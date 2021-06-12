 Блогер Роман Протасевич неожиданно выступил на брифинге МИД Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Блогер Роман Протасевич неожиданно выступил на брифинге МИД Беларуси

Протасевич утверждал, что "отлично себя чувствует". Одна из присутствовавших на брифинге журналисток заявила, что не верит "ни одному его слову", еще ряд сотрудников СМИ покинул пресс-центр.

Роман Протасевич

Роман Протасевич

Белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, задержанный 23 мая в Минске, неожиданно принял участие в брифинге МИД Беларуси в понедельник, 14 июня. По версии пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, изменения в состав участников были внесены в связи с "желанием Романа пообщаться со СМИ".

Присутствовавшая на пресс-конференции журналистка информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к блогеру напрямую: "Роман, я вам искренне сочувствую… Предполагаю, что с вами могли сделать… Ни одному вашему слову я не верю. Просто держитесь, просто переживите это". Журналисты британской вещательной корпорации Би-би-си с мероприятия ушли. Корреспондент Джона Фишер в Twitter пояснил, что присутствовать на брифинге не будет, поскольку Протасевич "явно находится там по принуждению".

Оппозиционного журналиста завели в помещение национального пресс-центра Беларуси буквально в последнюю минуту. Ему задали несколько вопросов относительно его самочувствия. Утверждения о том, что в СИЗО его избивал лично белорусский правитель Александр Лукашенко, Протасевич назвал "шуткой", добавив, что "это - просто смешно". Отметины на руках блогер описал как "следы от стяжек", которые на него надели во время задержания, поскольку оно было настолько неожиданным, что "у них (силовиков - Ред.) не было при себе наручников".

Протасевич назвал "заложниками" свою девушку и родителей

"Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул… Мама, папа, не переживайте, у меня правда все отлично", - заявил он.

"Настоящими заложниками" ситуации Протасевич назвал свою девушку, гражданку РФ Софью Сапегу, задержанную вместе с ним в Минске, и родителей, находящихся в Польше.

Силовики в ходе брифинга уточнили, что Протасевич обвиняется по трем статьям: об организации деятельности групп, грубо нарушающих общественный порядок (342 УК РБ), об организации массовых беспорядков (293 УК РБ) и разжигании социальной вражды или розни (130 УК РБ).

В ЕС посадку лайнера Ryanair назвали "захватом" самолета

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Игорь Голуб в ходе брифинга выступил с утверждением, что "никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было".

Между тем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл принудительную посадку авиалайнера "захватом" самолета и действием, свидетельствующим о том, что было пересечено "много красных линий". "Это не только поставило под угрозу больше 100 пассажиров, но также бросило вызов международным правилам воздушных перевозок", - подчеркивал Боррель.

"Интервью" Протасевича после задержания

Ранее, 3 июня, государственный телеканал ОНТ показал "интервью" белорусского блогера Романа Протасевича, данное им после задержания.

В других форматах получить комментарий журналиста об этом "интервью", а также подтвердить правдивость сказанного пока не представляется возможным. Блогер содержится в СИЗО КГБ Беларуси. Его родители говорили, что на лице сына после задержания в Минске были видны следы побоев. Политзаключенные, которые в прошлом содержались в СИЗО КГБ Беларуси, в частности, рассказывали о различных формах пыток, применявшихся к ним.

Ситуация с лайнером Ryanair и санкции Евросоюза

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.

Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Кроме того, свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.

Смотрите также:

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Лидер демократической Беларуси

    Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Сбор подписей за Тихановскую

    Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

    Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 04:34

На Западе возмущены публикацией "интервью" с Протасевичем

Аудио- и видеофайлы по теме

Гостерроризм: кто остановит Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"  

Лукашенко шокировал Запад: "интервью" Протасевича возмутило политиков и общественность. DW Новости  

Также по теме

Interview mit Roman Protasevitsch, Polithäftling aus Belarus

Родители Романа Протасевича просят помощи у Ангелы Меркель 12.06.2021

"Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям", - подчеркнули родители Романа Протасевича в интервью газете Bild.

inhaftierter Blogger Roman Protassewitsch

G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем 13.06.2021

"Семерка" потребовала от режима Лукашенко "изменить курс", связанный с давлением на СМИ и гражданское общество в Беларуси, и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии ОБСЕ.

In Belarus abgefangene Ryanair-Maschine

Украина опровергла слова Лукашенко об отказе принять самолет с Протасевичем 14.06.2021

Диспетчеры в Украине не получали запросы на посадку от лайнера, позднее перехваченного Минском, заявил глава госпредприятия "Украэрорух". Лукашенко утверждал, что Львов и Киев отказались принять самолет.

Реклама

Самые читаемые

G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем  

G7 потребовала от РФ объяснить применение химоружия на ее территории  

Украина опровергла слова Лукашенко об отказе принять самолет с Протасевичем  