Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе
Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки продолжают попытки попасть в Литву, Латвию и Польшу с территории Беларуси. В Европарламенте обсуждали, как нормализовать ситуацию на границе.
Солдаты литовской армии укрепляют границу с Беларусью
В конце августа - начале сентября политическая жизнь возвращается в Брюссель после летних каникул. Хотя сейчас главное внимание приковано к Афганистану, о Беларуси в Брюсселе тоже не забыли. В четверг, 2 сентября, комитет по иностранным делам Европарламента провел слушания о ситуации на границах ЕС с Беларусью.
Латвия, Литва и Польша обвиняют Беларусь в гибридной атаке
На слушания пригласили представителей правительств трех стран, столкнувшихся с наплывом мигрантов с территории РБ - Латвии, Литвы и Польши. "Незаконные пересечения границы, которые мы наблюдаем на восточных границах ЕС, являются беспрецедентной и вопиющей гибридной атакой на Евросоюз со стороны режима Лукашенко", - заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица. Она убеждена, что цель Лукашенко - изменить политику ЕС. "Он хочет, чтобы мы отменили санкции и прекратили поддержку белорусского гражданского общества", - отметила Калниня-Лукашевица.
По мнению вице-министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса, Евросоюз должен найти решительный ответ на действия Минска. В противном случае "Лукашенко продолжит пренебрегать международными обязательствами(…), а также попытается найти новые методы дестабилизации и новые виды гибридных атак", пояснил он.
Зал заседаний Европарламента в Брюсселе
"Беларусь проводит гибридную операцию против ЕС, первыми целями которой являются соседние страны Евросоюза. Она безжалостно использует мигрантов, приглашая их в Минск и позднее доставляя их к границам ЕС", - заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садош.
Евросоюз готовит новые санкции в отношении Беларуси
Какими инструментами располагает ЕС? Чиновники из балтийских стран, а также ряд евродепутатов высказались за усиление санкций. Заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь сообщил, что Брюссель вместе со странами ЕС сейчас начинает подготовку пятого пакета санкций в отношении режима Лукашенко.
Кто попадет под новые санкции, пока неизвестно. Девинь указал на то, что внимание будет уделяться судьям и прокурорам, участвующим в репрессиях против белорусского народа. Адоменас предложил внести в санкционный список авиакомпанию "Белавия", которой сейчас уже запрещено летать в ЕС. По его мнению, это усложнит госкомпании доступ к финансовым ресурсам. А Калниня-Лукашевица считает, что к этому следует добавить и белорусские туристические фирмы, способствующие нелегальной миграции.
Чиновники из Латвии и Литвы предложили также разработать специальный "набор инструментов" для противостояния гибридным атакам. Эту идею поддержал и польский евродепутат, председатель делегации по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь. Впрочем, никто из них не уточнил, какие конкретно инструменты могут в нем быть.
В ЕС также пытаются добиться помощи от стран происхождения мигрантов. Успехом при этом Люк Девинь назвал сотрудничество с Ираком - Багдад приостановил авиасообщение с Беларусью. По словам брюссельского чиновника, Брюссель ведет диалог также с Турцией и странами Африки. Когда литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс заявил, что между Турцией и Беларусью до сих пор совершаются 28 рейсов в неделю, Девинь возразил: "Турецкие полеты - это деликатная ситуация. Ведь даже оппозиция скажет вам, что гражданам Беларуси необходимо выезжать из страны, а для этого нужны авиалинии".
Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши
Количество мигрантов на границе Беларуси с Литвой стало резко увеличиваться в июне. В первую очередь, речь шла об иракцах, гражданах других стран Ближнего Востока, а также Африки. Когда Вильнюс начал "разворачивать" мигрантов, нелегально пытающихся попасть в Литву, обострилась ситуация на границе с Латвией, а со второй половины августа - с Польшей.
Анджей Садош рассказал, что с начала января до конца августа в Польше зафиксировали более 3700 попыток "нерегулярного" пересечения границы со стороны Беларуси. Из них более 3300 - в августе. По словам дипломата, 2400 таким попыткам "помешали". Остальных задержали, преимущественно, это граждане Ирака, Афганистана, России, Сирии и Сомали, добавил постпред Польши.
Власти Беларуси признают увеличение количества мигрантов, однако отрицают свою причастность к организации нелегальной миграции и возлагают ответственность на преступные "группировки".
По словам Калнини-Лукашевицы, граждан третьих стран зазывают в Беларусь "неправдивыми обещаниями", предоставляя им туристические визы. "Эти поездки организовывают официальные белорусские туристические компании. Гостей размещают в белорусских государственных отелях, после чего их направляют к границе ЕС", - рассказала парламентский секретарь.
Беженцы в лагере у Руднинкай в Литве
Каких беженцев из Беларуси готовы принимать в Литве и Польше
На слушаниях в Брюсселе чиновники из стран, соседствующих с Беларусью, заверили, что уважают право на убежище. "Литва прилагает много усилий к тому, чтобы отделить настоящих просителей убежища от экономических мигрантов", - заявил Мантас Адоменас. В подтверждение своих слов он привел цифру, что Вильнюс выдал 2300 гуманитарных виз белорусским активистам, журналистам или студентам, исключенным из университетов за поддержку протестов.
Анджей Садош также заверил в том, что люди, нуждающиеся в защите, могут подать прошение об убежище в Польше - но только на официальных пунктах пересечения границы. Отвечая на вопрос евродепутата из Германии Михаэля Галера, есть ли разница в обращении с гражданами Беларуси или России, а также других стран Садош отметил, что граждане Беларуси, пытающиеся получить убежище в Польше - это "жертвы политических репрессий со стороны белорусского режима". А граждане России - это "жертвы политических репрессий в Чечне".
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Кризис с мигрантами - новые санкции?
Страны Балтии обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов. О санкциях Запада, уже принятых после выборов президента Беларуси в 2020 году, - в фотогалерее DW.
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Ответ ЕС на насилие
Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома
В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Лукашенко в черном списке ЕС
Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.