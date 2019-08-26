Год после убийства чеченца в Берлине: как изменились отношения РФ и ФРГ

Три выстрела в небольшом парке Тиргартен в берлинском районе Моабит ознаменовали новую эру в германо-российских отношениях. В столице Германии 23 августа 2019 года был застрелен Зелимхан Хангошвили, гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья, воевавший в Чечне на стороне боевиков. В России был выдан ордер на его арест. Бывший чеченский полевой командир Хангошвили уже выжил в одном покушении, которое было совершено на него в Тбилиси - после чего бежал через Украину и Польшу в Германию. Но когда около полудня 23 августа 2019-го к нему сзади на велосипеде подъехал убийца, шансов остаться в живых у Хангошвили не было. Незадолго до убийства он получал угрозы на свой мобильный телефон, рассказал DW один из его родственников.

Убийство в Берлине: российский след

Берлинская полиция задержала предполагаемого убийцу по горячим следам - Вадим Николаевич К., он же Вадим С., приехал в Берлин из Парижа, куда прилетел из Москвы по шенгенской визе, выданной посольством Франции в России. С тех пор он находится в СИЗО Берлина - и молчит. Но из всего, что выяснили следователи - от загранпаспорта до анкеты на визу, маршрута поездки - со все большей долей вероятности можно предположить, что Вадим Николаевич К. действовал по заданию влиятельной российской государственной организации с хорошими связями. И что единственной целью его поездки были выстрелы посреди Берлина.

Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года

Эксперты и журналисты заговорили о "втором Скрипале", намекая на аналогию с попыткой отравления бывшего сотрудника ГРУ в британском Солсбери в марте 2018-го. То покушение стало причиной огромного дипломатического скандала - в результате скоординированной акции страны ЕС выслали полторы сотни российских дипломатов.

Однако в Берлине все оказалось иначе - реакция правительства Германии была не такой резкой, во всяком случае в том, что касается публичных заявлений. Власти ФРГ ограничились высылкой двух сотрудников посольства РФ в декабре 2019 года, причем поводом стала недостаточная помощь в расследовании со стороны российских силовых структур, а не доказанная причастность к убийству. Масштабной высылки дипломатов не последовало.

Разногласия на встрече министров иностранных дел Германии и России

Однако насколько болезненной остается тема убийства Хангошвили в Берлине показала встреча министров иностранных дел России и Германии 11 августа 2020 года в Москве.

"Убийство, среди заказчиков которого федеральная прокуратура Германии подозревает госструктуры РФ, отягощает наши отношения, - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). - И поэтому я еще раз четко заявил, что мы бескомпромиссно настроены на защиту безопасности граждан Германии как в онлайне, так и в офлайне". Под "онлайн-безопасностью" он имел в виду хакерские атаки, предположительно из России, мишенью которых был бундестаг накануне парламентских выборов 2019 года. Тот случай также вызвал резкие протесты в Берлине

Хайко Мас

Оба министра, разговаривая на ты и обращаясь друг к другу по именам, заметно старались продемонстрировать конструктивный настрой. Однако, как только речь на совместной пресс-конференции зашла об убийстве в Берлине, атмосфера заметно изменилась.

Целых 17 раз различные органы Германии обращались к российским структурам с просьбами об информации, которая могла бы помочь следствию, - безрезультатно. Теперь все зависит от предстоящего судебного процесса в Берлине. Если в суде будет доказано, что в подготовке покушения участвовали государственные структуры РФ, вопрос об ответных мерах вернется в повестку дня, заявил Мас.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров парировал в свойственной ему манере - Германия, по его словам, так и не предоставила конкретных доказательств вины подозреваемого.

Оппозиция в бундестаге призывает к решительным мерам

Для оппозиции в бундестаге всех этих ответных мер ФРГ недостаточно. Эксперт по внешней политике фракции "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) считает, что федеральное правительство не уделяло этому случаю того внимания, которое он заслуживал. "Вероятно, из страха дальнейшего ухудшения отношений с Москвой. Но дело настолько вопиющее, что нельзя после него возвращаться к обычной повестке дня. Ухудшение отношений с Россией, которое мы видим последние шесть лет, является результатом нарушений правил - будь то в Украине или в Берлине", - сказал он.

В свою очередь эксперт по вопросам внутренних дел фракции Свободной демократической партии (СвДП) Константин Куле (Konstantin Kuhle) призывает к жестким ответным мерам в случае, если в суде будет доказана причастность к делу российских силовых структур. "Убийство в Берлине показало широкой общественности, с какой решительностью российские власти действуют против неугодных за границей", - говорит он.

Председатель Германо-кавказского общества в Берлине Эккерхард Мас (Ekkerhard Maaß) знал убитого Хангошвили лично. "Германия должна понимать, чего хотела Россия, - говорит Мас. - Доказать миру, что она - сильное государство, с которым нужно считаться, которое может среди бела дня в центре Европы убить человека. А также показать всем остальным беженцам: вам скрываться негде, мы вас найдем. Кого мы хотим убить - убьем". После убийства в Берлине были совершены еще три покушения, два из которых закончились гибелью просителей убежища из Чечни: в Швеции, Австрии и Франции.

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