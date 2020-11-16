 Основатель Telegram-канала Nexta внесен в Беларуси в список террористов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.11.2020

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Беларусь

Основатель Telegram-канала Nexta внесен в Беларуси в список террористов

КГБ Беларуси объяснил включение Степана Путило и Романа Протасевича в список террористов тем, что они обвиняются в организации массовых беспорядков. Ранее Минск призвал Польшу выдать активистов.

Протесты в Минске 16 ноября

Протесты в Минске 16 ноября

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси внес основателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и их бывшего главного редактора Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live в четверг, 19 ноября. Согласно сайту КГБ, перечень, в котором теперь состоят 726 лиц, был обновлен накануне.

В качестве основания включения в список указывается, что Путило и Протасевич являются обвиняемыми по уголовному делу по статье Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков. Ранее в отношении Путило и Протасевича были также выдвинуты обвинения по статьям УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и об "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

Минск призвал Варшаву выдать Путило и Протасевича

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live cтали наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. Путило - выходец из Беларуси, проживающий в настоящее время в Варшаве. В августе 2020 года он был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В октябре после признания канала Nexta и его логотипа экстремистским было решено сменить его название на Hexta. 16 ноября МИД Беларуси призвал власти Польши выдать на Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности. Нота с копией запросов, направленных Генпрокуратурой Беларуси польским властям, была передана временному поверенному в делах Республики Польша в Минске Мартину Войцеховскому.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

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    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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