов, чем обычно, и четыре переводчика - два с английского (для свидетеля) и два на русский (для обвиняемого).

Суд по делу об убийстве чеченского полевого командира: пятый месяц заседаний

Рассмотрение дела об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в августе 2019 года в парке в центре германской столицы, началось 7 октября 2020 года. На скамье подсудимых - гражданин России, который, как следует из обвинительного заключения, приехал в Германию специально для того, чтобы совершить заказное убийство. А задание "ликвидировать жертву" киллер получил от властей Российской Федерации, заявил ранее на процессе федеральный прокурор Рональд Георг (Ronald Georg), Российские власти это отрицают.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года

Ключевую роль в установлении личности Красикова, хроники его передвижений и связей с российскими спецслужбами сыграли вовсе не немецкие следователи, а интернет-платформа Bellingcat, основанная в Великобритании и занимающаяся инвестигативной журналистикой с использованием, в частности, баз данных, которые можно купить в России. Например, Bellingcat активно участвовал в расследовании истории с отравлением Алексея Навального.

В процессе об убийстве в Берлине на допрос свидетеля от Bellingcat отведено без малого четыре дня - настолько важна информация, которой он располагает. Имя, фамилия, место жительства свидетеля тщательно скрываются.

Эти меры предосторожности продиктованы опасениями за безопасность свидетеля. Без данных, собранных и опубликованных Bellingcat, обвинение в адрес гражданина России Вадима Красикова вряд ли стало возможно.

Свидетельские показания из интернета

Ситуация для уголовного процесса не совсем очень обычная - свидетельские показания базируются на данных из интернета, собранных в ходе журналистских расследований с территории другого государства и с использованием иностранных баз данных. И все это - в Германии, где неприкосновенность персональных данных возведена в культ и где купить в интернете, например, списки авиапассажиров невозможно.

"Это действительно парадокс, - говорит профессор юриспруденции берлинского университета имени Гумбольдта и специалист по уголовно-процессуальному праву Мартин Хегер. - Мы в Германии крайне осторожны во всем, что касается сохранности персональных данных. И нередко бывает так, что легального доступа к персональным данным нет, или их запрещено передавать третьим лицам. И вообще нельзя с ними ничего делать".

Однако, продолжает профессор, совсем по-другому в Германии смотрят на ситуацию, когда эти данные уже находятся в распоряжении суда и следствия. "И тут ни о какой сдержанности говорить нельзя", - комментирует Хегер.

В качестве примера он приводит дискуссию о том, что делать с архивами "штази" после воссоединения Германии. "Их публичное использование не было по определению запрещено, - говорит профессор Хегер. - Просто должно было быть ясно, что написанное там - правда… Но то, что сам процесс добычи этих данных был крайне проблематичен, оказалось неважно".

Хегер предполагает, что показания от источников подобных Bellingcat в будущем будут играть все более значительную роль в уголовных процессах. "Особенно, если сотрудничество между двумя странами работает не слишком хорошо, а таким образом можно раздобыть данные, до которых иначе не добраться", - считает профессор права.

Спецслужбы вывезли жену и дочь Красикова в Крым

В ходе заседания 2 марта представитель Bellingcat сообщил, в частности, что супруга и дочь обвиняемого в Берлине Красикова в начале декабря 2019 года вылетели из московского аэропорта Домодедово в Крым, причем под новыми фамилиями и в сопровождении сотрудников российских спецслужб. Он сослался на списки авиапассажиров и данные об использовании мобильных телефонов. Эта информация была оглашена в суде практически синхронно с публикацией аналогичного содержания на сайте немецкого издания Spiegel. Немецкие СМИ расценили ставший известным факт как очередное доказательство причастности к убийству в Берлине российских госструктур.

Судя по выступлению в суде представителя Bellingcat, у расследователей есть доступ к самым разным базам данных - пассажиров авиакомпаний, данных биллинга компаний мобильной связи в России, базам данных стран ЕС о заявителях на шенгенские визы и даже записям видеокамер на европейских автобанах.

Систематизированный анализ всех этих баз и позволил сотрудникам Bellingcat выяснить настоящее имя киллера из России, задержанного по горячим следам в Берлине - и установить его связь со спецподразделением ФСБ "Вымпел". Как заявил в суде свидетель от Bellingcat, "никакого Вадима Соколова не существует". А именно это имя, Вадим Соколов, стояло в паспорте человека, задержанного на берегу Шпре недалеко от центра Берлина 23 августа 2019 года - после того, как он, совершив убийство, выбросил в воду свой велосипед, снял парик и поспешно переоделся в кустах.

Суд в Берлине продолжится 3 марта, приговор ожидается не раньше конца апреля.

Смотрите также: