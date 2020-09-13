Протесты в Беларуси: военные учения в Бресте на фоне демонстраций

Решение провести в Бресте с 14 по 25 сентября совместные тактические учения "Славянское братство" с участием военнослужащих России и Сербии было принято задолго до президентских выборов 9 августа. Эти международные военные маневры по традиции проходят поочередно на территории каждой из трех стран с 2015 года. Но сейчас жители Бреста, где не прекращаются акции протеста и забастовки против итогов выборов, с настороженностью следят за учениями на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Жители Бреста с опасением следят за маневрами военных

На этот раз маневры будут российско-белорусскими - правительство Сербии приостановило участие во всех совместных военных учениях и операциях на ближайшие полгода. Пресс-служба министерства обороны страны распространила заявление главы ведомства Александара Вулина, который после заседания правительства подчеркнул, что Сербия испытывает "ужасное и незаслуженное давление со стороны Европейского Союза", потребовавшего отказаться от сентябрьских военных учений с Беларусью. Так что в Брест приедут только российские военнослужащие. По официальным данным, количество участников учений с российской стороны должно составить почти 300 человек, кроме того, ожидается также примерно 70 единиц техники. Заявленная цель мероприятия - "совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом".

Совместные учения России, Беларуси и Сербии проходят с 2015 года. Фото из архива

У многих жителей Бреста проведение военных маневров в нынешней ситуации вызывает опасения. Они не исключают, что у властей появится соблазн использовать присутствие военных "для наведения порядка" в городе. Бывший десантник Александр (в разговоре с DW он попросил не указывать его фамилию) говорит, что большинство его бывших сослуживцев с тревогой наблюдают за учениями. "Мы знаем, что из России приедут спецназовцы Псковской дивизии, бойцы которой участвовали в событиях в Крыму в 2014 году, - говорит Александр. - Этот факт многими в Беларуси воспринимается если не негативно, то с настороженностью".

Водометом по хороводу

Протесты в Бресте не ослабевают даже месяц спустя после президентских выборов. Очередная акция состоялась 13 сентября. Участие в ней приняли несколько тысяч человек. Люди собрались в центре города, устроили импровизированный хоровод, пели и танцевали, пока их не разогнали силовики, применившие против демонстрантов водомет. Позднее МВД Беларуси заявило, что использовать в Бресте спецтехнику решили "с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения".

Участники акции протеста 13 сентября

Пенсионерка Людмила Сверкунова наблюдала за разгоном участников хоровода из окна своего дома. Женщина говорит, что раньше никогда не видела такой техники на улицах города. "А была ли необходимость в тех водометах? Я помню "мясные" и прочие бунты на этом перекрестке в 90-е годы, когда люди перекрывали улицы, но милиция вела себя совсем иначе", - говорит она. И недоумевает, почему городские власти регулярно перекрывают центральную площадь в Бресте - ведь люди "могли бы собраться там и высказать свое отношение к происходящим в стране событиям, не мешая при этом движению транспорта".

Священник: церковь должна быть на стороне жертв

Местные силовики пытаются найти организаторов протестов и людей, на которых можно возложить ответственность за уличные акции. Одним из тех, кого пытаются обвинить в координации действий жителей города, стал настоятель местного прихода греко-католической (униатской) церкви отец Игорь Кондратьев. Он регулярно участвовал в демонстрациях и акциях солидарности с жертвами репрессий, в итоге получил повестку с требованием явиться в прокуратуру Бреста.

Священник Игорь Кондратьев: "Церковь должна быть на стороне жертв"

"В августе мне вынесли предупреждение, поскольку сочли, что я якобы не только участник, но и организатор несанкционированных мероприятий", - рассказывает священник. Этим дело не ограничилось, и вскоре Брестский облисполком вынес предупреждение церковному приходу, который возглавляет униатский священник.

По словам отца Игоря, претензии у властей вызвали его заявления по поводу событий в Беларуси после выборов и предложения по преодолению политического кризиса. "Раздражало их и то, что я хожу на акции протеста в церковной одежде. Мне намекали, что надо быть не в сутане, а в джинсах и рубашке, чтобы это не так бросалось в глаза", -вспоминает священник.

По его словам, людям сейчас очень важна духовная поддержка, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Кроме того, убежден Игорь Кондратьев, церковь должна быть на стороне жертв и открыто выступать против лжи и насилия.

Штраф за "неправильную" подсветку зданий

С недавнего времени участники уличных манифестаций в Бресте по примеру минчан стали массово использовать национальную историческую символику. Встретить бело-красно-белые флаги теперь можно не только в руках у демонстрантов, но и на домах, заборах и других сооружениях, а по вечерам этими цветами стали подсвечивать многоэтажные здания. Городские власти начали борьбу с этим проявлением национального самосознания, заявив, что бело-красно-белая подсветка "нарушает архитектурный облик зданий".

Недавно председатели целого ряда жилищных кооперативов получили письменное предупреждение с угрозой штрафа, если они не избавятся от "неправильной" подсветки домов до 14 сентября. При этом письмо получили и в правлении тех кооперативов, которые не подсвечиваются в национальные цвета. "Такое впечатление, что руководство города просто перестраховывается, не зная, как еще снизить активность протестующих, ряды которых пополняют ранее абсолютно аполитичные люди", - заявил в разговоре с DW председатель одного из кооперативов.

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