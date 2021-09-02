 Пять условий ″Талибану″. Что решил ЕС по Афганистану | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 03.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану

Главы МИД стран ЕС на встрече в Словении договорились не признавать "Талибан", но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Министры уделили внимание и Беларуси.

Встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брдо (3 сентября 2021 года)

Встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брдо (3 сентября 2021 года)

Раз в полгода министры иностранных дел стран ЕС собираются на неформальное заседание в формате "Гимних". Название происходит от одноименного замка в Германии, недалеко от Кельна, где впервые состоялась подобная встреча. Эти заседания обычно посвящают стратегическим вопросам, которые министры могут обстоятельно обсудить в спокойной обстановке, и проводят в стране, председательствующей в текущем полугодии в Совете ЕС. Однако встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 2-3 сентября в конгресс-центре Брдо, расположенного под Любляной, оказалась совершенно другой. Ее пришлось посвятить "тушению" политического "пожара", разгоревшегося в связи с событиями в Афганистане.

Евросоюз политически не признает "Талибан"

Главный вопрос, который обсуждали министры - как вести себя с талибами. С одной стороны, "Талибан" не только контролирует почти всю территорию Афганистана, но и находится на пороге формирования нового правительства страны. С другой стороны, речь идет о радикальном исламском движении, против которого страны Запада много лет вели войну.

Хайко Мас, министр иностранных дел ФРГ

Хайко Мас, министр иностранных дел ФРГ

Главный итог - пока никто в ЕС не намерен признавать "Талибан". "Для того, чтобы поддержать население Афганистана, нам придется поддерживать контакты с новым правительством в Афганистане. Но это не означает признания, это будут лишь операционные контакты", - так подытожил дискуссию верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции 3 сентября.

"В Афганистане новая реальность, нравится это нам или нет. И у нас сейчас нет времени зализывать раны. Евросоюз должен играть определенную роль, и для этого следует быстро действовать", - заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

Пять критериев для контактов ЕС с "Талибаном"

Насколько активными будут контакты с новыми хозяевами Афганистана - это Евросоюз будет решать, исходя из действий "Талибана" и нового правительства в стране. Для этого министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Словении разработали пять критериев, объяснил Боррель.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике

Первый из них - не станет ли Афганистан вновь прибежищем для международного терроризма и не начнется ли его экспорт в другие страны. Второй критерий - уважение прав человека, в особенности прав женщин, верховенства права и свободы прессы. Третий - формирование правительства. В ЕС ожидают, что оно будет инклюзивным, с участием как можно большего количества различных групп афганского общества, и будет проводиться путем переговоров между политическими силами в Афганистане.

Четвертый критерий - уважение талибами процедур доставки и распределения гуманитарной помощи. И, наконец, пятый, - это соблюдение талибами обязательства позволить покинуть страну иностранным гражданам и афганцам, желающим это сделать.

"Мы будем оценивать поведение (талибов. - Ред.) исходя из этих пяти критериев. Кто-то скажет: Так "Талибан" не будет их выполнять. Давайте посмотрим", - попросил Боррель. А Хайко Мас напомнил, что в последнее время риторика талибов была умеренной. "Никто не строит иллюзий, что в последующие дни всё, что для нас важно, будет на 100 процентов выполнено", - отметил министр и тоже призвал дождаться реальных действий.

У "Талибана" проблемы с деньгами

Что ЕС может сделать, чтобы побудить талибов соблюдать пять вышеперечисленных условий? Один из рычагов - финансовый. "Мы прекрасно знаем, что "Талибан" столкнулся с нехваткой денег. Не только для выплаты зарплат, но и для оплаты всего остального", - отметил Боррель. Он напомнил, что ЕС остановил предоставление помощи на развитие Афганистана после падения его правительства, но намекнул, что ее могут и разморозить - в зависимости от действий талибов. В 2020 году Евросоюз предусмотрел предоставление помощи Афганистану в размере 1,2 млрд евро в 2021-25 годах.

Талибы на улицах Кабула

Талибы на улицах Кабула

При этом Боррель подчеркнул, что ЕС будет предоставлять гуманитарную помощь без выдвижения каких-либо условий. Очевидно, за исключением четвертого критерия - а именно, обеспечат ли талибы допуск к гуманитарной помощи всем нуждающимся. "Все министры подчеркнули важность гуманитарной помощи и ее усиления для того, чтобы у населения Афганистана был доступ ко всем товарам, необходимым для выживания", - отметил министр иностранных дел Словении Анже Логар.

Будет ли ЕС представлен в Кабуле?

Министры также договорились организовать "присутствие" ЕС в Кабуле - если позволит обстановка с безопасностью. По словам Борреля, европейские представители будут координировать контакты ЕС с талибами и оценивать выполнение пяти критериев. Организует такое "присутствие" внешнеполитическая служба Евросоюза. Пока непонятно, кто именно это будет и в каком статусе, но Жозеп Боррель отдельно подчеркнул, что такое присутствие не следует рассматривать даже как первый шаг к признанию "Талибана".

Афганцы, желающие покинуть страну после прихода талибов, в аэропорту Кабула (16 августа 2021)

Афганцы, желающие покинуть страну после прихода талибов, в аэропорту Кабула ( 16 августа 2021)

Министры договорились и о скоординированной эвакуации своих граждан и афганцев из страны. Кроме этого, внешнеполитическая служба ЕС инициирует "региональную политическую платформу сотрудничества с соседями Афганистана". По словам Борреля, она будет заниматься миграционными вопросами, противодействием распространению терроризма, борьбой с контрабандой наркотиков и торговлей людьми.

Ситуация на границах Беларуси

Хотя Афганистан затмил все остальные вопросы, во время встречи в формате "Гимних" успели обсудить и отношения ЕС с Китаем, а также поговорить с министром иностранных дел Индии. На еще одну большую тему - отношения с регионом Персидского залива - у министров иностранных дел стран ЕС не хватило времени.

Зато они нашли время обсудить ситуацию на границах ЕС и Беларуси . Эту тему внесла в повестку встречи Литва. "Мы порицаем, что режим Лукашенко на протяжении лета цинично использовал мигрантов и беженцев для того, чтобы искусственно создать давление на наших восточных границах. Литовская и польская граница - это европейские границы", - заявил Боррель. "Министры высказали солидарность с Литвой, Латвией и Польшей. Мы готовы принять все меры для их поддержки, если ситуация продолжит ухудшаться", - добавил он, не уточнив, какие именно это могут быть меры.

Смотрите также:

  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 26:18

Почему талибам нельзя верить? Интервью с экспертом по Афганистану Андреем Серенко (01.09.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

США ушли, Афганистан полностью во власти талибов: что дальше? DW Новости (31.08.2021)  

Также по теме

09.07.2021 Lithuanian army soldiers install razor wire on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе 02.09.2021

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки продолжают попытки попасть в Литву, Латвию и Польшу с территории Беларуси. В Европарламенте обсуждали, как нормализовать ситуацию на границе.

Mitglieder des litauischen Grenzschutzdienstes patrouillieren an der Grenze zu Belarus. Litauen hat angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus begonnen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als Reaktion auf die gegen Minsk verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten durchzulassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси 07.08.2021

Режим Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент политического давления на ЕС, заявили премьеры Литвы и Польши. Возможным ответом Минску Вильнюс и Варшава называют расширение санкций ЕС.

Migrants stand near the guard station on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

ЕС усиливает давление на Минск в связи с миграционным кризисом 05.08.2021

Брюссель заявил Минску о недопустимости инструментализации вопроса беженцев. Лукашенко распорядился "закрыть каждый метр границы", обвинив соседей Беларуси в провокациях.

Реклама