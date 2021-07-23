Месть Лукашенко ЕС: как мигранты стали основной проблемой Литвы

Все больше мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока нелегально пересекают из Беларуси границу Литвы. Для маленькой страны ЕС это становится настоящим испытанием. Репортаж DW с границы.
Юстас осторожно пробирается сквозь кустарники. Чтобы защитить лицо, он натянул пониже лыжную шапку, карманный фонарик помогает не сбиться с пути в темном лесу. Прошло несколько часов с тех пор, как 22-летний пограничник вышел с коллегами на патрулирование.
"Три дня назад здесь перерезали ограждение, - рассказывает Юстас. - Так проще пересечь границу". Вообще-то пограничники не планировали долго задерживаться на этом участке. Но затем они услышали громкий шорох в подлеске. Сейчас Витаутас ждет в машине, а Юстас делает обход местности. Но больше пока ничего не слышно.
Протяженность границы между Литвой и Беларусью - около 680 километров. На некоторых отрезках страны разделяет лишь низкий деревянный забор или небольшой ров с водой. Преодолеть их под силу даже ребенку. До сих пор это не представляло для Литвы большой проблемы. По официальным данным, в 2020 году границу нелегально перешли всего 79 человек, и это были в основном белорусы, бежавшие от режима Лукашенко. В этом году нелегальных мигрантов уже больше 2500: в основном из Афганистана, Сирии, Ирака или стран Африки. Большинство пересекли границу в последние два месяца.
Всего днем ранее литовские пограничники задержали на этом участке шесть человек. На записях видеокамеры видно, как нарушители границы помогают друг другу перепрыгнуть через забор, а затем делают паузу, чтобы отдышаться. Виден и мужчина на другой стороне, вероятно, белорусский пограничник, дающий сигнал рукой о том, что к ним приближается литовский патруль. "Раньше мы хорошо сотрудничали с белорусскими пограничниками, - объясняет Юстас корреспонденту DW. - Но сейчас они нас просто игнорируют. Раньше мы делились информацией, собранной во время патрулирования. Сейчас же нередко - молчание".
Литовское правительство возлагает ответственность за резкое увеличение числа нелегальных мигрантов на границе на власти Беларуси и конкретно - на ее авторитарного правителя Александра Лукашенко. В Вильнюсе считают, что он таким образом хочет отомстить ЕС за санкции против Минска.
Как отмечает в беседе с DW замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, свидетели рассказывают о людях в униформе без опознавательных знаков, которые на белорусской стороне забирают у мигрантов паспорта, удаляют данные в их мобильных телефонах и ведут к тому месту, где они могут пересечь границу с Литвой.
При этом, по словам дипломата, его страна может принять не более 5000 человек. "Конечно, мы не хотим позволить им путешествовать дальше на Запад. Зачастую их цель - Германия. Но если их будет все больше, нам не хватит ресурсов. И тогда придется пропустить их дальше", - говорит Адоменас. Довольное четкое предупреждение для других стран ЕС.
Жители Литвы в отношении нелегальных мигрантов настроены все более критично и порой даже враждебно. "Местные думают, что к ним прибывают террористы", - делится с DW своими наблюдениями Лева Чичилите. Руководитель проектов в благотворительной организации Caritas работает уже пять лет с беженцами и мигрантами в приграничном регионе.
Почему люди из Ирака, Афганистана и Конго хотят попасть в Литву, не понимают и пограничники Юстас и Витаутас. Прежде всего, они не могут себе объяснить, как можно пойти на такое опасное путешествие с детьми. Свою машину литовские пограничники припарковали на возвышенности и осматривают отсюда территорию с помощью приборов ночного видения.
"Люди говорят, что хотят лучшей жизни. Но на самом деле им нужны только деньги", - считает 29-летний Витаутас, который уже шесть лет работает в пограничной охране. Это его личное мнение, добавляет пограничник. При этом многие нелегальные мигранты сами заплатили немалую сумму, чтобы контрабандисты помогли им добраться до литовско-белорусской границы.
В росте критических настроений среди населения виноваты и политики, полагает Лева Чичилите: "Они подают все это только в негативном свете вместо того, чтобы нас подбодрить". В прошедшие выходные жители одного из приграничных местечек протестовали против возведения палаточного городка для беженцев.
В Рукле, маленьком литовском городке на берегу реки Нерис, уже давно находится приют для беженцев - место сбора для тех, кто нелегально пересек границу. Снаружи здание выглядит уныло. Несколько детей играют за воротами. Мужчина из Ирака, бежавший вместе с сыном, рассказывает, что он заплатил 1200 долларов за полет до Минска и отель. Оттуда он продолжил свой путь к литовской границе. А теперь застрял тут.
Другой мужчина утверждает, что он из Багдада и пересек границу ночью вместе с большой группой мигрантов. В определенный момент белорусы сказали: "Там Литва. Бегите!" - рассказывает он. Была ли на белорусах униформа? "Нет, - отвечает он. - Они были в гражданском. И я не мог видеть их лиц".
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