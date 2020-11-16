Бизнес на фоне протестов: немецкие фирмы убеждают не иметь дело с Беларусью

Семейное предприятие Eickhoff из Бохума производит оборудование для горнодобывающей промышленности и поставляет его в разные страны - от России до Австралии. Среди партнеров немецкой фирмы есть и ОАО "Беларуськалий". Это один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений и важный источник валютной выручки для Беларуси. 100% акций компании из Солигорска, в которой работают более 16 тысяч человек, владеет государство. По заявлениям Eickhoff, они поставляют оборудование на "Беларуськалий" с 1975 года "независимо от политической ситуации в стране".

Видимо, именно поэтому к двухэтажному кирпичному зданию фирмы в Бохуме, что в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, в начале октября вышли люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами с лозунгом "Прекратите поддерживать диктатуру". Требования активистов: заморозить поставки немецкого оборудования "Беларуськалию" и этим выразить свой протест против несоблюдения прав бастующих работников солигорского предприятия.

"Бизнес есть бизнес, а это дело политиков"

Некоторые рабочие "Беларуськалия" бастуют уже с 17 августа, требуя отставки Александра Лукашенко и прекращения насилия против мирными протестующих. На стачку руководство предприятия отреагировало давлением на рабочих, лишением их премий и арестами бастующих. На сегодняшний день в забастовке на "Беларуськалия" участвуют более 80 человек, рассказал DW председатель стачкома Глеб Сандрос, который сейчас находится за границей.

Рабочие "Беларуськалия" у входа на предприятие, 17 августа

Именно он первым пытался достучаться до иностранных партнеров "Беларуськалия", в том числе и немецкой фирмы Eickhoff. В конце сентября Сандрос направил им письмо, а также детальную информацию о репрессиях против участников забастовки. "Мы не просим их разрывать контракт, лишь приостановить его действие на два-три месяца, пока не прекратятся репрессии против нас", - объяснил глава стачкома.

Через несколько дней его просьбу продублировали белорусы, живущие в Германии. Не получив ответа, они решили собраться у офиса немецкой компании. Напечатанное обращение к Eickhoff передали на проходной. И через некоторое время к протестующим вышел директор фирмы Ульф Ахенбах (Ulf Achenbach). "Он сказал, что поддерживает демократическое движение в Беларуси, но бизнес есть бизнес, а решать такие вопросы нужно на политическом уровне", - делится одна из участников того пикета Елизавета Чигрин, глава одной из бохумских IT-фирм.

Глеб Сандрос (на фото слева) с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской

В официальном ответе предприятия Eickhoff участникам акции (есть в распоряжении DW) также отмечается, что перерыв в поставках оборудования большого влияния на "Беларуськалий" не окажет и только негативно скажется на безопасности белорусских шахтеров и на их доходах. В ответ на запрос DW компания предпочла воздержаться от дальнейших комментариев.

Но Глеб Сандрос уверен, что прекращение поставок не может угрожать безопасности белорусских рабочих. Что же касается их доходов, то экономические санкции всегда сказываются на положении населения, "но если мы говорим о мирном способе влияния извне, то экономические санкции - самый действенный вариант", полагает Сандерс.

Германия - крупнейший торговый партнер Беларуси

Компания Eickhoff стала единственной, кто вообще ответил на обращения белорусов, живущих в Германии, сетует Антон Малкин. Вместе с другими представителями белорусской диаспоры он обратился в более чем 30 немецких фирм с просьбой прекратить сотрудничество с госпредприятиями Беларуси и режимом Лукашенко. Среди адресатов такие крупные компании, как Bayer, Siemens, Daimler, а также Commerzbank.

На одном из заводов компании Schaeffler

Есть и менее известные, но ключевые для белорусских предприятий немецкие партнеры. Например, компания Schaeffler, которая поставляет сцепления для тракторов Минского тракторного завода (МТЗ); предприятие по изготовлению оптики Carl Zeiss, создавшее СП с БелОМО, и производитель программного обеспечения для общественного транспорта HanseCom.

Германия входит в четверку важнейших торговых партнеров Беларуси. По данным Белстата, общий объем импорта в РБ из ФРГ в 2019 году составил около 1,5 миллиарда евро. Немецкие фирмы поставляют в основном оборудование для технического оснащения, продукцию химической и смежных отраслей, транспортные средства, а также пластмассу и изделия из нее.

Секторальные санкции ударят по рядовым белорусам и по немецким фирмам

"Нам хотелось бы добиться запрета (для компаний из Германии. - Ред.) на работу со всеми госпредприятиями Республики Беларусь и ассоциированными фирмами-посредниками, а также отключения хотя был двух главных банков страны, а еще лучше - всей Беларуси от SWIFT", - продолжает Малкин. Отключения от международной системы SWIFT и прекращение кредитования Беларусбанка и Белагропромбанка также требует от Запада экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Катерина Борнукова

Экономист и академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что такие экономические санкции не окажут немедленного негативного эффекта, так как в первую очередь Беларусь импортирует из ФРГ инвестиционные товары. "Но разрыв экономических связей с Германией подорвет потенциал обновления оборудования в экономике Беларуси и будет иметь существенный долгосрочный эффект", - прогнозирует эксперт.

Ввод таких секторальных экономических санкций ударит как по рядовым белорусам, так и по немецким предприятиям, так что, по мнению Борнуковой, он вероятен только в случае серьезной эскалации насилия со стороны властей Беларуси.

Немецкий бизнес настороженно следит за протестами в Беларуси

Именно заботой о благосостоянии рядовых белорусов объяснял еще в августе глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) решение не рассматривать экономические санкции как средство воздействия на Минск. Пока Европейский Союз ограничился только персональными санкциями в отношении Александра Лукашенко и его окружения, а депутаты бундестага призвали правительство ФРГ поддержать гражданское общество и независимые белорусские СМИ.

Оливер Хермес

Между тем немецкий бизнес настороженно смотрит за развитием событий в Беларуси. Глава Восточного комитета немецкой экономики (организации, которая лоббирует интересы немецких фирм в Восточной Европе) Оливер Хермес (Oliver Hermes) недавно выступил с резким заявлением, в котором отмечается, что "нельзя откладывать процесс мирного диалога" между властями и оппозицией в Беларуси. Хермес осудил массовые запугивания, аресты и применение насилия силы против протестующих. Он также призвал власти в Минске найти политическое решение конфликта, чтобы "не потерять доверие собственного населения, белорусских фирм и международных инвесторов".

На вопрос DW, как в таких условиях он расценивает продолжение сотрудничества немецких фирм с белорусскими госпредприятиями, господин Хермес ответил, что не может комментировать действия отдельных компаний. Глава представительства немецкой экономики в Минске Владимир Августинский также отказался прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Немецким фирмам нужен сигнал от политиков

В надежде изменить позицию компании Eickhoff активисты белорусской диаспоры в Германии еще два раза приходили к зданию предприятия в Бохуме. В последний раз - на прошлой неделе. Но никакой реакции не последовало.

Тем временем аналогичные пикеты проходят перед офисами и других немецких фирм. В пятницу, 13 ноября, 15 человек вышли с плакатами к зданию компании Hauni в Гамбурге. Она является ведущим производителем оборудования для табачной промышленности, которое поставляет, в том числе, и на крупнейшую в Беларуси государственную табачную фабрику "Неман" в Гродно.

Активисты белорусской диаспоры в Гамбурге на пикете у офиса компании Hauni, 13 ноября

Активисты узнали о планах поставок немецкого оборудования на табачную фабрику "Интер Тобакко", принадлежащую бизнесмену из окружения Лукашенко Алексею Олексину. На письма и пикеты активистов официальные представители Hauni не отреагировали. DW также направила в компанию запрос, но на момент публикации ответа не получила.

Но активисты не сдаются. "Это будет не последний наш пикет у Hauni", - пообещал один из участников акции в Гамбурге, IT-специалист Дмитрий Шулькин. Молодой человек настроен оптимистично и уверен, что их активность принесет плоды. Другие представители белорусской диаспоры в Германии собираются обратиться к местным профсоюзам и политикам, а также привлечь внимание немецкой общественности к тому, что фирмы из ФРГ сотрудничают, как они выражаются, с "кровавым режимом Лукашенко".

На прошедшей недавно в Кельне акции солидарности с протестующими в Беларуси выступил глава региональной ячейки Объединения немецких профсоюзов (DGB) Йорг Мерле (Jörg Mährle). Он заявил, что "предприятия в Германии и Европе не должны сотрудничать с такими странами, как Беларусь".

Чтобы немецкие фирмы начали действовать, нужен сигнал сверху, полагает Елизавета Чигрин. "Если Германия заявит на политическом уровне, что больше не поставляет продукцию в Беларусь в связи с тем, что там нарушаются права человека, конкретным фирмам будет проще прекратить поставки, они будут защищены, так как это не их частное решение, а политическое решение сверху".

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