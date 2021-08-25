В ловушке на границе. Как беженцы застряли между Польшей и Беларусью

Уже больше двух недель в лесу к востоку от Белостока между белорусской и польской границами томится группа беженцев из Афганистана и Ирака. Польские пограничники не впускают их в Польшу, а белорусские - обратно в Беларусь. Изначально в группе было примерно 50 человек, однако позже, по данным польской погранслужбы, женщин с маленькими детьми и нескольких мужчин все же вернули на белорусскую территорию.

Сейчас на нейтральном участке площадью примерно 30 квадратных метров остается около двух десятков беженцев, которые отказываются возвращаться в Беларусь. Активисты, пытающиеся им помочь, говорят, что еще 20 августа большинство из них потребовали от Польши международной защиты, но погранслужба их обращения проигнорировала.

24 августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) призвало Польшу принять беженцев, оказавшихся в ловушке между двух границ, и оказать им медицинскую помощь. В ответ на это польский МИД настаивает на том, чтобы Минск выполнял взятые на себя обязательства. Граница на этом участке четко не обозначена. Варшава утверждает, что беженцы находятся на белорусской территории. Поэтому Польша за них не отвечает, и согласно международному праву убежище им обязана предоставить Беларусь, подчеркнул на днях премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Помощь беженцам и страх перед ними

Служебный транспорт польских пограничников загораживает беженцев от журналистов, которые должны соблюдать дистанцию 200 метров. Днем и ночью над ними открытое небо - нет защиты от сильных дождей, нет туалета. Нелегальные мигранты - не проблема Польши? Активисты польского фонда "Ocalenie" ("Спасение") так не считают. Несколько раз им удалось передать беженцам еду, воду и средства личной гигиены. Но чем жестче заявления польских политиков, тем строже контролируется граница. По словам активистов, с помощью жестов мигранты показывают, что испытывают жажду и голод и что среди них есть больные.

Врач Паулина Бовник пытается помочь беженцам

"Мы с вами, вы не одни", - кричит на персидском в мегафон живущая в Польше иранка Матиа Голами. Но когда беженцы пытаются ей ответить, польские пограничники заводят моторы автомобилей. Врач и активистка Паулина Бовник приехала к границе с коробкой медикаментов, но, как она рассказала DW, польские пограничники не дают ей пройти к беженцам в лес. В знак протеста она села вместе с лекарствами неподалеку на поляне. "Хочется плакать. Почему меня не подпускают к людям, которым нужен врач? Я же никого не выкраду?", - возмущается Бовник.

В приграничном селе Уснаж-Гурны также не одобряют то, что людей заставляют неделями прозябать в лесу. "Это позор. В нашем селе даже у собак условия лучше", - говорит DW одна местная жительница. В то же время женщина против того, чтобы впустить мигрантов в Польшу: "Если сейчас это разрешить, то за ними последуют тысячи других".

Беженцы застряли на границе неподалеку от села Уснаж-Гурны

Ее односельчанину Яну Эйсмонту тоже не нравится то, что люди из далеких стран пересекают границу поблизости с его жильем: "Раньше мы оставляли двери домов открытыми, сейчас побоишься это сделать". По словам 87-летней родственницы Эйсмонта, в соседней деревне афганская женщина вошла в один дом в поисках еды.

"Представьте себе, вы возвращаетесь домой, а там кто-то сидит за вашим столом", - говорит она. Двое молодых мужчин из соседней деревни приехали к границе после того, как посмотрели по телевизору репортаж из этих мест. По их мнению, беженцев лучше было бы перевезти к польско-германской границе. Польша для этих людей - транзитная страна, уверены мужчины, социальные выплаты здесь мигрантам не светят.

Сценарий, которого добивается Лукашенко?

То, что польские пограничники проигнорировали требования беженцев с Ближнего Востока предоставить им защиту, является нарушением Всеобщей декларации прав человека, а также польского и европейского законодательства, убежден адвокат Тадеуш Колодзей, побывавший на границе с Беларусью несколько дней назад.

"Правила однозначны: погранслужба обязана принимать такие ходатайства и в устной форме", - подчеркивает юрист в беседе с DW. Вместе с коллегами он и в письменном виде передал заявления мигрантов в погранслужбу Белостока, главного города в регионе - но и там их отклонили. "Если беженцев не пускают в Польшу и с ними плохо обращаются, это создает проблемы. Возникает сценарий, которого и добивается Лукашенко", - указывает адвокат.

Тадеуш Колодзей

По словам мигрантов, они уже находились на польской территории, но пограничники задержали их и вывезли к границе с Беларусью. На прошлой неделе правительство в Варшаве приняло проект поправок к закону об иностранцах, которые ускорят процедуру по высылке нелегалов с территории страны.

Законопроект, который еще должен утвердить парламент, также позволит не рассматривать запрос о международной защите, если мигрант нелегально пересек границу (или приехал из страны, где ему не грозила опасность), в случае беженцев, пытающихся проникнуть в Польшу через Беларусь. А по сведениям польского издания Gazeta Wyborcza, 20 августа в тайне было принято постановление правительства, разрешающее возвращение тех, кто подал прошение о предоставлении убежища, обратно к границе. Критики документа считают это легализацией выдворения беженцев c помощью юридических лазеек.

Польша усиливает охрану границы с Беларусью

В начале недели Польша отправила на границу с Беларусью гуманитарный конвой с палатками, одеялами и средствами личной гигиены, однако Минск не дал согласие на ее пересечение. МИД Беларуси ответил, что польская сторона могла бы все сама передать напрямую беженцам. В Польше, как и в Литве и Латвии, которые также столкнулись с проблемой мигрантов с Ближнего Востока, считают, что белорусские власти намеренно провоцируют Евросоюз, помогая нелегальным мигрантам попасть к границам с ЕС. После того, как Литва и Латвия ужесточили меры по охране своих границ, число мигрантов резко увеличилось на границе Польши.

Сейчас для защиты от наплыва беженцев, прибывающих из Беларуси, Варшава собирается построить забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе. Для усиления ее охраны направлено более 900 военнослужащих. Только с начала августа свыше 2000 человек попытались незаконно проникнуть в Польшу с территории Беларуси. 24 августа замминистра иностранных дел Марцин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM заявил о том, что есть информация об "очередных группах людей, отправляемых с Ближнего Востока через Минск". По мнению Пшидача, Лукашенко таким образом хочет не только ответить на санкции ЕС, но и вызвать внутриполитические дебаты в самой Польше и дестабилизировать ситуацию в стране.

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