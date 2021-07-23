Месть Лукашенко ЕС: как мигранты стали основной проблемой Литвы

Юстас осторожно пробирается сквозь кустарники. Чтобы защитить лицо, он натянул пониже лыжную шапку, карманный фонарик помогает не сбиться с пути в темном лесу. Прошло несколько часов с тех пор, как 22-летний пограничник вышел с коллегами на патрулирование.

"Три дня назад здесь перерезали ограждение, - рассказывает Юстас. - Так проще пересечь границу". Вообще-то пограничники не планировали долго задерживаться на этом участке. Но затем они услышали громкий шорох в подлеске. Сейчас Витаутас ждет в машине, а Юстас делает обход местности. Но больше пока ничего не слышно.

Белорусы и литовцы на границе: сотрудничество заморожено

Протяженность границы между Литвой и Беларусью - около 680 километров. На некоторых отрезках страны разделяет лишь низкий деревянный забор или небольшой ров с водой. Преодолеть их под силу даже ребенку. До сих пор это не представляло для Литвы большой проблемы. По официальным данным, в 2020 году границу нелегально перешли всего 79 человек, и это были в основном белорусы, бежавшие от режима Лукашенко. В этом году нелегальных мигрантов уже больше 2500: в основном из Афганистана, Сирии, Ирака или стран Африки. Большинство пересекли границу в последние два месяца.

Литовский пограничник задерживает очередного нарушителя границы

Всего днем ранее литовские пограничники задержали на этом участке шесть человек. На записях видеокамеры видно, как нарушители границы помогают друг другу перепрыгнуть через забор, а затем делают паузу, чтобы отдышаться. Виден и мужчина на другой стороне, вероятно, белорусский пограничник, дающий сигнал рукой о том, что к ним приближается литовский патруль. "Раньше мы хорошо сотрудничали с белорусскими пограничниками, - объясняет Юстас корреспонденту DW. - Но сейчас они нас просто игнорируют. Раньше мы делились информацией, собранной во время патрулирования. Сейчас же нередко - молчание".

Мигранты на границе с Литвой: цель - Германия?

Литовское правительство возлагает ответственность за резкое увеличение числа нелегальных мигрантов на границе на власти Беларуси и конкретно - на ее авторитарного правителя Александра Лукашенко. В Вильнюсе считают, что он таким образом хочет отомстить ЕС за санкции против Минска.

Мантас Адоменас

Как отмечает в беседе с DW замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, свидетели рассказывают о людях в униформе без опознавательных знаков, которые на белорусской стороне забирают у мигрантов паспорта, удаляют данные в их мобильных телефонах и ведут к тому месту, где они могут пересечь границу с Литвой.

При этом, по словам дипломата, его страна может принять не более 5000 человек. "Конечно, мы не хотим позволить им путешествовать дальше на Запад. Зачастую их цель - Германия. Но если их будет все больше, нам не хватит ресурсов. И тогда придется пропустить их дальше", - говорит Адоменас. Довольное четкое предупреждение для других стран ЕС.

Литовское население настроено негативно

Жители Литвы в отношении нелегальных мигрантов настроены все более критично и порой даже враждебно. "Местные думают, что к ним прибывают террористы", - делится с DW своими наблюдениями Лева Чичилите. Руководитель проектов в благотворительной организации Caritas работает уже пять лет с беженцами и мигрантами в приграничном регионе.

Палаточный городок для мигрантов в литовском Пабраде

Почему люди из Ирака, Афганистана и Конго хотят попасть в Литву, не понимают и пограничники Юстас и Витаутас. Прежде всего, они не могут себе объяснить, как можно пойти на такое опасное путешествие с детьми. Свою машину литовские пограничники припарковали на возвышенности и осматривают отсюда территорию с помощью приборов ночного видения.

"Люди говорят, что хотят лучшей жизни. Но на самом деле им нужны только деньги", - считает 29-летний Витаутас, который уже шесть лет работает в пограничной охране. Это его личное мнение, добавляет пограничник. При этом многие нелегальные мигранты сами заплатили немалую сумму, чтобы контрабандисты помогли им добраться до литовско-белорусской границы.

В росте критических настроений среди населения виноваты и политики, полагает Лева Чичилите: "Они подают все это только в негативном свете вместо того, чтобы нас подбодрить". В прошедшие выходные жители одного из приграничных местечек протестовали против возведения палаточного городка для беженцев.

Побег через Минск и надежда на лучшую жизнь

В Рукле, маленьком литовском городке на берегу реки Нерис, уже давно находится приют для беженцев - место сбора для тех, кто нелегально пересек границу. Снаружи здание выглядит уныло. Несколько детей играют за воротами. Мужчина из Ирака, бежавший вместе с сыном, рассказывает, что он заплатил 1200 долларов за полет до Минска и отель. Оттуда он продолжил свой путь к литовской границе. А теперь застрял тут.

Другой мужчина утверждает, что он из Багдада и пересек границу ночью вместе с большой группой мигрантов. В определенный момент белорусы сказали: "Там Литва. Бегите!" - рассказывает он. Была ли на белорусах униформа? "Нет, - отвечает он. - Они были в гражданском. И я не мог видеть их лиц".

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