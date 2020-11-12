Власти Беларуси забирают деньги у пострадавших от репрессий белорусов

В день зарплаты 10 ноября минчанину Дмитрию Х. пришло сообщение, что его банковский счет пополнен, но снять некоторую сумму для покупок он не смог. В сервисной службе банка ему объяснили, что карта заблокирована в соответствии с постановлением Следственного комитета (СК) Беларуси. "На следующий день я поехал к руководству банка, показал им постановление и спросил, при чем тут моя зарплата. К вечеру мне разблокировали карту", - рассказал Дмитрий.

Со счета молодого человека, однако, были сняты 650 белорусских рублей (около 215 евро в пересчете) - сумма, которую ему до этого переводил фонд солидарности By_help в качестве помощи для оплаты адвоката. Дмитрия задержали во время велосипедной прогулки - еще до президентских выборов в Беларуси, он был осужден по статье 23.34 ч. 1 КоАП - "нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий" и отсидел 10 суток административного ареста.

"Лишили средств к существованию"

Похожая история произошла с жителем Пинска Денисом Седых, избитым силовиками во время одной из акций протеста и также получавшим финансовую помощь от By_help. Денис - частный предприниматель, продает игрушки. "Сегодня меня лишили средств к существованию, а у меня семья, трое детей, съемная квартира. Карты заблокированы. Я даже остаток на счету не могу посмотреть и рассчитаться в магазине за продукты", - сетует Денис.

Денис Седых

Дмитрий Украинский тоже получил от By_help финансовую помощь в размере 9800 рублей (около 3300 евро). По словам Украинского, 11 августа он ехал на машине по Минску с братом и коллегами: "Нас подрезал тонированный микроавтобус. Начали бить стекла и стрелять в упор по машине. Две пули и пыж прилетели мне в спину и пробили легкое".

После операции Дмитрий уехал из Беларуси из-за преследования со стороны властей и необходимости продолжать лечение. "На деньги на карте я собирался жить", - признается Дмитрий. Однако его банковский счет, на котором в тот момент находилось примерно 2000 евро, тоже был сначала заблокирован, а после разблокировки находится в минусе на 1300 евро - сумма, пришедшая от By_help, была списана.

Уголовное дело против организатора By_help

На сегодня уже известно о приблизительно 60 случаях аналогичного списания белорусскими банками средств со счетов, принадлежащих репрессированным белорусам, которые получили финансовую поддержку от фонда солидарности By_help. На их счета наложен арест, потому что соучредитель фонда Алексей Леончик, проживающий за границей, объявлен подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в Беларуси. Как утверждает Следственный комитет, Леончик совершал действия, "направленные на дестабилизацию общественного порядка" в стране.

Алексей Леончик

"Установлены факты перечисления с подконтрольного ему (Алексею Леончику. - Ред.) счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, которые в них активно участвовали", - отмечается в сообщении СК.

Комментируя DW ситуацию, Леончик указал, что выплаты пострадавшим будут производиться и далее, фонд не останавливает свою деятельность. Самим обратившимся за помощью он порекомендовал открывать отдельный счет для переводов от By_help и после получения средств сразу закрывать его, чтобы исключить нежелательные манипуляции со стороны спецслужб.

Возможные санкции против белорусских банков

Белорусские демократические активисты требуют ответных мер в отношении властей в Минске. Так, живущий в Лондоне лидер оказавшегося в изгнании "Белорусского свободного театра" Николай Халезин сообщил, что будет лоббировать отключение замеченных в списании средств банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Требования введения санкций направлены в заинтересованные международные финансовые структуры и политические органы Евросоюза и США.

Николай Халезин

Говоря о своей санкционной инициативе, Халезин ссылается на похожие санкции, введенных США против Ирана в 2018 году. "Мы не Исламская Республика с аятоллой, но ситуация в Беларуси находится в ужасной динамике. Конечно, отключение от SWIFT приведет к экономическому коллапсу. Это крайняя мера воздействия, жесткая. Но белорусские силовики должны перестать получать зарплаты, иначе это никогда не прекратится. Все насилие в стране держится на их кошельках", - считает Халезин.

Юристы говорят о препятствовании благотворительной деятельности

Директор Центра правовой трансформации Lawtrend Ольга Смолянко добавляет, что и другие фонды, оказывающие финансовую помощь гражданам Беларуси, тоже сталкиваются с большими ограничениями - и при сборе средств, и при их распределении.

"Принимая пожертвования от представителей белорусской диаспоры, организации обязаны регистрировать полученные суммы. Именно поэтому такие фонды, как By_help, выбрали путь сбора средств за границей. Не думаю, что у контролирующих органов были сомнения в отношении целевого характера собранных денег и того, что это не личные средства. Поэтому здесь усматривается именно препятствование такого рода благотворительной деятельности".

На сегодня фонд By_help собрал сумму, эквивалентную 2,5 млн евро. По данным фонда, помощь была оказан более чем 2 тысячам белорусов, пострадавших от действий силовиков.

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