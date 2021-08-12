МВД Литвы: ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась

Кризисная ситуация на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась после решения Вильнюса не пускать нелегальных мигрантов в республику. С таким заявлением министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте выступила на пресс-конференции в пятницу, 13 августа. "Но мы не можем расслабляться и должны быть готовы к различным сценариям", - подчеркнула она.
Официальный Вильнюс 2 августа распорядился не пускать нелегалов в Литву. С этого момента запрет коснулся уже 1340 человек, уточнила Билотайте. При этом 44 мигранта были приняты по гуманитарным причинам, указала она.
Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы
В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввела соседствующая с Литвой Латвия.
По сведениям МВД Литвы, с начала 2021 года около 4000 мигрантов нелегально пересекли белорусско-литовскую границу. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Среди таких мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. В начале августа полеты из Ирака в Минск были приостановлены, позднее иракская сторона начала вывозить сограждан из Беларуси.
Евросоюз выделяет Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.
Смотрите также:
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Интеграция в Европу
Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Программа ЕС "Восточное партнерство"
В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
"Восточное партнерство" двух скоростей
В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Кому нужна виза в ЕС
Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Интеграция в НАТО
Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств
Автор: Александра Елкина