В аэропорту Минска задержали блогера и активиста Романа Протасевича

Администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич задержан в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска. Оппозиционный блогер и активист находился на борту самолета компании Ryanair, совершавшего регулярный рейс по маршруту Афины - Вильнюс. Официальной причиной экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска стало сообщение о якобы заложенной на борту бомбе, которое позже не подтвердилось.
Согласно данным международного авиационного портала Flightradar, самолет развернулся в сторону Минска, находясь в непосредственной близости от границы с Литвой. Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, именно белорусский правитель дал "безоговорочную команду" разворачивать самолет. По его приказу для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят боевой истребитель МиГ-29.
Вполне возможно, указывает белорусское издание газеты "Комсомольская правда", посадка самолета могла быть связана с тем, что 16 мая в Афинах была лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая находится в Литве и чисто теоретически могла возвращаться из Афин в Вильнюс этим рейсом.
Тихановская прокомментировала задержание Протасевича
Светлана Тихановская в своем Telegram назвала произошедшее в Минске, "операцией спецслужб по захвату самолета". "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь. С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - указала она.
Лидер белорусской оппозиции также сообщила, что в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) направлено требование "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".
Внесли в список террористов
В феврале 2021 года стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило - основателя популярного телеграм-канала Nexta, - объявленного властями Беларуси экстремистским, а также его тогдашнего главного редактора Романа Протасевича. Они проходят обвиняемыми по возбужденному Следственным комитетом Беларуси уголовному делу о "массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка", происходивших в Минске с 9 августа 2020 года после очередных президентских выборов в стране, победителем которых был вновь объявлен Александр Лукашенко. КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. В связи с этим Протасевичу угрожает смертная казнь.
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Автор: Ольга Верасович