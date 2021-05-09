Офис Тихановской сообщил о получении дипстатуса в Литве

Офис лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской заявил, что получил дипломатический статус в Литве. Соответствующее сообщение размещено в понедельник, 5 июля, в Telegram-канале Тихановской по итогам ее совместного брифинга с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Офис Тихановской получил дипстатус в Литве. Это значит, что белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС, - говорится в сообщении. В нем далее указывается, что офис будет считаться официальным представительством белорусской демократии.

Литва - первая страна ЕС, которая сделала такой шаг. "Благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь - это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально", - отметила в этой связи Тихановская.

На данном этапе ведется работа, чтобы аналогичную меру приняли и другие страны. Белорусская оппозиция считает произошедшее "новым этапом делегитимизации режима" Лукашенко.

Тихановская: В проектах "Восточного партнерства" будем говорить от имени народа

Ранее, реагируя на решение режима Александра Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" (ВП), Светлана Тихановская заявила, что представители ее команды и демократических сил продолжат работать с европейскими коллегами.

Будет сделано все, чтобы "в проектах "Восточного партнерства", включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа", написала она.

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