Что будет после протестов? Эксперты о шансе Колесниковой и уходе Лукашенко

Александр Лукашенко, как он сам прямо заявил, уходить с поста президента не собирается. В ответ на массовые протесты, которые продолжаются уже вторую неделю, Лукашенко несколько раз провел заседания Совбеза, пытался организовать митинги в свою поддержку, был освистан на встрече с рабочими преуспевающего Минского завода колесных тягачей. Однако вступать в диалог с протестующими белорусские власти отказываются. Вместо этого Лукашенко своим указом от 19 августа переназначил премьер-министром Романа Головченко, хотя еще не провел инаугурацию по новому мандату. "Старый" президентский мандат Лукашенко истекает 6 ноября.

Что в сложившейся ситуации могут сделать оппоненты Лукашенко? Какие законные возможности для протеста у них есть и насколько белорусским демонстрантам необходим лидер, чтобы добиться своих целей? Об этом DW поговорила с политологами.

Протесты в Беларуси утихли, но не прекратились

Массовость протестов в последние дни несколько сократилась - есть противоречивые сведения о числе и масштабах забастовок на предприятиях, но протесты как на предприятиях, так и на улицах городов продолжаются и спустя почти две недели после выборов президента 9 августа. Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская, находящаяся в изгнании в Литве, призвала рабочих расширять забастовки.

"Продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - сказала Тихановская в видеообращении, выложенном на YouTube в пятницу, 21 августа. Тихановская ранее объявила себя победительницей выборов.

Ранее фактически никакая политическая сила не брала на себя ответственность за организацию протестов. Большинство участников принимали спонтанное решение выходить на демонстрации или забастовки или отзывались на призывы блогера Степана Путило, который из Варшавы с небольшой командой ведет популярные Telegram- и Youtube-каналы Nexta. Только в Telegram на канал Nexta Live подписано уже более 2 миллионов человек. Всего в Беларуси проживает 9,5 миллиона человек.

Протесту понадобится структура, говорят политологи

То, что у протеста в Беларуси нет структуры, с одной стороны, хорошо, так как не позволит быстро разгромить сам протест и даст возможность пережить удаление символических фигур, считает российский политолог Екатерина Шульман. Но когда наступает этап после первых массовых акций, "этап торговли с властями, гласной и негласной", все-таки требуются "стороны переговоров", говорит политолог. Создание Координационного совета по транзиту власти (КС), созванного по инициативе Тихановской, Шульман в разговоре с DW назвала в этой связи "необходимым шагом".

Политолог Андрей Казакевич

Отсутствие лидеров протеста - это уловка, чтобы не подставляться под удар, согласен и директор белорусского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. Однако и он указал на необходимость создания протестных структур для дальнейшей деятельности. "Массы выходят на улицы, но власть берут структуры. Если нет механизма, то каким образом будут формулироваться решения?", - сказал политолог в интервью DW.

КС заявляет, что на власть в Беларуси не претендует

При этом организаторы КС утверждают, что на власть не претендуют. "Совет - не политическая структура, его целью не является захват власти", - заявила в интервью DW Мария Колесникова, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Тихановской. Колесникова добавила также, что называть КС представителями оппозиции некорректно, так как "в настоящий момент мы представляем "большинство населения".

19 августа КС избрал президиум без председателя из семи человек с равными правами на один голос. "Наша цель - настраивание механизмов и инструментов, чтобы транзит власти, который рано или поздно произойдет, прошел с согласия гражданского общества Беларуси", - сформулировала задачи КС Колесникова.

Члены президиума КС Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко на пресс-конференции 19 августа рассказывали о том, что обращались к представителям власти, но ответов не получили.

Лукашенко попытается "договориться на своих условиях, игнорируя КС"

В какой-то момент власти все же будут вынуждены пойти на какие-то переговоры и обсуждение правил дальнейшего политического устройства, не исключил Казакевич. По его мнению, Лукашенко постарается сделать это на своих условиях и с удобными для властей партнерами, - игнорируя КС, который воспринимается им как политическая угроза. Ранее представители властей Беларуси исключили возможность проведения повторных выборов. Точнее, во время общения с рабочими Лукашенко все же упомянул, что новые выборы возможны быстрее положенного по закону срока, но только после проведения конституционной реформы.

Политолог Екатерина Шульман

Однако эксперты указывают на то, что никакие переговоры не состоятся, если не сохранится давление "улицы". "Переговоры - только один из элементов пути: никто не будет торговаться (с оппозицией. - Ред.), если, например, прекратятся забастовки и уличные акции", - заметила Шульман. Демонстрантам для успеха необходимо продолжать акции протеста, наращивая одновременно другие элементы "политической субъектности", говорит политолог. Шульман назвала прежде всего такие структуры, как "стачкомы, народные мэры и губернаторы".

Сами лидеры протеста пока считают, что нет необходимости менять стратегию. "Децентрализация протеста, мирных акций, когда они возникают спонтанно, повсеместно - эта стратегия показала свою эффективность. Я бы не стала сейчас утверждать о том, что для продолжения протеста обязательно нужен лидер", - сказала Мария Колесникова.

"Кроме Латушко, никто не перешел на сторону оппозиции"

Тем временем Лукашенко пообещал в ближайшие дни "решить проблемы" массовых протестов. "В Минске, еще где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" 21 августа.

Власти сделают ставку на то, что население, в конечном итоге, примет результаты выборов, сказал DW эксперт пропрезидентского аналитического центра ОО "Белая Русь" Петр Петровский. "Вертикаль власти осталась целостной, - заметил Петровский. - Кроме Латушко (экс-министр культуры и бывший постпред Беларуси при ЮНЕСКО, до увольнения за поддержку протестов руководил театром имения Янки Купалы в Минске. - Ред.) никто больше не перешел на сторону оппозиции". По его мнению, особых перспектив у КС как переговорной структуры нет, а критерии отбора президиума он назвал сомнительными: "Кто туда вошел? Либо лидеры мнений, либо представители творческой интеллигенции". Обсуждать новые выборы власти с КС не станут, уверен Петровский.

Дальнейшие сценарии для оппозиции Петровский описывает или как попытку силовыми методами захватывать административные здания, или как "постепенное схождение протестного движения на нет". По его мнению, для оппозиции наступает сложный период: "Наблюдается спад протестных настроений, машины не ездят и не сигналят. Цепи солидарности сведены на нет. Так что результатов (деятельности протестующих. - Ред.) я не вижу".

Смотрите также:

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

Политика Лукашенко в карикатурах Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

Политика Лукашенко в карикатурах Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков? Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

Политика Лукашенко в карикатурах Рассвет новой Беларуси - закат Лукашенко? После выборов в Беларуси не утихают протесты, одним из символов которых стал исторический бело-красно-белый флаг страны. Беларусь - на заре новой эпохи, считает Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Обращение Тихановской: что осталось за кадром Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

Политика Лукашенко в карикатурах Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Лукашенко и Путин не любят песню Цоя "Перемен" В Минске на 10 суток арестовали диджеев, включивших песню Цоя "Перемен" на концерте, организованном властями. Лукашенко и Путин, будь их воля, перепели бы популярный трек, считает Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

Политика Лукашенко в карикатурах Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов. Сергей Елкин знает, что для президента Лукашенко послужило главным аргументом в пользу их ареста.

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Александр Лукашенко боится "майдана" Потенциальные соперники Лукашенко на президентских выборах в Беларуси оказались под жестким давлением властей. Глава государства боится "майдана". Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Политика Лукашенко в карикатурах Речь Лукашенко, или "Батька" как оплот геополитики Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту назвал свою страну "единственным спокойным звеном в центре Евразии". Сергей Елкин знает, чья эта заслуга.

Политика Лукашенко в карикатурах Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ? Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.

Политика Лукашенко в карикатурах Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко! Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

Политика Лукашенко в карикатурах Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз? Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.

Политика Лукашенко в карикатурах Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.

Политика Лукашенко в карикатурах Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта? Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.

Политика Лукашенко в карикатурах Путин и Лукашенко: лыжи лыжами, а цены на нефть врозь Президенты РФ и Беларуси демонстрируют в Сочи полную гармонию. Но даже катание с Путиным на лыжах не поможет Лукашенко добиться уступок по ценам на нефть, считает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

Политика Лукашенко в карикатурах Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич? На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Фрукты made in Belarus Владимир Путин сказал, что готов покупать белорусские сельхозпродукты. Александр Лукашенко обещает производить даже бананы, если только дадут деньги. Карикатурист Сергей Елкин "подслушал" их разговор.

Политика Лукашенко в карикатурах Кто спасает Эрдогана, если он будет тонуть Белорусский президент Александр Лукашенко побывал в Турции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Карикатурист Сергей Елкин о целях визита Лукашенко. Автор: Владимир Дорохов

