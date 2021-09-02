Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану

Раз в полгода министры иностранных дел стран ЕС собираются на неформальное заседание в формате "Гимних". Название происходит от одноименного замка в Германии, недалеко от Кельна, где впервые состоялась подобная встреча. Эти заседания обычно посвящают стратегическим вопросам, которые министры могут обстоятельно обсудить в спокойной обстановке, и проводят в стране, председательствующей в текущем полугодии в Совете ЕС. Однако встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 2-3 сентября в конгресс-центре Брдо, расположенного под Любляной, оказалась совершенно другой. Ее пришлось посвятить "тушению" политического "пожара", разгоревшегося в связи с событиями в Афганистане.
Евросоюз политически не признает "Талибан"
Главный вопрос, который обсуждали министры - как вести себя с талибами. С одной стороны, "Талибан" не только контролирует почти всю территорию Афганистана, но и находится на пороге формирования нового правительства страны. С другой стороны, речь идет о радикальном исламском движении, против которого страны Запада много лет вели войну.
Хайко Мас, министр иностранных дел ФРГ
Главный итог - пока никто в ЕС не намерен признавать "Талибан". "Для того, чтобы поддержать население Афганистана, нам придется поддерживать контакты с новым правительством в Афганистане. Но это не означает признания, это будут лишь операционные контакты", - так подытожил дискуссию верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции 3 сентября.
"В Афганистане новая реальность, нравится это нам или нет. И у нас сейчас нет времени зализывать раны. Евросоюз должен играть определенную роль, и для этого следует быстро действовать", - заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).
Пять критериев для контактов ЕС с "Талибаном"
Насколько активными будут контакты с новыми хозяевами Афганистана - это Евросоюз будет решать, исходя из действий "Талибана" и нового правительства в стране. Для этого министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Словении разработали пять критериев, объяснил Боррель.
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике
Первый из них - не станет ли Афганистан вновь прибежищем для международного терроризма и не начнется ли его экспорт в другие страны. Второй критерий - уважение прав человека, в особенности прав женщин, верховенства права и свободы прессы. Третий - формирование правительства. В ЕС ожидают, что оно будет инклюзивным, с участием как можно большего количества различных групп афганского общества, и будет проводиться путем переговоров между политическими силами в Афганистане.
Четвертый критерий - уважение талибами процедур доставки и распределения гуманитарной помощи. И, наконец, пятый, - это соблюдение талибами обязательства позволить покинуть страну иностранным гражданам и афганцам, желающим это сделать.
"Мы будем оценивать поведение (талибов. - Ред.) исходя из этих пяти критериев. Кто-то скажет: Так "Талибан" не будет их выполнять. Давайте посмотрим", - попросил Боррель. А Хайко Мас напомнил, что в последнее время риторика талибов была умеренной. "Никто не строит иллюзий, что в последующие дни всё, что для нас важно, будет на 100 процентов выполнено", - отметил министр и тоже призвал дождаться реальных действий.
У "Талибана" проблемы с деньгами
Что ЕС может сделать, чтобы побудить талибов соблюдать пять вышеперечисленных условий? Один из рычагов - финансовый. "Мы прекрасно знаем, что "Талибан" столкнулся с нехваткой денег. Не только для выплаты зарплат, но и для оплаты всего остального", - отметил Боррель. Он напомнил, что ЕС остановил предоставление помощи на развитие Афганистана после падения его правительства, но намекнул, что ее могут и разморозить - в зависимости от действий талибов. В 2020 году Евросоюз предусмотрел предоставление помощи Афганистану в размере 1,2 млрд евро в 2021-25 годах.
Талибы на улицах Кабула
При этом Боррель подчеркнул, что ЕС будет предоставлять гуманитарную помощь без выдвижения каких-либо условий. Очевидно, за исключением четвертого критерия - а именно, обеспечат ли талибы допуск к гуманитарной помощи всем нуждающимся. "Все министры подчеркнули важность гуманитарной помощи и ее усиления для того, чтобы у населения Афганистана был доступ ко всем товарам, необходимым для выживания", - отметил министр иностранных дел Словении Анже Логар.
Будет ли ЕС представлен в Кабуле?
Министры также договорились организовать "присутствие" ЕС в Кабуле - если позволит обстановка с безопасностью. По словам Борреля, европейские представители будут координировать контакты ЕС с талибами и оценивать выполнение пяти критериев. Организует такое "присутствие" внешнеполитическая служба Евросоюза. Пока непонятно, кто именно это будет и в каком статусе, но Жозеп Боррель отдельно подчеркнул, что такое присутствие не следует рассматривать даже как первый шаг к признанию "Талибана".
Афганцы, желающие покинуть страну после прихода талибов, в аэропорту Кабула ( 16 августа 2021)
Министры договорились и о скоординированной эвакуации своих граждан и афганцев из страны. Кроме этого, внешнеполитическая служба ЕС инициирует "региональную политическую платформу сотрудничества с соседями Афганистана". По словам Борреля, она будет заниматься миграционными вопросами, противодействием распространению терроризма, борьбой с контрабандой наркотиков и торговлей людьми.
Ситуация на границах Беларуси
Хотя Афганистан затмил все остальные вопросы, во время встречи в формате "Гимних" успели обсудить и отношения ЕС с Китаем, а также поговорить с министром иностранных дел Индии. На еще одну большую тему - отношения с регионом Персидского залива - у министров иностранных дел стран ЕС не хватило времени.
Зато они нашли время обсудить ситуацию на границах ЕС и Беларуси . Эту тему внесла в повестку встречи Литва. "Мы порицаем, что режим Лукашенко на протяжении лета цинично использовал мигрантов и беженцев для того, чтобы искусственно создать давление на наших восточных границах. Литовская и польская граница - это европейские границы", - заявил Боррель. "Министры высказали солидарность с Литвой, Латвией и Польшей. Мы готовы принять все меры для их поддержки, если ситуация продолжит ухудшаться", - добавил он, не уточнив, какие именно это могут быть меры.
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Автор: Марина Барановская