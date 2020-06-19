В ФРГ не видят желания России сотрудничать по убийству чеченца в Берлине

Россия не вносит существенного вклада в расследование убийства уроженца Чечни с грузинским паспортом Зелимхана Хангошвили, совершенного в августе 2019 года в Берлине. Это следует из ответа министерства юстиции ФРГ на запрос члена комитета бундестага по внешней политике, депутата от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), сообщает агентство dpa в понедельник, 10 августа.

По данным Минюста Германии, различные немецкие ведомства и правительственные органы с августа по ноябрь 2019 года более 12 раз контактировали с российскими органами с целью получить информацию по этому делу. Кроме того, в декабре 2019 года Германия направила РФ два официальных запроса об оказании правовой помощи. "Последний из полученных от российской генпрокуратуры ответов, датированный 2 июня 2020 года, так и не внес никакого существенного вклада в расследование", - говорится в заявлении Минюста.

Кризис в отношениях РФ и ФРГ после убийства Хангошвили

После убийства 23 августа 2019 года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) в берлинском парке Малый Тиргартен, между Россией и Германией разразился дипломатический кризис.

В России Хангошвили был объявлен в розыск по обвинению в терроризме. В Германию он уехал после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

В середине июня Федеральная прокуратура Германии выдвинула против него обвинение. По ее мнению, более чем за месяц до совершения преступления он получил соответствующее задание от "государственных учреждений центрального правительства Российской Федерации". Процесс по этому громкому политическому делу должен начаться в Берлине через несколько недель.

Предстоящая встреча Хайко Маса и Сергея Лаврова в Москве

Правительство ФРГ неоднократно критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили на фоне некоторых свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.

11 августа глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) отправляется в Москву для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Предполагается, что темой их беседы станут не только конфликты в Ливии, Сирии и Украине, но и проблемы в отношениях между Россией и Германией.

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