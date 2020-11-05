 Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.11.2020

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Беларусь

Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко

Лукашенко в качестве президента Беларуси несет ответственность за жестокие репрессии госаппарата в отношении мирных протестующих, объяснил Брюссель.

Александр Лукашенко в Минске

Александр Лукашенко

Евросоюз в пятницу, 6 ноября, ввел санкции в отношении действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства "несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата до и после президентских выборов 2020 года, в частности, за отстранение ключевых оппозиционных кандидатов, произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также запугивание и насилие в отношении журналистов", подчеркнули в Брюсселе.

В обновленный санкционный список попали сын Лукашенко Виктор, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава его администрации Игорь Сергеенко, главы КГБ и Следственного комитета Беларуси Иван Тертель и Иван Носкевич, заместитель министра информации Игорь Бузовский, бывший секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также еще несколько человек. Всего в перечень добавлено 15 лиц.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти республики провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.

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  • Белье на балконе

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  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

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  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

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    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

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    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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