Блогер Роман Протасевич неожиданно выступил на брифинге МИД Беларуси

Белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, задержанный 23 мая в Минске, неожиданно принял участие в брифинге МИД Беларуси в понедельник, 14 июня. По версии пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, изменения в состав участников были внесены в связи с "желанием Романа пообщаться со СМИ".

Присутствовавшая на пресс-конференции журналистка информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к блогеру напрямую: "Роман, я вам искренне сочувствую… Предполагаю, что с вами могли сделать… Ни одному вашему слову я не верю. Просто держитесь, просто переживите это". Журналисты британской вещательной корпорации Би-би-си с мероприятия ушли. Корреспондент Джона Фишер в Twitter пояснил, что присутствовать на брифинге не будет, поскольку Протасевич "явно находится там по принуждению".

Оппозиционного журналиста завели в помещение национального пресс-центра Беларуси буквально в последнюю минуту. Ему задали несколько вопросов относительно его самочувствия. Утверждения о том, что в СИЗО его избивал лично белорусский правитель Александр Лукашенко, Протасевич назвал "шуткой", добавив, что "это - просто смешно". Отметины на руках блогер описал как "следы от стяжек", которые на него надели во время задержания, поскольку оно было настолько неожиданным, что "у них (силовиков - Ред.) не было при себе наручников".

Протасевич назвал "заложниками" свою девушку и родителей

"Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул… Мама, папа, не переживайте, у меня правда все отлично", - заявил он.

"Настоящими заложниками" ситуации Протасевич назвал свою девушку, гражданку РФ Софью Сапегу, задержанную вместе с ним в Минске, и родителей, находящихся в Польше.

Силовики в ходе брифинга уточнили, что Протасевич обвиняется по трем статьям: об организации деятельности групп, грубо нарушающих общественный порядок (342 УК РБ), об организации массовых беспорядков (293 УК РБ) и разжигании социальной вражды или розни (130 УК РБ).

В ЕС посадку лайнера Ryanair назвали "захватом" самолета

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Игорь Голуб в ходе брифинга выступил с утверждением, что "никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было".

Между тем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл принудительную посадку авиалайнера "захватом" самолета и действием, свидетельствующим о том, что было пересечено "много красных линий". "Это не только поставило под угрозу больше 100 пассажиров, но также бросило вызов международным правилам воздушных перевозок", - подчеркивал Боррель.

"Интервью" Протасевича после задержания

Ранее, 3 июня, государственный телеканал ОНТ показал "интервью" белорусского блогера Романа Протасевича, данное им после задержания.

В других форматах получить комментарий журналиста об этом "интервью", а также подтвердить правдивость сказанного пока не представляется возможным. Блогер содержится в СИЗО КГБ Беларуси. Его родители говорили, что на лице сына после задержания в Минске были видны следы побоев. Политзаключенные, которые в прошлом содержались в СИЗО КГБ Беларуси, в частности, рассказывали о различных формах пыток, применявшихся к ним.

Ситуация с лайнером Ryanair и санкции Евросоюза

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.

Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Кроме того, свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.

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