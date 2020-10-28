"Вы бастуете, мы отработаем". Как белорусы зарубежья помогают бастующим

Белорусы, проживающие в Германии, начали кампанию "Вы бастуете - мы отработаем", в рамках которой людям предлагается перевести свою зарплату бастующим на родине. Инициативу поддержали и белорусские диаспоры в других странах: за несколько дней на поддержку бастующих удалось собрать более полумиллиона евро. DW поговорила с одним из инициаторов акции - жительницей Германии Ириной, которая попросила не называть ее фамилию из соображений безопасности.

DW: Как возникла инициатива "Вы бастуете, мы отработаем"?

Ирина: Идея впервые появилась неделю назад в чате белорусской диаспоры в Мюнхене. Мы обсуждали вопрос о том, что делать, если условия ультиматума Светланы Тихановской (Тихановская требовала ухода Александра Лукашенко в отставку, прекращения насилия на улицах и освобождения всех политзаключенных - Ред.) не будут выполнены.

Марш "Народный ультиматум" в Минске, 25 октября

Один из участников чата высказал идею, что он готов пожертвовать свою зарплату для бастующих на случай, если их уволят. Мы, админы чата, подхватили эту идею, решили придать ей форму. У нас не было ни ресурсов, ни возможности самостоятельно проверять, кому и сколько выплачивать, правда ли, что людей уволили.

Поэтому было очевидно, что нам надо сотрудничать с фондами. Мы скоординировались с фондом BySol - это фонд, который поддерживает рабочих, людей, которые потеряли работу из-за своей политической деятельности. Он нас поддержал, и мы запустили эту инициативу.

Мы также связались с диаспорами из других стран и предложили им подхватить эту идею. На тот момент мы еще не подозревали, насколько глобальной она станет. Откликнулись практически все диаспоры. Мы заметили, что очень многие жертвуют каждый день и говорят, что будут так делать до окончания забастовки. Мы надеемся, что забастовка закончится только тогда, когда условия "Народного ультиматума" будут выполнены.

- Как долго вы планируете проводить кампанию?

- От начала забастовки и до победы. Нам очень важно, чтобы бастующие или рабочие, которые еще сомневаются, присоединяться к забастовке или нет, поняли, что за их спинами стоят сотни тысяч неравнодушных людей, готовых их поддержать. Так сложилась судьба, что мы сейчас живем за пределами Беларуси. То, что мы делаем, не влияет напрямую на решения Лукашенко. Но мы готовы поддержать тех, кто влияет напрямую. А это именно рабочие, бастующие.

Задержания на акции протеста в Минске, 26 октября

Мы попросили тех, кто присоединился к акции, заполнять анонимную форму - в том числе со словами поддержки в адрес бастующих. Мы собираем их на страничке в Facebook You Strike We Work ("Вы бастуете - мы отработаем").

С одной стороны, мы хотели бы оказать бастующим финансовую помощь, чтобы они знали, что смогут прокормить своих детей, если их уволят за забастовку. А с другой стороны, мы бы хотели сказать им те слова поддержки, которые им так нужны, чтобы они знали, что за ними действительно стоят сотни тысяч белорусов.

- На странице вашей акции в Facebook указано, что на 28 октября вам удалось собрать уже 600 тысяч евро. Чьи это пожертвования и куда они идут?

- Эта сумма собрана исключительно в фонд BySol. Другие диаспоры или просто отдельные люди могут использовать и другие фонды, но у нас пока нет возможности отслеживать их все.

- Каковы механизмы передачи денег бастующим? Уверены ли вы, что помощь дойдет до адресатов?

- Переводить деньги напрямую в Беларусь мы посчитали ненужным, потому что любой банковский перевод из-за рубежа немного поддерживает режим силовиков. И мы этого не хотим, поэтому нам нужно работать с фондами. Это занимает пару дней. Но то, что деньги доходят до нуждающихся, это факт, и это подтверждено фондом BySol. Есть отчеты, которые они публикуют на своих страницах, на своих каналах. Все, что нужно сделать бастующим, это просто не постесняться и обратиться в фонд.

- Поддерживают ли вас местные жители, немцы?

- Безусловно. Я уже не первый год живу в Германии, и до лета 2020 года мне постоянно приходилось объяснять, что это за страна и где она находится, что это не за Уралом и не область России. Сейчас же, как только я упоминаю, что я из Беларуси, люди тут же начинают выражать слова поддержки. У нас очень много знакомых, которые, узнав о забастовке, говорят, что тоже готовы вложиться в нашу акцию и помочь бастующим деньгами.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

