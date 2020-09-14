 Письмо Меркель и задорный смех: как в Германии хотят освободить Колесникову | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.09.2020

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Германия

Письмо Меркель и задорный смех: как в Германии хотят освободить Колесникову

В ФРГ сторонники задержанной в Беларуси Марии Колесниковой требуют ее освобождения. Они проводят акции солидарности, собирают подписи, обращаются к политикам, но не только. Репортаж DW.

Акция в поддержку Марии Колесниковой в Штутгарте

Акция в поддержку Марии Колесниковой в Штутгарте

"Очень активная, очень целеустремленная и очень талантливая", - так режиссер из Штутгарта Ясмин Шедлер (Jasmin Schädler) описывает свою коллегу и подругу Марию Колесникову. Они вместе руководят инициативой InterAKT, в рамках которой создают экспериментальные проекты в сфере искусства. В последний раз они виделись лично в феврале, перед тем, как Мария уехала в Минск, где она работает арт-директором культурного хаба "ОК16". Несмотря на то, что Колесникова с 2007 года жила в Штутгарте, она, по словам ее немецких знакомых, постоянно проводила различные проекты также и в Беларуси.

Реакция в ФРГ на похищение и задержание Колесниковой

В мае Мария Колесникова оказалась в центре политических событий в Беларуси, за которыми ее немецкие друзья следят в СМИ. Она включилась в работу предвыборного штаба Виктора Бабарико, а после его задержания возглавила вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало объединенный штаб оппозиции. Когда обе ее соратницы были вынуждены покинуть страну, Мария Колесникова стала для многих лицом белорусского протеста.

Участники акции в поддержку Марии Колесниковой в Штутгарте

Участники акции в поддержку Марии Колесниковой в Штутгарте требуют у Лукашенко ее освобождения

По словам ее сподвижников, выдворенных в Украину, когда ее доставили на границу и подбросили ей билет до Мюнхена, она порвала свой паспорт. Сейчас Мария Колесникова находится в СИЗО Жодино, ееобвиняют в причинении вреда нацбезопасности, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Немецкие коллеги делают все, что в их силах, чтобы способствовать ее освобождению. "Когда ее похитили, мы в тот же день сделали заявление в соцсетях. Эту инициативу сразу многие подхватили. Мы написали письмо Ангеле Меркель с просьбой сделать все возможное для освобождения Марии", - рассказывает Ясмин Шедлер.

Позже они стартовали онлайн-петицию, адресованную Александру Лукашенко (на данный момент ее подписали более 35 000 человек. - Ред.), и подготовили открытки с фотографией Марии и требованием освободить ее, которые любой желающий может отправить министру внутренних дел Беларуси Юрию Караеву. А еще они организуют акции солидарности в центре Штутгарта. Следующая такая акция пройдет 19 сентября.

Зачем флейтистка Колесникова пошла в политику

Наташа Лопес - вокалистка трио Vis-a-vis, в котором Мария играет на флейте. "Мария - очень веселая, живая, сильная. Она борется за то, чего хочет", - говорит певица. Год назад они вместе работали над созданием перформанса "Нет голоса - нет тела", посвященного теме власти и свободы. "На репетиции хореограф попросила нас рассказать о ситуации, когда мы чувствовали себя несвободными. Мария говорила о Беларуси", - вспоминает Наташа Лопес.

Сцена из перформанса с участием Марии Колесниковой

Сцена из перформанса с участием Марии Колесниковой

Когда хореограф спросила актеров, что для них означает свобода, то белоруска ответила, что для нее это - единственный возможный способ существования. "Быть свободной означает взять ответственность за саму себе. Выбор есть всегда. Но быть свободной всегда сложнее, чем принять существующее положение дел", - говорит Мария Колесникова с экрана во время перформанса.

Как же получилось, что флейтистка стала оппозиционным политиком? По мнению композитора Сергея Невского, который сотрудничал с Марией Колесниковой при организации концертов в "ОК16", в этом нет ничего нелогичного: "В диктатуре невозможно немножко заниматься современной музыкой, IT или функционирующей промышленностью. Рано или поздно это выйдет за границы этих проектов. Люди поймут, что у них есть права".

Сергей Невский приехал на предыдущую акцию солидарности, организованную 13 сентября коллегами Марии Колесниковой совместно с членами белорусской диаспоры в Штутгарте. В ней приняли участие около 250 человек - в том числе и мэр города. Фриц Кун (Fritz Kuhn) рассказал, что написал письмо послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко: "Жители Штутгарта поддерживают движение за свободу в Беларуси. Я потребовал этого и от посла. Я требую и от нашего канцлера сделать все, чтобы Марию и других заключенных как можно скорее освободили". Он также обратился со сцены к Александру Лукашенко: "Поймите, наконец, что смелость и мудрость женщин в Беларуси сильнее, чем жестокость ваших разбойников в масках".

Минута смеха, а не минута молчания

По мнению Уго Рану, участника трио Vis-a-vis, визитная карточка Марии Колесниковой - это ее задорный смех. Поэтому он призвал собравшихся на акции устроить в честь Марии минуту смеха: "Мы, как она, ответим на угрозы и насилие сердцем и радостью. Смех освобождает, смех побеждает страх". Когда он начал на сцене громко смеяться, участники акции подхватили эту инициативу. А позже закричали: "Жыве Беларусь!" и "Отпускайте нашу Машу!"

Друзья Марии Колесниковой в Германии не намерены сдаваться. Примером в том, как действовать в, казалось бы, безвыходной ситуации, для них служит сама Мария. Когда во время перформанса "Нет голоса - нет тела" у нее отобрали ее "голос" - флейту, она сыграла на электрогитаре.

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    Автор: Илья Коваль


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