Как Европарламент отреагировал на поток мигрантов из Беларуси в Литву

Ситуация на границе между Беларусью и Литвой привлекает все большее внимание в ЕС. Вначале приграничную территорию посетил глава Европейского совета Шарль Мишель. А в понедельник, 12 июля, комитеты Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам провели слушания о ситуации на границе.

Как мигранты через Беларусь попадают в Литву

"Похоже, что белорусские власти способствуют нерегулярной миграции, вероятно, в качестве ответа Евросоюзу за ограничительные меры и Литве - за поддержку гражданского общества в Беларуси", - такую оценку дала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, открывшая слушания. "Нерегулярной" в ЕС называют миграцию, совершаемую в обход предусмотренных путей. Этот термин используют, чтобы избежать обозначения "нелегальная миграция".

Шарль Мишель на границе Литвы и Беларуси

По словам еврокомиссара, все детали еще не удалось установить, но "информация указывает" на то, что мигранты прибывают в Минск коммерческими рейсами из Стамбула и Багдада. После этого белорусские власти помогают им добраться до границы с Литвой.

"Они пытаются пересечь границу пешком, часто на участках, не находящихся под наблюдением, после чего просят политическое убежище в Литве", - отметила Юханссон и рассказала о случаях, когда мигранты пользовались сервисами вызова такси Uber или Bolt, чтобы добраться до Вильнюса или границы с Польшей. По оценкам Европола, за возможность попасть в ЕС мигранты платят около 15 тысяч евро, добавила она.

Сколько мигрантов прибыло в Литву через Беларусь?

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала количество нерегулярных мигрантов, прибывших в Литву из Беларуси. В 2019 году их было 37, год спустя - 74, а в этом году - уже 1660, половина из них - в июле. "В особенности нас тревожит приток мигрантов в июле. Лишь за один день в июле количество нерегулярных мигрантов сопоставимо с 2019 и 2020 годами вместе взятыми", - добавила она.

Беженцы в одном из пунктов их размещения в Литве

По словам Билотайте, изменились и страны происхождения. Раньше это были преимущественно граждане России и Беларуси. В 2021 году половину всех прибывших составили иракцы. За ними следуют граждане Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии. Изменение национального состава подтвердил и исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери.

По его данным, в первом полугодии большинство мигрантов были гражданами Ирака, Ирана и Сирии. Но с начала июля становится все больше африканцев: из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала. При этом Леджери сказал, что ожидает ухудшения ситуации в ближайшие дни.

Как ЕС помогает Литве контролировать границу с Беларусью

Агне Билотайте заверила, что Литва уже приняла все возможные меры для усиления пограничного контроля, мобилизовав сотрудников правоохранительных органов. А с прошлой недели власти привлекает для этой цели и военных. На этой же неделе парламент в Вильнюсе рассмотрит изменения в законодательстве, позволяющие ускорить обработку прошений о предоставлении политического убежища. Литовский министр также попросила ЕС об "ощутимой" политической, финансовой и практической поддержке. "Вместе мы должны остановить этот поток", - призвала Билотайте.

Ильва Юханссон

Политически Брюссель поддерживает Вильнюс. "Мы должны быть готовы использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении. Мигрантов не должны использовать в политических целях. Литва должна получить достаточную поддержку от Евросоюза", - подчеркнула Юханссон.

В частности, она попросила главу МИД Ирака о телефонном разговоре, чтобы обсудить, как Багдад может противостоять миграции. Кроме того, Юханссон сообщила о готовности Еврокомиссии направить 10 млн евро Литве в связи с чрезвычайным положением и на первоочередные нужды беженцев. Эти деньги выделят в августе, а тем временем Брюссель будет искать дополнительные средства.

Практическую помощь Вильнюсу предоставляет европейское пограничное агентство Frontex. Еще осенью прошлого года вместе с Литвой, Латвией и Польшей оно провело оценку того, что произойдет, если Беларусь попытается использовать мигрантов в качестве ответа за санкции ЕС.

Литва и Латвия попросили Frontex о поддержке

Помощь у Frontex Вильнюс запросил в начале июня, указал Фабрис Леджери. Тогда речь шла еще об "обычной процедуре" поддержки пограничного контроля с помощью 30 пограничников, 14 патрульных автомобилей, одной машины с тепловизорами и одного вертолета. С 1 июля агентство постепенно начало размещение этих сил и средств. Так, в Литве уже задействованы семь патрульных авто, еще пять выехали из Варшавы в воскресенье.

Солдаты литовской армии укрепляют границу с Беларусью

Но уже 10 июля Литва попросила Frontex запустить процедуру быстрого реагирования на ситуацию на границе. Здесь речь уже идет о дополнительных 60 пограничниках, 30 автомобилях и двух вертолетах, а также о нескольких группах с переводчиками, которые бы общались с мигрантами и регистрировали их данные. На следующий день агентство начало подготовку отправки подкрепления. Тем временем Латвия - еще один сосед Беларуси - попросила Frontex о поддержке. Агентство постоянно поддерживает контакт и с Польшей.

Что Литва собирается делать с задержанными мигрантами? Вначале будут рассмотрены их ходатайства о предоставлении убежища. Тех, кому откажут в статусе беженца, литовцы попытаются вернуть на родину. Впрочем, все признают, что это не так просто. По словам еврокомиссара Юханссон, поскольку большинство мигрантов прибывают без документов, сложно определить, гражданами каких стран они являются. А Леджери добавил, что большинство мигрантов не хотят оставаться в Литве, они стремятся попасть в Германию или франкоязычные страны ЕС. Со своей стороны, глава МИД Литвы пообещал противодействовать попыткам мигрантов перебраться в другие страны Евросоюза.

Что евродепутаты думают о мигрантах на границе Беларуси с Литвой

После чиновников на слушаниях выступили около десяти евродепутатов. Представители Литвы и Польши говорили в первую очередь о том, что приток мигрантов - это гибридная атака на ЕС со стороны режима Александра Лукашенко.

Несколько депутатов, в частности постоянный докладчик Европарламента по Беларуси, литовец Пятрас Ауштрявичюс, обратили внимание и на то, что Минск делает то же самое, чем до этого занимались Турция и Марокко - использует мигрантов как средство политического давления.

Ряд ораторов, например социал-демократ из Португалии Изабель Сантош, француженка Фабьенн Келлер из либеральной фракции "Обновить Европу" или Тинеке Стрик из Нидерландов и фракции "зеленых", выразили поддержку Литве. При этом представители более левых партий подчеркивали, что Вильнюс должен соблюдать права человека применительно к прибывающим мигрантам.

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