Почему ЕС до сих пор не смог ввести санкции против Минска

В политическом руководстве ЕС все согласны, что санкции против чиновников Беларуси, ответственных за фальсификацию итогов выборов и репрессии против протестующих, необходимы. И все же окончательное решение об их введении Евросоюз не может принять уже несколько недель. Очередную попытку разблокировать этот процесс в Брюсселе предприняли 21 сентября министры иностранных дел.

Кипр блокирует санкции в отношении Беларуси

После их заседания верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подтвердил сообщения, что санкций против Минска в этот день опять не будет. "Министры обсудили санкции. И хотя есть четкая воля их принять, сделать это сегодня оказалось невозможным", - отметил Боррель.

Жозеп Боррель отвечает 21 сентября на вопросы журналистов

Вначале он не хотел подтверждать то, о чем писали многие СМИ, включая DW - санкции в отношении Беларуси блокирует Кипр , который в обмен на с вое согласие добивается введения Евросоюзом санкций против Турции за разведку ею газа в спорных водах восточного Средиземноморья. Причина такой сдержанности Борреля и других чиновников ЕС в том, что в Брюсселе не принято оглашать трудности, возникающие при принятии острых политических решений.

Отвечая на вопрос корреспондента DW, Боррель даже отметил, что утверждение санкций и не значилось в повестке дня в понедельник, ведь в пятницу послы стран ЕС так и не смогли достичь единогласия. Но он добавил, что по итогам "политической дискуссии" главы МИД всех стран ЕС поддерживают введение ограничительных мер.

И лишь после вопроса о том, почему Кипр обвиняют в блокировании санкций, Боррель разговорился. "Я ни в чем не обвинял Кипр!.. Вы можете назвать это, как хотите: блокированием или отсутствием согласия. Но факт остается фактом: нам необходимо единогласие, а для него нам не хватает одной страны. И эта страна - Кипр", - признал Боррель. Он добавил, что Кипр не против санкций в отношении Беларуси, но готов дать свое согласие на них только при одновременном введении санкций в отношении Турции.

Как известно, санкции в ЕС вводятся только с согласия всех государств-членов. Решить эту проблему мог бы переход к принятию такого решения квалифицированным большинством, как это предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем послании "О положении в Евросоюзе" . Впрочем, такая же инициатива два года назад не получила практического воплощения.

Проблему санкций в отношении Беларуси будет решать саммит ЕС

Теперь вопрос санкций против белорусских чиновников вышел на наивысший уровень в ЕС - его рассмотрят главы государств и правительств стран союза, сообщил Боррель. Саммит Евросоюза пройдет 24-25 сентября. Если на нем удастся договориться, то формальное решение о санкциях после этого будет принимать Совет ЕС.

Боррель высказал надежду, что саммит сможет разрешить эту "политическую проблему высокого напряжения". "Я сделаю все, что я могу, чтобы следующий Совет по иностранным делам утвердил санкции в отношении Беларуси. Это становится для меня уже личным делом", - отметил Боррель. Он пояснил, что от того, будут ли введены эти санкции, зависит репутация ЕС. "Будьте терпеливы. Я уверен, мы сможем это сделать после принятия политического решения на саммите ЕС", - заверил он.

Боррель сравнил Лукашенко с Мадуро

Не помог принятию решения о санкциях и приезд экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Брюссель. Во время визита она за завтраком на полях Совета ЕС пообщалась с Боррелем и министрами. По данным источника DW в структурах ЕС, во встрече приняли участие 25 из 27 глав МИД - двое не смогли приехать "по объективным причинам".

Светлана Тихановская на встрече с министрами иностранных дел в Брюсселе 21 сентября

Впрочем, на некоторые другие просьбы Светланы Тихановской в Брюсселе отреагировали сразу. В частности, Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС "не признают легитимности Лукашенко по результатам выборов", которые Евросоюз считает сфальсифицированными. Но что это значит на практике?

Отвечая на этот вопрос корреспондента DW, Боррель сравнил Лукашенко с Николасом Мадуро, переизбрание которого президентом Венесуэлы в 2018 году Евросоюз также не признал. "Но непризнание демократической легитимности не означает, что мы не признаем действительность. В Беларуси есть Лукашенко, так же как в Венесуэле - Мадуро. Оба контролируют правительство в своих странах", - добавил глава дипломатии ЕС.

По его словам, на практике Брюссель понизит уровень отношений с Минском. Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС уже работают над таким пересмотром, который вступит в силу с момента вступления Лукашенко в должность "в результате сфальсифицированных выборов". В частности, это будет иметь последствия для участия Беларуси в "Восточном партнерстве". Напомним, что на март 2021 года запланирован саммит этой инициативы, на котором лидеры 27 государств ЕС и шести постсоветских стран хотели бы выработать новые практические задания для "Восточного партнерства" . В то же время никто не планирует закрывать посольства стран ЕС в Беларуси, добавил Боррель.

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