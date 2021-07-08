Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?

Конфликт Вильнюса и Минска привел к фактическому взаимному закрытию посольств на фоне обострения миграционного кризиса на границе двух стран. Власти Литвы не намерены уступать Лукашенко и надеются на помощь ЕС.
Белорусское посольство в Вильнюсе скоро опустеет. Ухоженный особняк 19-го века с клумбами перед главным входом останется в распоряжении всего одного дипломата из консульского отдела и трех административных сотрудников. Они продолжат каждый день лицезреть импровизированный мемориал жертвам режима Лукашенко, созданный у здания белорусскими эмигрантами.
Практически все белорусское посольство отправится на родину по решению МИД Литвы. Это ответ на аналогичный шаг Александра Лукашенко, который потребовал сократить штат литовской дипмиссии в Минске до минимума. И хотя формально дипломатические отношения не разорваны, по сути речь идет о закрытии посольств. Именно так охарактеризовал ситуацию замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
Причина нового витка белорусско-литовского конфликта в том, что МИД Литвы - первым в Европейском Союзе - предоставил вильнюсскому офису лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской официальный статус Демократического представительства белорусского народа. Для этого Литве пришлось внести уточнения в свое законодательство. Представительство, правда, не будет иметь привилегий дипмиссии.
Тихановская объяснила DW, что "это важный шаг по делегитимизации режима (Лукашенко. - Ред.). Он носит, прежде всего, символический характер. А в нашей работе, по большому счету, ничего не изменится". Тихановская также отметила, что инициатива Литвы дает ей надежду на открытие аналогичных представительств в других странах, которые, по ее выражению, "необходимы для будущих связей Беларуси, чтобы выстраивать хорошие отношения с миром".
Финальный акт сокращения численности посольств разыгрался на фоне и, в какой-то степени, как следствие другого конфликта между Литвой и Беларусью - кризиса на границе. Каждый день несколько десятков, а часто и более сотни нелегальных мигрантов перебегают на литовскую территорию с белорусской. В большинстве своем это граждане Ирака, Сирии и Афганистана.
В Вильнюсе утверждают, что это происходит при содействии режима Лукашенко, который мстит литовцам за поддержку белорусской демократии, а в их лице - всему Европейскому Союзу за санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста летевшего на нем белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.
Беларусь заморозила свое участие в "Восточном партнерстве" ЕС и, что еще важнее, выполнение соглашения с ЕС по реадмиссии (приеме назад) нелегальных мигрантов. По слухам, циркулирующим в Вильнюсе, проезд автобусом по территории Беларуси до участка границы, удобного для перехода, стоит 1400 евро. Как считают литовские власти, без прямого содействия госструктур Беларуси такое невозможно.
Внезапный кризис с беженцами лег тяжелым бременем на миграционную, пограничную и полицейскую службы Литвы. Им помогают армия и добровольцы. В последние дни в страну приезжали и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), и председатель Европейского совета Шарль Мишель, побывавший на границе недалеко от курортного города Друскининкай, где литовская пограничная инфраструктура слабее всего.
Фон дер Ляйен и Мишель обещали Литве максимум помощи - и быстро. План, разработанный правительством в Вильнюсе, включает в себя, во-первых, быстрое возведение барьеров на всем протяжении границы с Беларусью. В ближайшие дни там начнут устанавливать временные заграждения из колючей проволоки, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас. Они должны сильно замедлить переход границы и дать пограничникам время прибыть на место нарушения.
Во-вторых, Литва отправляет делегации в Турцию и Ирак - страны, через которые идет самый большой поток мигрантов. В-третьих, в течение недели-десяти дней депутатов сейма Литвы вызовут из отпуска на внеочередную сессию. Им предстоит принять поправки к законодательству, касающемуся миграционных вопросов, и, прежде всего, условий получения убежища в Литве.
Сейчас процесс обработки заявления занимает до четырех месяцев. Его предлагается сократить до 10 дней, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. "Если это решение примут, то только люди, по-настоящему нуждающиеся в убежище, получат его. Остальных отправят обратно", - рассказал DW информированный правительственный чиновник. По его словам, "это пошлет сигнал тем, кто сейчас собирается в путь через Беларусь, и самим белорусским властям - у вас нет шансов, нас не сломить!".
Фактически начавшаяся холодная война Беларуси с Литвой и ЕС породила главный вопрос: мог ли Александр Лукашенко пойти на такое обострение без одобрения Москвы? И Вильнюс, и руководство Евросоюза, и белорусская оппозиция публично обвиняют в происходящем только Лукашенко. В неформальном общении здесь высказываются откровеннее.
"Представить себе, что в Минске все решили без согласования с Кремлем, совершенно невозможно! Ведь Лукашенко и по менее важным вопросам советуется с Москвой, - указал в разговоре с DW информированный литовский дипломат. - По сути, это война Путина против ЕС руками белорусского режима". По словам дипломата, литовские представители регулярно говорят об этом с руководством Евросоюза и стран-членов ЕС. "Нас не просто слушают, а принимают наши доводы, - добавил он. - В Брюсселе мало у кого остались иллюзии по поводу поведения Кремля".
Миграционный кризис может стать поводом для расширения уже введенных секторальных санкций ЕС против белорусской экономики, считает собеседник DW: "Скажем, сейчас не более десяти процентов продукции ключевой для Лукашенко отрасли производства калийных удобрений находится под санкциями. У ЕС уже есть право расширить список без дополнительного одобрения".
За расширения санкционного режима выступает и Светлана Тихановская. По ее словам, готовится ее визит в Соединенные Штаты. Там Тихановская намерена, среди прочего, добиваться расширения санкций, в том числе, распространения их на руководство и ведущих сотрудников государственных СМИ Беларуси.
Смотрите также: