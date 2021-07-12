 Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 06.08.2021

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Беларусь

Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко

ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.

Лукашенко ждет клиентов-нелегалов в центре миграции в Европу - карикатура Сергея Елкина

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