Убийство чеченца в Берлине: что узнал The Insider о подозреваемом россиянине

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) - бывший полевой командир чеченских сепаратистов, предполагаемый советник грузинских и украинских силовиков - был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. Предполагаемого убийцу благодаря свидетелям удалось задержать в тот же день. У него нашли действующий российский паспорт на имя Вадима Соколова, но вскоре стало ясно, что это псевдоним. Спустя некоторое время журналисты смогли идентифицировать его как связанного со структурами ФСБ Вадима Красикова.

На след второго россиянина, с большой вероятностью причастного к убийству в парке Тиргартен, Федеральная прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам вышли в июне 2020 года. Тогда журнал Der Spiegel со ссылкой на силовые ведомства Германии сообщил, что речь идет о гражданине России Романе Д. Впрочем, следствие было уверено, что это не настоящее имя. Было установлено, что 3 августа 2019 года, за две с лишним недели до убийства Зелимхана Хангошвили Роман Д. с паспортом на чужое имя въехал в Польшу из Беларуси, и, вероятно, направился дальше в Германию. Обратно он вернулся 7 августа.

Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года

Журналистам удалось выяснить, что паспорт, который Роман Д. предъявил на границе, был выдан на имя Романа Юрьевича Давыдова. Серия загранпаспорта была той же, что и у загранпаспорта Вадима Красикова. Совпадали и даты выдачи обоих загранпаспортов. При подаче документов на выдачу шенгенской визы и Красиков, и "Давыдов" утверждали, что работают инженерами в санкт-петербургской фирме ЗАО "Руст".

Журналисты интернет-портала The Insider провели расследование совместно с Bellingcat и Der Spiegel, в ходе которого выяснили, что настоящее имя Романа "Давыдова" - Роман Юрьевич Демьянченко. В прошлом, по данным издания, Демьянченко был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел". 29 августа The Insider опубликовал материал с выводами расследования.

Служба в ФСБ, выход на пенсию, работа в "Вымпеле-Содействии"

По данным The Insider, Роман Демьянченко родился в Москве 4 декабря 1980 года. Упоминаний в интернете о нем практически нет, но отрывочные данные позволяют предположить, что до 2011 года он служил в Управлении "В" Центра спецназначения ФСБ - "Вымпел". Как удалось выяснить журналистам, Демьянченко вышел на пенсию в 2011 году, в возрасте 31 года. Издание предполагает, что пенсия была досрочной, так как в ходе одной из спецопераций мужчина получил ранение. Эту версию косвенно подтверждает то, что с 2008 года Демьянченко числится в списке лиц, получающих государственные льготы - обычно это связано с государственными наградами.

В 2019 году Демьянченко официально работал в подмосковной фирме "Вымпел-Содействие", принадлежащей Эдуарду Бендерскому, президенту ассоциации бывших офицеров спецназа группы "Вымпел", подполковнику запаса, который в прошлом сам проходил службу на учебно-тренировочной базе подразделения "Вымпел" в подмосковной Балашихе.

В ходе предыдущих расследований The Insider выяснил, что Бендерский лично несколько раз общался с подозреваемым в убийстве Вадимом Красиковым за несколько недель и дней до его поездки в Германию. Компания "Вымпел-Содействие" - одна из группы компаний под общим названием "Вымпел", предлагающих услуги по обеспечению безопасности. Все они зарегистрированы на имя Бендерского и расположены по одному и тому же адресу, который неоднократно посещал Вадим Красиков.

Задекларированный ежемесячный доход Демьянченко в 2019 году, пишет Bellingcat, составил 480 000 рублей (5500 евро). По московским стандартам это довольно высокая зарплата, что предполагает относительно высокое положение в организации.

Журналистам The Insider удалось получить доступ к метаданным телефонных разговоров Демьянченко, исходя из которых, они делают вывод, что он часто посещал штаб-квартиру группы компаний "Вымпел" и общался с ее руководством - в том числе с президентом Бендерским, а также с действующими сотрудниками ФСБ. Другим его собеседником был некий Евгений Э. - полковник ФСБ и бывший участник спецназа "Вымпел". Было также установлено, что Евгений Э. часто общался с подозреваемым в убийстве в Берлине Вадимом Красиковым, а в течение нескольких месяцев после преступления - с его женой.

Поездка в Санкт-Петербург за шенгенской визой

Как пишет The Insider, виза, с которой Роман "Давыдов" 3 августа въехал на территорию шенгенской зоны, была выдана в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге. Установив настоящее имя оперативника, журналисты смогли восстановить его передвижения по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

На похоронах Зелимхана Хангошвили в Грузии

Роман Демьянченко выехал из Москвы в Санкт-Петербург 23 июля 2019 года. Обратным билетом на 26 июля он не воспользовался, а заказал еще один билет - на 29 июля. Его заявление на получение визы датировано тем же днем - под фамилией "Давыдов". Иными словами, Демьянченко пришлось задержаться в Санкт-Петербурге, чтобы собрать все документы прикрытия, необходимые для подачи на визу. Виза ему была выдана 31 июля 2019 года. Паспорт с визой, вероятно, забрал из консульства уже кто-то другой, пишет The Insider.

Куда ездил Демьянченко в России и за рубежом

Издание установило, что у Романа Демьянченко было как минимум трех различных паспорта на разные имена и с разными датами рождения, под которыми он путешествовал.

Под своим настоящим именем он совершал передвижения только внутри России и ездил в аннексированный у Украины Крым. За последние пять лет Крым и Краснодар были одними из самых распространенных маршрутов Демьянченко. В Краснодаре расположена база ЧВК "Вагнер", курируемая ГРУ и ФСБ, напоминают журналисты-расследователи.

По паспорту, выданному на имя Роман "Давыдов", Демьянченко совершил лишь одну зарубежную поездку - в Берлин. В ходе всех остальных поездок за границу Демьянченко предъявлял паспорт на имя Романа "Николаева", родившегося 22 декабря 1980 года. The Insider отмечает, что данные о маршрутах Демьянченко, совершенных под именем "Николаев" были "старательно почищены" из баз данных, но изданию удалось обнаружить сведения о поездке "Николаева" в Чехию в 2015 году, в Латакию в Сирии в 2016 и 2017 годах и в некоторые другие ближневосточные страны.

Как выяснил The Insider, одну из поездок в Санкт-Петербург Роман Демьянченко совершил в сопровождении еще трех человек. Имя одного из них - Андрей Сазонцев. Ранее было установлено, что он входил в состав "Великолепной семерки" - команды ФСБ "Вымпел", выезжавшей под прикрытием за границу для проведения тайных операций, в том числе - двух убийств в Стамбуле в 2015 году. Остальные двое спутников Демьянченко также работают в группе компаний "Вымпел" и являются бывшими офицерами спецназа ФСБ.

Из всех этих сведений журналисты-расследователи делают вывод, что убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано группой компаний "Вымпел" и связанным с ним региональным объединением ветеранов спецназа ФСБ - по указанию ФСБ. По оценке Bellingcat, из этого логично следует, что группа компаний "Вымпел" де-факто, как минимум, отчасти выполняет роль подразделения ФСБ для совершения заказных убийств за рубежом.

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