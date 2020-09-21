 ЕС вновь не смог договориться о санкциях против властей Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.09.2020

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Беларусь

ЕС вновь не смог договориться о санкциях против властей Беларуси

Введение штрафных мер ЕС против официального Минска за фальсификацию выборов и насилие против граждан вновь откладывается из-за позиции Кипра.

Бойцы ОМОНа задерживают участницу женского марша в Минске, 19 сентября

Бойцы ОМОНа задерживают участницу женского марша в Минске, 19 сентября

Европейский Союз в очередной раз не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси. Источник в структурах Евросоюза сообщил корреспонденту DW в понедельник, 21 сентября, что на заседании Совета ЕС в Брюсселе штрафные меры не были утверждены. В то же время собеседник DW подчеркнул, что министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска. В свою очередь агентство AFP передает, что участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря. 

Главы МИД стран ЕС встретились с Тихановской

Перед заседанием Совета ЕС состоялась встреча глав МИД с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, она проинформировала представителей ЕС о ситуации в Беларуси. "Нас действительно поражает мужество и настойчивость" белорусского народа, особенно женщин, которые "демонстрируют реальные лидерские качества", отметил Боррель. Он указал, что ЕС не признает Лукашенко в качестве законно избранного президента Беларуси и будет "поддерживать инклюзивный национальный диалог о праве белорусского народа на свободные и справедливые выборы".

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал внести в черный список президента страны Александра Лукашенко и отметил, что "за минувшие недели ситуация не улучшилась", а "насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо".

Протесты в Беларуси против итогов президентских выборов

Сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, в республике началисьмассовые мирные акции протеста. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов выборов, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом в первые дни после выборов силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.

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    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

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    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

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    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

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    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

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    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


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