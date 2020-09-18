Протесты в Беларуси: в Минске пройдет субботний женский марш

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 19 сентября (время московское).

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Российские и белорусские подразделения на полигоне "Брестский" недалеко от границы с Польшей во время совместных учений применили вертолеты и артиллерию для уничтожения условных боевиков, сообщает в субботу Минобороны РФ. "В ходе практических совместных действий отрабатывались вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований с этапом боевой стрельбы и нанесением ударов армейской авиацией и артиллерией", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Ночные "партизаны" поздравили граждан Беларуси с Днем национальных символов - герба "Погоня" и бело-красно-белого флага сообщает сайт "Хартия-97". На улицах многих городов утром 19 сентября появилась национальная символика, о чем свидетельствуют снимки из разных городов Беларуси, опубликованные на сайте.

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Пресс-секретарь Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергий Лепин на своей странице в Facebook заявил, что мнение матушки Гавриилы, которое она высказала на организованном властями женском форуме в Минске 17 сентября, не следует считать мнением всей БПЦ. Ранее матушка Гавриила, настоятельница Гродненского православного монастыря, назвала белорусов, выражающих протест к действующей власти, "толпой безумцев", "разъяренным стадом" и сравнила их с сектантами.

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Мария Колесникова и Максим Знак (фото из архива)

Заявление члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой о ее похищении передано из Следственного комитета РБ в МВД. Об этом сообщил Глеб Герман, пресс-секретарь штаба бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.

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В борьбе с протестным движением в Беларуси Александр Лукашенко со всею силой играет "на клавиатуре антизападной пропаганды" и утверждает, что "колонны танков НАТО гудят прямо у ворот страны", пишет автор комментария в немецком издании Frankfurter Rundschau 18 сентября. Но при этом Лукашенко "все сильнее производит впечатление сбитого с толку лидера, который после 26 лет правления уже не способен понять, что никто больше не хочет за ним следовать". Его угрозы показывают его слабость, и есть "оправданная надежда, что Путин сможет проявить понимание и допустить падение Лукашенко". Но "самая большая опасность состоит в том, что Лукашенко может все поставить на одну карту. А именно - на жесткую эскалацию насилия".

В Минске пройдет женский марш

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В Минске и других городах Беларуси в субботу, 19 сентября, ожидаются новые протестные акции. Во второй половине дня у Комаровского рынка должен начаться "уже традиционный женский марш", сообщает Telegram-канал Nexta Live. "Фишкой должно стать максимальное количество яркой одежды, блесток и не менее ярких транспарантов", - подчеркивается в сообщении.

Одновременно должны начаться "марши по собственным районам Минска и других городов". 19 сентября - это также годовщина принятия Верховным советом Беларуси (в 1991 году) бело-красно-белого флага и герба "Погоня" в качестве национальных символов.

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Кипр вновь наложил вето на санкции ЕС против Беларуси. Это произошло в пятницу, 18 сентября, на встрече послов стран-участниц Евросоюза в Брюсселе, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник. Санкционный список ЕС, который включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов, не может вступить в силу уже около двух недель, так как решение об этом должно быть принято единогласно всеми 27 странами Евросоюза. Кипр уже налагал вето 10 сентября, мотивируя это своим стремлением добиться введения санкций против Турции, ведущей разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Хроника протестов в Беларуси 18 сентября

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