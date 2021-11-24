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Хайко Мас

Хайко Мас - немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С марта 2018 года по декабрь 2021-го занимал пост федерального министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель.

Хайко Йозеф Мас (Heiko Josef Maas) возглавлял министерство иностранных дел Германии с 14 марта 2018 года по 8 декабря 2021 года. Ранее, с 2013 по 2018 год Мас занимал пост федерального министра юстиции и защиты прав потребителей. В период с 2012 до 2013 являлся заместителем премьер-министра федеральной земли Саар, а также земельным министром экономики, труда, энергетики и транспорта. С 1998 по 1999 год работал в должности министра окружающей среды, энергетики и транспорта Саара.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (R) looks on next to his German counterpart Heiko Maas as they enter a hall prior to a press conference in Moscow, on August 21, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Комментарий: Наступит ли конец иллюзий в политике ФРГ в отношении России? 24.11.2021

В Германии слишком часто желаемое выдают за действительное, когда речь идет о России. Уходящий министр иностранных дел ФРГ в этом вопросе был реалистичнее, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.

09.12.2019 PARIS, FRANCE - DECEMBER 9, 2019: Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy (Vladimir Zelensky), Germany's Chancellor Angela Merkel, France's President Emmanuel Macron, and Russia's President Vladimir Putin (L-R) give a news conference after a Normandy Four summit at the Elysee Palace; talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Комментарий: Прощальный привет из Москвы Ангеле Меркель 19.11.2021

Среди дипломатов считается табу публиковать конфиденциальную переписку. Обнародование Россией писем, касающихся "нормандского формата", является четким сигналом: этот формат умер, считает Розалия Романец.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу 21.10.2021

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht mit Journalisten während der Ankunft zu einem Treffen der EU-Außenminister im Kongresszentrum Brdo. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ сожалеет о решении РФ приостановить работу постпредства при НАТО 18.10.2021

По мнению Хайко Маса, решение Москвы еще больше осложнит и без того непростые отношения России и стран - членов Североатлантического альянса.

"Нелегитимная Дума", "вечный Путин" и "голый король": как немецкие депутаты критикуют выборы в РФ (22.09.2021) 22.09.2021

В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
European Union foreign ministers pose for a group photo during a meeting of EU foreign ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Friday, Sept. 3, 2021. European Union officials listed Friday a set of conditions to the Taliban including the respect of human rights and rule of law that should define the level of engagement the 27-nation bloc will develop with the new Afghanistan rulers. (AP Photo/Darko Bandic)

Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану 03.09.2021

Главы МИД стран ЕС на встрече в Словении договорились не признавать "Талибан", но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Министры уделили внимание и Беларуси.

Год после выборов в Беларуси: как Лукашенко взял в заложники всю страну. DW Новости (09.08.2021) 09.08.2021

Ровно год назад в Беларуси прошли выборы президента. Победителем в шестой раз подряд объявили Александра Лукашенко, который остается у власти в стране вот уже более четверти века. Как изменилась Беларусь за этот год? И чего ожидать от режима, взявшего, по словам главы МИД Германии Хайко Маса, в заложники всю страну?
Symbolfoto Corona in Köln. Die Schneidersfrau auf dem Heinzelmännchenbrunnen in der Kölner Altstadt hat eine Atemschutzmaske um. Köln, 18.03.2020 | Verwendung weltweit

В Германии вновь вырос показатель заражаемости коронавирусом 10.07.2021

За неделю семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений вырос с 4,9 до 5,8 случая на 100 тысяч человек. Министр юстиции предостерегла от скорого снятия коронавирусных ограничений.
ARCHIV - 06.11.2019, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, äußert sich bei einer Pressekonferenz. (zu dpa «Maas wirbt für Nato und Europäischen Sicherheitsrat») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ обсудит в Варшаве отношения с Россией 01.07.2021

В рамках визита Хайко Маса в Польшу запланированы переговоры с его коллегой Збигневом Рау, а также встреча с представителями белорусской диаспоры.
08.06.2021, Berlin - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hält nach dem Außenministertreffen des Berliner Prozesses (Westbalkan) eine Pressekonferenz im Außenministerium.

Глава МИД Германии заявил о важности диалога с гражданским обществом в России 28.06.2021

Глава МИД ФРГ обратился к участникам Германо-российской конференции городов-партнеров и призвал активизировать гражданский диалог на фоне сложных отношений двух стран.
27.11.2018, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, äußert sich bei einer Pressekonferenz mit der österreichischen Außenministerin nach ihrem Gespräch im Auswärtigen Amt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Глава МИД Германии Мас призвал поддерживать диалог с Россией 15.06.2021

Диалог с РФ является частью внешней политики и политики безопасности, заявил Хайко Мас после саммита НАТО. Альянс отметил "агрессивные действия" Москвы, угрожающие евроатлантической безопасности.
Germany warns: AI arms race already underway

Дроны в военных конфликтах: как контролировать "роботов-убийц"? 10.06.2021

Человечество вступает в новую эру ведения войн, в которой главную роль играет искусственный интеллект. Он во много раз повышает эффективность армий. Но если его не контролировать, он станет глобальной угрозой.
19.11.2019, Ukraine, Kiew: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD, l) und Wadim Pristaiko, Außenminister der Ukraine, äußern sich. Maas besucht die ukrainische Hauptstadt, um den Ukraine-Gipfel vorzubereiten. Am 9. Dezember soll in Paris ein neuer Anlauf zu Frieden in der zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen umkämpften Ostukraine gestartet werden. Foto: Michael Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Отказ ФРГ поставлять оружие Украине продиктован страхом 03.06.2021

Нежелание Германии поставлять Украине оружие, необходимое ей для самозащиты, - это проявление слабости немецкой дипломатии и насмешка над Киевом, считает обозреватель FAZ Бертольд Колер.

15.05. 2019 im Adlon, Berlin

"Потсдамские встречи": как Германии и России выбраться из спирали эскалации 18.05.2021

Главной темой XXV германо-российской конференции "Потсдамские встречи" стал кризис в отношениях между Берлином и Москвой. Какими могут быть пути его преодоления? Участники дали свои рецепты.
EU-Russia Civil Society Forum in Bratislava - Panel The Council of Europa, the OSCE and Russia. Autor: Katsiaryna Kryzhanouskaya, DW, 6.05.2019 Zulieferung durch Sergey Gushcha

Россию призвали соблюдать обязательства в рамках Совета Европы 18.05.2021

Члены Гражданского форума ЕС - Россия потрясены "лавиной репрессий против протестующих, правозащитников, журналистов и адвокатов" в РФ и призывают Москву вспомнить об ответственности в рамках членства в Совете Европы.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 06.04.21 *** A still image from video shows tanks and military vehicles in Maslovka, Voronezh Region, Russia April 6, 2021. Video taken April 6, 2021. Video by REUTERS. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Надежды вместо санкций: ЕС обсудил здоровье Навального и войска РФ у границ Украины 19.04.2021

Каких действий ждать от Евросоюза в связи со скандалом вокруг шпионажа России в Чехии, состоянием Алексея Навального и российскими войсками у границ Украины. Репортаж DW из Брюсселя.
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