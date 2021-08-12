 МВД Литвы: ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась | Новости из Германии о Европе | DW | 13.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

МВД Литвы: ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась

Запрет Вильнюса не пускать нелегальных мигрантов в Литву коснулся 1340 человек, заявила министр внутренних дел Билотайте. В последние месяцы выросло число нелегалов, проникающих в Литву из Беларуси.

Шлагбаум и знак STOP на границе Литвы и Беларуси

На границе Литвы и Беларуси

Кризисная ситуация на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась после решения Вильнюса не пускать нелегальных мигрантов в республику. С таким заявлением министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте выступила на пресс-конференции в пятницу, 13 августа. "Но мы не можем расслабляться и должны быть готовы к различным сценариям", - подчеркнула она.

Официальный Вильнюс 2 августа распорядился не пускать нелегалов в Литву. С этого момента запрет коснулся уже 1340 человек, уточнила Билотайте. При этом 44 мигранта были приняты по гуманитарным причинам, указала она.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввела соседствующая с Литвой Латвия.

По сведениям МВД Литвы, с начала 2021 года около 4000 мигрантов нелегально пересекли белорусско-литовскую границу. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Среди таких мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. В начале августа полеты из Ирака в Минск были приостановлены, позднее иракская сторона начала вывозить сограждан из Беларуси.

Евросоюз выделяет Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:39

Мигранты из Ирака и Центральной Африки как оружие Лукашенко против ЕС (29.07.2012)

Контекст

Как Европарламент отреагировал на поток мигрантов из Беларуси в Литву

В июле резко выросло число мигрантов с Ближнего Востока и Африки, прибывших в Литву с территории Беларуси. В Европарламенте прошли слушания о ситуации на границе и о том, как ЕС помогает Литве.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Акции протеста против палаточного городка для беженцев в Литве  

Гибридная атака Лукашенко: как отреагирует Европа на миграционный кризис?  

Также по теме

31.05.2019, Sachsen-Anhalt, Marienborn: Stacheldraht hängt an einem ehemaligen Kontrollpunkt in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Die ehemalige Grenzübergangsstelle war die größte und bedeutendste Kontrollstelle an der deutsch-deutschen Grenze und wurde vor allem für den Transitverkehr nach Westberlin genutzt. Die 1974 eröffnete und 10.000 Quadratmeter große überdachten Kontrollstellen der ehemaligen LKW-, PKW-, Veterinär- und Zollkontrolle sind heute Teil der Gedenkstätte. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Украина отправила Литве 38 тонн колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи 12.08.2021

Колючая проволока является гуманитарной помощью от Украины в свете кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Литвы. Ранее ЕС пообещал выделить Литве 36 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией.

Migrants prepare food at the newly built refugee camp in the Rudninkai military training ground, some 38km (23,6 miles) south from Vilnius, Lithuania, Friday, Aug. 6, 2021. Belarus' border protection agency said Friday that it tightened control along its border with Lithuania to prevent Lithuanian authorities from sending migrants back to Belarus. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Поток мигрантов в ЕС из Беларуси резко сократился 10.08.2021

Причиной уменьшения числа нелегальных мигрантов, прибывающих в ЕС через Беларусь, стало прекращение полетов из Ирака. Латвия объявила в приграничных районах режим ЧС.

Mitglieder des litauischen Grenzschutzdienstes patrouillieren an der Grenze zu Belarus. Litauen hat angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus begonnen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als Reaktion auf die gegen Minsk verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten durchzulassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси 07.08.2021

Режим Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент политического давления на ЕС, заявили премьеры Литвы и Польши. Возможным ответом Минску Вильнюс и Варшава называют расширение санкций ЕС.

Реклама

Самые читаемые

Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко  

Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет  

Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада?  