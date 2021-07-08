 Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 08.07.2021

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Беларусь

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?

Конфликт Вильнюса и Минска привел к фактическому взаимному закрытию посольств на фоне обострения миграционного кризиса на границе двух стран. Власти Литвы не намерены уступать Лукашенко и надеются на помощь ЕС.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Белорусское посольство в Вильнюсе скоро опустеет. Ухоженный особняк 19-го века с клумбами перед главным входом останется в распоряжении всего одного дипломата из консульского отдела и трех административных сотрудников. Они продолжат каждый день лицезреть импровизированный мемориал жертвам режима Лукашенко, созданный у здания белорусскими эмигрантами.

Новый статус для команды Тихановской

Практически все белорусское посольство отправится на родину по решению МИД Литвы. Это ответ на аналогичный шаг Александра Лукашенко, который потребовал сократить штат литовской дипмиссии в Минске до минимума. И хотя формально дипломатические отношения не разорваны, по сути речь идет о закрытии посольств. Именно так охарактеризовал ситуацию замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

Импровизированный мемориал в честь жертв белорусских властей у входа в посольство РБ в Вильнюсе

Импровизированный мемориал в честь жертв белорусских властей у посольства РБ в Вильнюсе

Причина нового витка белорусско-литовского конфликта в том, что МИД Литвы - первым в Европейском Союзе - предоставил вильнюсскому офису лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской официальный статус Демократического представительства белорусского народа. Для этого Литве пришлось внести уточнения в свое законодательство. Представительство, правда, не будет иметь привилегий дипмиссии.

Тихановская объяснила DW, что "это важный шаг по делегитимизации режима (Лукашенко. - Ред.). Он носит, прежде всего, символический характер. А в нашей работе, по большому счету, ничего не изменится". Тихановская также отметила, что инициатива Литвы дает ей надежду на открытие аналогичных представительств в других странах, которые, по ее выражению, "необходимы для будущих связей Беларуси, чтобы выстраивать хорошие отношения с миром".

1400 евро за переход границы ЕС

Финальный акт сокращения численности посольств разыгрался на фоне и, в какой-то степени, как следствие другого конфликта между Литвой и Беларусью - кризиса на границе. Каждый день несколько десятков, а часто и более сотни нелегальных мигрантов перебегают на литовскую территорию с белорусской. В большинстве своем это граждане Ирака, Сирии и Афганистана.

Роман Протасевич

Роман Протасевич

В Вильнюсе утверждают, что это происходит при содействии режима Лукашенко, который мстит литовцам за поддержку белорусской демократии, а в их лице - всему Европейскому Союзу за санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста летевшего на нем белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Беларусь заморозила свое участие в "Восточном партнерстве" ЕС и, что еще важнее, выполнение соглашения с ЕС по реадмиссии (приеме назад) нелегальных мигрантов. По слухам, циркулирующим в Вильнюсе, проезд автобусом по территории Беларуси до участка границы, удобного для перехода, стоит 1400 евро. Как считают литовские власти, без прямого содействия госструктур Беларуси такое невозможно.

Брюссель обещает Литве максимальную помощь

Внезапный кризис с беженцами лег тяжелым бременем на миграционную, пограничную и полицейскую службы Литвы. Им помогают армия и добровольцы. В последние дни в страну приезжали и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), и председатель Европейского совета Шарль Мишель, побывавший на границе недалеко от курортного города Друскининкай, где литовская пограничная инфраструктура слабее всего.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен и Мишель обещали Литве максимум помощи - и быстро. План, разработанный правительством в Вильнюсе, включает в себя, во-первых, быстрое возведение барьеров на всем протяжении границы с Беларусью. В ближайшие дни там начнут устанавливать временные заграждения из колючей проволоки, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас. Они должны сильно замедлить переход границы и дать пограничникам время прибыть на место нарушения.

Во-вторых, Литва отправляет делегации в Турцию и Ирак - страны, через которые идет самый большой поток мигрантов. В-третьих, в течение недели-десяти дней депутатов сейма Литвы вызовут из отпуска на внеочередную сессию. Им предстоит принять поправки к законодательству, касающемуся миграционных вопросов, и, прежде всего, условий получения убежища в Литве.

Шарль Мишель (первый справа) и литовский премьер-министр Ингрида Шимоните на границе Литвы и Беларуси

Шарль Мишель (первый справа) и литовский премьер Ингрида Шимоните на границе Литвы и Беларуси

Сейчас процесс обработки заявления занимает до четырех месяцев. Его предлагается сократить до 10 дней, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. "Если это решение примут, то только люди, по-настоящему нуждающиеся в убежище, получат его. Остальных отправят обратно", - рассказал DW информированный правительственный чиновник. По его словам, "это пошлет сигнал тем, кто сейчас собирается в путь через Беларусь, и самим белорусским властям - у вас нет шансов, нас не сломить!".

Имя "Путин" не произносить!

Фактически начавшаяся холодная война Беларуси с Литвой и ЕС породила главный вопрос: мог ли Александр Лукашенко пойти на такое обострение без одобрения Москвы? И Вильнюс, и руководство Евросоюза, и белорусская оппозиция публично обвиняют в происходящем только Лукашенко. В неформальном общении здесь высказываются откровеннее.

"Представить себе, что в Минске все решили без согласования с Кремлем, совершенно невозможно! Ведь Лукашенко и по менее важным вопросам советуется с Москвой, - указал в разговоре с DW информированный литовский дипломат. - По сути, это война Путина против ЕС руками белорусского режима". По словам дипломата, литовские представители регулярно говорят об этом с руководством Евросоюза и стран-членов ЕС. "Нас не просто слушают, а принимают наши доводы, - добавил он. - В Брюсселе мало у кого остались иллюзии по поводу поведения Кремля".

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Миграционный кризис может стать поводом для расширения уже введенных секторальных санкций ЕС против белорусской экономики, считает собеседник DW: "Скажем, сейчас не более десяти процентов продукции ключевой для Лукашенко отрасли производства калийных удобрений находится под санкциями. У ЕС уже есть право расширить список без дополнительного одобрения".

За расширения санкционного режима выступает и Светлана Тихановская. По ее словам, готовится ее визит в Соединенные Штаты. Там Тихановская намерена, среди прочего, добиваться расширения санкций, в том числе, распространения их на руководство и ведущих сотрудников государственных СМИ Беларуси.

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    Автор: Галина Петровская


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Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Литвы: ответ Лукашенко на санкции ЕС?

 

 

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