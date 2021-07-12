Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко

ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.
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Литва столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Беженцы идут с территории Беларуси. В Вильнюсе решают, как дать отпор Минску, не нарушить права человека, и где найти переводчиков с арабского.
Все больше мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока нелегально пересекают из Беларуси границу Литвы. Для маленькой страны ЕС это становится настоящим испытанием. Репортаж DW с границы.
Минск фактически отказался от сотрудничества с ЕС в охране совместных границ. А еще недавно Брюссель поддерживал Беларусь в борьбе с нелегальной миграцией и развитии инфраструктуры погранпереходов.