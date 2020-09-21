ЕС вновь не смог договориться о санкциях против властей Беларуси

Европейский Союз в очередной раз не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси. Источник в структурах Евросоюза сообщил корреспонденту DW в понедельник, 21 сентября, что на заседании Совета ЕС в Брюсселе штрафные меры не были утверждены. В то же время собеседник DW подчеркнул, что министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска. В свою очередь агентство AFP передает, что участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.

Главы МИД стран ЕС встретились с Тихановской

Перед заседанием Совета ЕС состоялась встреча глав МИД с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, она проинформировала представителей ЕС о ситуации в Беларуси. "Нас действительно поражает мужество и настойчивость" белорусского народа, особенно женщин, которые "демонстрируют реальные лидерские качества", отметил Боррель. Он указал, что ЕС не признает Лукашенко в качестве законно избранного президента Беларуси и будет "поддерживать инклюзивный национальный диалог о праве белорусского народа на свободные и справедливые выборы".

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал внести в черный список президента страны Александра Лукашенко и отметил, что "за минувшие недели ситуация не улучшилась", а "насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо".

Протесты в Беларуси против итогов президентских выборов

Сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, в республике началисьмассовые мирные акции протеста. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов выборов, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом в первые дни после выборов силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.

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