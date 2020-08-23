Кого и за что судят в Бресте после протестов

После массовых задержаний во время акций протеста 9-11 августа и последовавших за ними судов (как правило, они завершались административными арестами) в течение двух недель в Бресте продолжались многочисленные акции солидарности. Силовые структуры от новых задержаний демонстрантов воздерживались и даже досрочно освобождали ранее арестованных.

"Оттепель" после митинга

Добиться этого от местных властей жители Бреста смогли после одного из самых массовых митингов в современной истории города, когда 16 августа на площади Ленина собралось около 30 тысяч человек. Среди основных требований на митинге, где присутствовали председатель Горисполкома Бреста Александр Рогачук и руководители правоохранительных органов, было расследование неадекватной жестокости силовиков по отношению к протестующим и освобождение всех задержанных.

Протесты в Бресте

После митинга большинство из тех, кто был задержан, но кого не обвиняли в участии в беспорядках, вышли на свободу. При этом массовые акции против объявленных итогов президентских выборов в Бресте продолжались: люди практически ежедневно по вечерам собирались на центральной площади Бреста и выстраивались в цепочки солидарности вдоль основных улиц города.

Цвет платья как повод к задержанию

Однако в течение нынешней недели ситуация стала меняться: милиция снова вернулась к практике превентивных задержаний, а в суды стали поступать протоколы на участников несанкционированных массовых мероприятий.

К примеру, 28 августа за нарушение порядка организации или проведения таких мероприятий на пять суток ареста был осужден руководитель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский, а его заместитель в Бресте Анна Канюс оштрафована на 270 белорусских рублей (8,5 евро). В обоих случаях они были наказаны за участие в цепи солидарности.

Наталья Климович

Также 28 августа в суде начали рассматривать дело жительницы Бреста Натальи Климович, административный протокол на которую был составлен через двое суток после выборов. Ее задержали прямо на работе - в ювелирной мастерской. Как выяснилось, причиной задержания было красно-белое платье Натальи: милиционеры посчитали это доказательством того, что женщина является участницей протестов.

Сама Наталья Климович не отрицает, что регулярно носит это платье, и считает это выражением своей гражданской позиции и желанием перемен - без лозунгов и призывов. "Я была в нем на митинге с участием Светланы Тихановской, ходила на участок для голосования, а теперь оказывается, что тем самым совершила какое-то преступление", - рассказывает женщина.

По ее словам, реакция на бело-красно-белое платье у тех, кто ее задерживал, была "как у быка на красную тряпку". В итоге женщина двое суток провела в СИЗО, прежде чем ее отпустили. Но суд пока так и не вынес решение, согласившись с адвокатом, что в протоколе много противоречий. Дело решено отправить на доработку.

Суд назначили, а протокола нет

Еще один судебный процесс, вызвавший большой резонанс в Бресте, также назначенный на 28 августа, касался лидера популярной музыкальной группы "Дай Дарогу" Юрия Стыльского. Поводом для судебного разбирательства стали события 15 августа, когда музыкант с бело-красно-белым флагом вместе со своими ребятами оказался на центральной площади города, которая к тому времени была уже оцеплена силовиками.

Юрий Стыльский

Через несколько часов оцепление было снято, а Юрий Стыльский возглавил шествие многотысячной колонны местных жителей, которая передвигалась по городу. Вечером того же дня Стыльского задержали возле дома, но отпустили сутки спустя во время митинга после вмешательства брестских властей.

Когда же музыкант вместе с адвокатом 28 августа пришел по повестке в суд, то выяснилось, что административное дело в отношении него не поступало. "Ситуация непонятная: нахожусь в режиме ожидания, когда меня вновь вызовут или забудут. Теперь я не знаю, как планировать свою жизнь", - рассказал журналистам Юрий Стыльский. При этом он до сих пор не знает, какие конкретно обвинения содержатся в протоколе.

Власти на диалог не идут

Тем временем местные активисты сообщили о прекращении работы по созданию в Бресте Общественного совета для обсуждения путей выхода из политического кризиса. Совет задумывался как временная форма посредничества между общественностью и городскими властями, чтобы преодолеть этот кризис и обеспечить гармонию в обществе.

Один из инициаторов процесса, председатель региональной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский заявил, что люди, которых пригласили присоединиться, в частных беседах выражали опасения по поводу безопасности такой деятельности. "Кроме того, мы не получили никакой реакции на наше предложение со стороны местных властей и понимаем, что инициатива может остаться без ответа", - отметил Дмитрий Шиманский.

Он также рассказал, что в последние дни на инициаторов создания Общественного совета в Бресте оказывалось давление со стороны правоохранительных органов: активистов вызвали в прокуратуру и вынесли официальные предупреждения о недопущении противоправных действий. В частности, такое предупреждение получил сам Шиманский.

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