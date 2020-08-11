Германия 17 раз запрашивала у России информацию по убийству чеченца в Берлине

Различные органы Германии в общей сложности 17 раз обращались к властям России с просьбой предоставить им дополнительную информацию, касающуюся убийства уроженца Чечни с грузинским паспортом Зелимхана Хангошвили, совершенного в августе 2019 года в Берлине. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). В российской столице во вторник, 11 августа, состоялись первые с начала пандемии полноформатные очные консультации между главами МИД РФ и ФРГ.

Несмотря на многочисленные обращения, реакции российской стороны не последовало, подчеркнул Мас. Он добавил, что Германия направила РФ два официальных запроса об оказании правовой помощи. На последние был дан ответ, но лишь на половину тех аспектов, которые хотел бы знать Берлин, отметил германский министр.

Говоря о возможных последствиях для Москвы, Хайко Мас указал, что они будут зависеть от решения суда в Берлине, которому предстоит определить, было ли преступление совершено по заданию Москвы. "Если в этом приговоре будут содержаться соответствующие заключения, следует ожидать, что нам придется снова вернуться" к этому вопросу, подчеркнул Мас.

Убийство Хангошвили и высылка трех дипломатов РФ из Словакии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва пока не получила от Берлина конкретных доказательств. Одновременно он прокомментировал высылку из Словакии трех российских дипломатов.

"Я сегодня прочел, что официальный представитель Госдепартамента, госпожа (Морган. - Ред.) Ортагус дала позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов", - заявил он.

Глава правительства Словакии Игор Матович ранее высказал мнение, что деятельность ряда представителей посольства РФ не может остаться без последствий.

"Когда несколько дней назад меня проинформировали о деятельности некоторых сотрудников российского посольства, были подтверждены злоупотребления пользованием нашими визами для совершения преступлений в Германии, такие действия не могли остаться без последствий", - заявил Матович.

Министерство иностранных дел Словакии 10 августа подтвердило информацию о выдворении сотрудников диппредставительства. По данным словацких разведслужб, они нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Конкретные обвинения, однако, публично озвучены не были.

Кризис в отношениях РФ и ФРГ после убийства Хангошвили

После убийства 23 августа 2019 года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) в берлинском парке Малый Тиргартен, между Россией и Германией разразился дипломатический кризис.

В России Хангошвили был объявлен в розыск по обвинению в терроризме. В Германию он уехал после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

В середине июня Федеральная прокуратура Германии выдвинула против него обвинение. По ее мнению, более чем за месяц до совершения преступления он получил соответствующее задание от "государственных учреждений центрального правительства Российской Федерации". Процесс по этому громкому политическому делу должен начаться в Берлине через несколько недель.

Правительство ФРГ неоднократно критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили на фоне некоторых свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.

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