ФСБ скрыла личность жены "тиргартенского убийцы" Вадима Красикова

Федеральная служба безопасности России, по всей видимости, скрыла подлинную личность не только предполагаемого убийцы бывшего чеченского полевого командира Хангошвили Вадима Красикова, но и его супруги, сообщил во вторник, 2 марта, журнал Der Spiegel по результатам журналистского расследования, проведенного совместно с Bellingcat и Insider. Расследователи отмечают, что этот факт - очередное свидетельство того, что за убийством Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Тиргартен летом 2019 года стоит российское государство.

Из журналистских материалов следует, что супруга Красикова вскоре после того, как журналисты выяснили подлинное имя предполагаемого убийцы в декабре 2019 года, вылетела по поддельным документам из Москвы в аннексированный Россией Крым вместе с дочерью. В списке пассажиров этого рейса значатся имена двух человек с другими именами, данные которых совпадают с данными Красиковой и ее дочери: проставленные в списке даты рождения совпадают с датами рождения Красиковых, в обоих случаях изменен на одну цифру лишь год рождения.

Тот факт, что в самолете находились именно Красикова с дочерью, подтверждает и распечатка их телефонных переговоров. Расследователи выяснили, что Красикова в течение ряда месяцев после убийства в Тиргартене пользовалась телефоном своего мужа. Этот телефон был выключен в московском аэропорту Домодедово 6 декабря 2019 года и вновь зарегистрирован в Сети на следующий день после этого в Крыму.

Связи с сотрудниками ФСБ

Как выяснили журналисты-расследователи, супруга Красикова также тесно общалась с ФСБ. В течение нескольких дней после выяснения журналистами подлинного имени "тиргартенского убийцы" жена Вадима Красикова часто звонила по сотовому телефону своего мужа одному из сотрудников ФСБ. Другой сотрудник ФСБ находился на борту летевшего в Крым самолета. Этот человек - очевидно, офицер в чине генерала - с тех пор ежемесячно летает в Крым.

Согласно материалам расследования, этот 58-летний мужчина в феврале 2019 года обратился в генконсульство Греции в Москве с просьбой о выдаче трехмесячной туристической визы для ЕС на период с апреля по октябрь. Убийство в Тиргартене было совершено именно в этот период. Греческие власти отказали мужчине в запрошенной визе, но выдали ему месячную визу на период с конца апреля по конец мая. Этот временной отрезок, очевидно, ему не подходил: судя по банку данных, в этот период он не вылетал в Европу.

Вадим Красиков в настоящее время находится под судом в Берлине. Для совершения убийства ФСБ выдала ему фальшивые документы. Перед совершением преступления он регулярно общался с ФСБ и проходил подготовку в одном из центров для спецназа. Вадим Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Вадим Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.

Смотрите также: