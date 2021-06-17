"Репортеры без границ" требуют немедленно освободить Протасевича

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает белорусские власти немедленно освободить из-под домашнего ареста журналиста Романа Протасевича и предоставить ему и его девушке Софье Сапеге возможность свободно передвигаться. С таким требованием правозащитники выступили в субботу, 26 июня.

Накануне, 25 июня, в международных СМИ появилась информация о том, что бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, задержанные в Минске 23 мая после принудительной посадки там пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, были переведены из СИЗО под домашний арест.

Власти Беларуси обвиняют Романа Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса страны: 130 (разжигание социальной вражды и розни), 293 (организация массовых беспорядков) и 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Софья Сапега проходит подозреваемой по двум статьям УК Беларуси: 130 (разжигание социальной вражды и розни) и 342 (участие в массовых беспорядках).

"Унизительная практика принудительных признаний"

В опубликованном заявлении организация "Репортеры без границ" обращается не только к белорусским, но и к российским властям, призывая их отказаться от практики принуждения журналистов к даче каких-либо признательных показаний. "Нас очень беспокоит, что на Романа Протасевича продолжают оказывать серьезное давление, и мы опасаемся за его психическое и физическое здоровье", - подчеркивает в связи с этим глава отделения "Репортеров без границ в Германии" Кристиан Мир (Christian Mihr). С точки зрения правозащитника, Протасевичу и Сапеге нужно безотлагательно дать возможность покинуть Беларусь и вернуться в Литву, "являвшуюся конечной целью их поездки и страной, где они проживали до угона (самолета. - Ред.)".

В RSF напоминают, что во время "признания" Протасевича в якобы совершенных им преступлениях, показанного на белорусском государственном телеканале ОНТ спустя десять дней после задержания активиста, на глазах у журналиста были слезы, а на его запястьях - следы от наручников. "Такие признаки душевного и физического истощения являются типичными для признаний, сделанных под давлением, и для постановочных сцен гостелевидения", - констатируют в организации.

Другое подобное признание Протасевич сделал позже на брифинге МИД Беларуси, напоминают в "Репортерах без границ". "Эта унизительная практика принудительных признаний не поддается описанию, - заявляет Мир. - Она явно нарушает гарантирующую справедливое судебное разбирательство статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, к которому присоединилась, как Беларусь, так и Россия". "Мы призываем Минск и Москву положить конец подобной практике и уважать международные правовые нормы, под которыми они поставили свою подпись", - резюмирует глава "Репортеров без границ" в Германии.

Признательные "показания" журналистов в России

В своем заявлении организация напоминает, что сделанные под давлением "признания" журналистов характерны не только для белорусской, но и для российской действительности.

Глава "Репортеров без границ" в ФРГ Кристиан Мир

В качестве примера "Репортеры без границ" называют случай украинского журналиста Станислава Асеева, который находился в Донецке, когда в 2014 году город перешел под контроль пророссийских сепаратистов. Проведя год в тюрьме, Асеев "признался" в эфире российского государственного телевидения, что работал на украинскую службу разведки.

В аналогичной ситуации оказался и корреспондент портала "Крым.Реалии" Владислав Есипенко, указывают в организации "Репортеры без границ". "После его задержания в марте текущего года журналиста пытали десять дней. Потом он "признался" в эфире телеканала "Крым24", что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и занимался незаконным производством оружия", - говорится в заявлении правозащитников.

В рейтинге стран мира по уровню свободы прессы, составленному организацией "Репортеры без границ", Беларусь в настоящий момент находится на 158 строчке из 180, Россия - на 150.

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