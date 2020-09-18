Очереди в автозаки и "Марш справедливости": протестные выходные в Беларуси

Уже традиционно выходные дни белорусы проводят на митингах - протесты против результатов президентских выборов, которые состоялись в стране 9 августа, не прекращаются уже более месяца. В субботу, 20 сентября, прошел женский "Блестящий марш", а в воскресенье более ста тысяч белорусов вышли на "Марш справедливости". Как белорусы протестовали в эти выходные - у DW.

"Блестящий марш" женской солидарности

В календаре белорусских протестов суббота прочно закрепилась как день женских акций. В этот раз в Минске на площади возле Комаровского рынка стартовал "Блестящий марш" женской солидарности. Чтобы соответствовать названию марша, некоторые женщины принесли с собой блестящие плакаты, надели головные уборы с пайетками и сделали макияж с блестками.

На женских маршах белоруски всегда выглядят ярко и пытаются "атаковать" ОМОН своей красотой. Плакаты у девушек тоже довольно креативные и соответствующие новостной повестке: "Пересидел, а еще сидеть и сидеть", "В автозак - Сашу, свободу - Маше", "Был Лука, стал Иуда".

Массовые задержания и очереди в автозак

Впрочем, вся яркость "Блестящего марша" не спасла белорусок от задержаний. Около часа женская колонна гуляла по центру Минска, скандируя различные лозунги – "Пошел вон, ты и твой ОМОН", "Сколько стоит совесть?" и "Лукашенко в автозак". У бизнес-центра "Европа" и торгового центра "Айсберг" бойцы внутренних войск и ОМОН начали задерживать девушек, а те в ответ стали в сцепку и начали громко кричать.

Задержания были настолько массовыми, что девушкам приходилось стоять в очереди, чтобы сесть в автозак. Впрочем, некоторым мест все же не хватило, и их отпустили на месте. В автозак отвели и известную белорусскую активистку, звезду белорусских протестов, 73-летнюю Нину Багинскую, но возле РУВД женщину отпустили. Чуть позже МВД Беларуси отчиталось о задержании около 400 человек на "Блестящем марше", ближе к ночи большинство девушек освободили.

Наперегонки с ОМОНом больше не страшно

Уже с самого утра воскресенья в СМИ появлялись новости о машинах с рулонами колючей проволоки, автозаках, силовиках и оцепленных площадях - так Минск готовился к очередному воскресному маршу протеста. Телеграм-канал Nexta, который в последнее время стал рупором белорусского протеста, назвал этот митинг "Маршем справедливости" и объявил соответствующий маршрут - от центра города к резиденции Александра Лукашенко Дворцу независимости и Верховному суду, которые находятся на проспекте Победителей. Так как центр города к моменту начала марша уже был перекрыт и полон силовиков, Nexta представил план "Б" - митинговать возле зданий МВД, КГБ и Генпрокуратуры.

Чтобы не дать людям собраться на марш, силовики уже в самом начале акции начали задерживать людей из небольших групп, которые направлялись на протест. Как только из приехавших автозаков выскакивали бойцы ОМОНа, люди мгновенно разбегались врассыпную, но спустя пару минут возвращались на прежние позиции. В итоге усилия силовиков оказались напрасными - нескольким десяткам тысяч человек все же удалось собраться вместе возле стелы "Минск - город герой".

Пришедшие на марш люди говорили, что, конечно, задержания их испугали, но не выходить на протест они не могут: "Гораздо страшнее, если все в стране останется как есть. Они нас избивают, законы не работают", - считает велосипедист Андрей. Не забывают протестующие и о своих требованиях: "Мы за мирную Беларусь безо лжи, автозаков и насилия", - говорят три пожилые женщины, держа в руках большой бело-красно-белый флаг.

Уже шестой марш, и точно не последний

Подождав колонны, которые направлялись к месту сбора из разных районов Минска, демонстранты начали многотысячное шествие.

Ни до резиденции Лукашенко, ни до Верховного суда протестующие дойти так и не смогли - на пути шествия везде демонстрантам перекрывал дорогу кордон ОМОНа. Не желая встречаться с силовиками, люди терпеливо на протяжении несколько часов обходили все заграждения по другим улицам. Обойдя своеобразным маршрутом почти весь центр Минска, люди смогли выйти на главную улицу города - проспект Независимости.

Идя по улицам Минска, демонстранты скандировали не только обычные для белорусских протестов слоганы, но и лозунг "Это наш город". Это звучало символично, ведь одной из особенностей этого марша были самодельные бело-красно-белые флаги с логотипами и названиями разных районов Минска. Изображения "районных" флагов минчане на протяжении всей недели обсуждали и согласовывали в дворовых чатах.

Помитинговать возле здания КГБ и МВД тоже не получилось - на подходе колонну протестующих, во главе которой шли спортсмены с огромной растяжкой: "Народ - чемпион". встретил очередной кордон с водометами и заградительными комплексами "Рубеж". Стоя перед ОМОНом, люди скандировали "Трибунал" и "Он вас кинет". Прорывать кордон демонстранты не собирались, и спустя полчаса развернулись и постепенно разошлись.

Уже шестой подобный воскресный марш собрал по разным оценкам около сотни тысяч человек. Явно, что этот "Марш справедливости" не станет последним: "Мы выходим каждый раз, и запал еще есть, как и у всех, кто ходит на эти марши ходит. Будем ходить до победы", - уверены молодые супруги Елена и Максим.

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