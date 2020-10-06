Комментарий: Германия и Тихановская - солидарность в меру возможностей

Правительство Германии выразило явную поддержку оппозиции в Беларуси. Однако Меркель обоснованно не торопится обещать слишком много, считает Йенс Турау.
Канцлер ФРГ, вице-канцлер, председатель комитета бундестага по иностранным делам, а также представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и члены парламентской оппозиции из партии "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). Все они успели встретиться с представительницей белорусской оппозиции Светланой Тихановской за три насыщенных дня, которые та провела в Берлине. Продемонстрировать еще большее символическое признание было просто невозможно.
Символическим это признание было потому, что пока еще не ясно, да и не может быть ясно, что конкретно может сделать Германия для поддержки оппозиционного движения в Беларуси. Разумеется, Германия не признала победу на выборах Александра Лукашенко и так же, как и Франция ранее, предложила свое посредничество в урегулировании ситуации. Кроме того, проявив солидарность с партнерами по ЕС Польшей и Литвой, ФРГ, так же, как и они, отозвала своего посла из Минска.
Однако, если прислушаться к тому, о чем говорила лидер белорусской оппозиции в Берлине, становится понятно, что на самом деле поставлено на карту: смена режима. Речь идет о новых выборах, смещении Александра Лукашенко, крупной финансовой помощи Запада, то есть о своего рода плане Маршалла. Некоторые немецкие политики, в том числе председатель парламентской группы ХСС, входящей в объединенную правящую фракцию, Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), поддержали Тихановскую в требовании новых выборов. Но канцлер по этому поводу не высказалась.
И этому есть веские причины. Ведь она руководствуется правилом: не давай обещаний, которые позже не сможешь сдержать. Проявив солидарность с оппозицией, Меркель уже сделала все для нее возможное. Тихановскую она приняла в рамках рабочей встречи, практически как государственного гостя. Фото этой встречи были опубликованы в СМИ.
Но даже сама Светлана Тихановская - главное лицо белорусской оппозиции - не устает повторять, что народ в Беларуси должен взять свою судьбу в собственные руки. В то же время она по праву требует поддержки, например по отношению к независимым СМИ.
Вполне может быть, что правительство ФРГ уделяет чрезмерное внимание своей внешней политике, связанной со странами Восточной Европы. Отношения Германии с Россией в настоящее время почти что ледяные. Противник российского режима Алексей Навальный все еще находится в Берлине, и свидетельства того, что к его отравлению были причастны российские государственные структуры, становятся все более очевидными.
Германская столица превратилась в сцену для публичного вынесения обвинения тем, кто несет ответственность за происходящее в России и Беларуси. В случае с Навальным это было связано с признанной на международном уровне высокой профессиональной компетенцией врачей из клиники "Шарите". Но в ситуации с российским оппозиционером, и с Тихановской важную роль сыграла также поддержка со стороны немецких гражданско-правовых групп и депутатов бундестага - причем выражена эта поддержка была уже на раннем этапе и очень четко. И это Германии очень к лицу!
То, что Ангела Меркель (Angela Merkel) после отравления Навального сменила тон в общении с властителями, подобными Путину и Лукашенко, - очевидно. Но как только дело доходит до конкретных шагов, направленных на то, чтобы ограничить автократический произвол в их странах, средства воздействия очень быстро иссякают. На данный момент санкции приняты против 40 белорусских чиновников. Лукашенко в этом списке нет.
Германия до сих пор занята поиском однозначной политической роли для себя при решении международных конфликтов, которые становятся все более агрессивными. Роль справедливого посредника, который решительно выступает на стороне оппозиции против автократов, ей вполне бы подошла. Даже если ясно осознавать, что границы подобной роли всегда остаются четко очерченными.
Смотрите также: