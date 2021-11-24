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Хайко Мас - немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С марта 2018 года по декабрь 2021-го занимал пост федерального министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель.
Хайко Йозеф Мас (Heiko Josef Maas) возглавлял министерство иностранных дел Германии с 14 марта 2018 года по 8 декабря 2021 года. Ранее, с 2013 по 2018 год Мас занимал пост федерального министра юстиции и защиты прав потребителей. В период с 2012 до 2013 являлся заместителем премьер-министра федеральной земли Саар, а также земельным министром экономики, труда, энергетики и транспорта. С 1998 по 1999 год работал в должности министра окружающей среды, энергетики и транспорта Саара.
В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
Ровно год назад в Беларуси прошли выборы президента. Победителем в шестой раз подряд объявили Александра Лукашенко, который остается у власти в стране вот уже более четверти века. Как изменилась Беларусь за этот год? И чего ожидать от режима, взявшего, по словам главы МИД Германии Хайко Маса, в заложники всю страну?