Свидетели о задержании убийцы чеченца в Берлине: "Это было как в кино"

В Высшем земельном суде Берлина во вторник, 24 ноября, прошло десятое по счету заседание в рамках процесса по делу гражданина РФ Вадима К., которого прокуратура Германии обвиняет в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд заслушал двух берлинских подростков, благодаря бдительности которых предполагаемый убийца был схвачен "по горячим следам". Сам обвиняемый по-прежнему молчит.

Громкое заказное убийство в центре Берлина

В материалах суда подсудимого зовут Вадим К., однако его фамилия указана при входе в здание вместе с номером зала, в котором проходят заседания. Адвокат подсудимого называет его Вадим С. - эта фамилия указана в его паспорте гражданина РФ, с которым он в августе 2019-го прилетел из Москвы в Париж. Как выяснило следствие, шенгенскую визу обвиняемый получил по подложным документам. Задание "ликвидировать жертву" подсудимый получил от властей Российской Федерации, заявил ранее на процессе федеральный прокурор Рональд Георг (Ronald Georg). Российские власти это отрицают.

Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года



Вадим К., он же Вадим С., сидя за стеклом на скамье подсудимых, молчит и практически не двигается. Его лицо закрыто защитной медицинской маской, во время перерывов он надвигает на лоб черную бейсболку. На заседания суда и обратно в СИЗО его с воем сирен доставляет полицейский кортеж.

Подсудимый был арестован днем 23 августа 2019 в центре Берлина по наводке двух подростков, которые увидели, как он выбрасывает в Шпрее велосипед и переодевается в кустах у воды. В ходе судебного заседания во вторник в зале были разглашены только начальные буквы их фамилий - С. и Д. Ни полных имен, ни даты рождения, ни адресов, ни рода занятий. Ничего - с учетом важности их показаний и стремления защитить ключевых свидетелей.

Невольные свидетели заметания следов

В пятницу, 23 августа прошлого года, С. и Д. сидели на лестнице у моста через Шпрее в берлинском районе Моабит и обсуждали планы по ремонту квартиры, разложив перед собой эскизы. Не прошло и пяти минут, как в нескольких метрах от них остановился мужчина в нетипичной для жаркого летнего дня темной одежде с длинными волосами на велосипеде, подъехавший на большой скорости. "Я сначала подумал - ничего особенного, в Берлине возможно все", - сухо шутит С., и по залу суда прокатывается смешок.

Но мужчина в темном полез с велосипедом в кусты у воды, и спустя мгновение друзья увидели, как велосипед летит в воду. "Тут я понял, что что-то не так - и позвонил в полицию", - вспоминает С.

Странный мужчина тем временем продолжал выбрасывать в реку какие-то предметы - С. и Д. говорят, что не видели, что именно, но слышали всплески воды. Друзья поднялись повыше на лестнице, чтобы лучше видеть происходящее - мужчина… переодевался в кустах. И через пару минут предстал в совершенно ином образе - в шляпе, шортах и бело-розовой футболке. Длинные темные волосы тоже исчезли, из чего свидетели сделали вывод, что мужчина снял парик.

Убийца Хангошвили сильно нервничал

Оба свидетеля решили следить за ним - с безопасного расстояния. Обернувшись и заметив за собой слежку, подозреваемый заметно занервничал, ускорил шаг и попытался скрыться в подъезде жилого дома, однако сделать ему это не удалось - он вышел из двора и двинулся в сторону центра города.

От звонка в полицию до прибытия патруля прошло всего три-четыре минуты, говорят свидетели. Полицейские торопились настолько, что дверь машины распахнулась еще на полном ходу. "Это было как в кино", - сказал в ходе процесса во вторник С.

Свидетель Д. сразу повел полицейского к месту, где странный мужчина выбрасывал вещи в реку - и сотрудник полиции, недолго думая, тут же полез в воду доставать велосипед. Тем временем свидетель С. показывал другому полицейскому направление, в котором скрылся странный мужчина после чудесного преображения в кустах. Спустя несколько минут С. и Д. услышали крики "Полиция!" и "Руки вверх!" - и увидели того самого мужчину из кустов, лежащего на земле в окружении спецназа с автоматами.

На следующий день берлинские газеты сообщили, что предполагаемый киллер был задержан благодаря счастливому стечению обстоятельств и бдительности двух этих подростков.

Следующее заседание суда назначено на 25 ноября.

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