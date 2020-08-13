 Символ протестов в Беларуси: история бело-красно-белого флага | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.08.2020

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Культура и стиль жизни

Символ протестов в Беларуси: история бело-красно-белого флага

Бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестов в Беларуси. Как этот флаг вообще появился, что означает и почему так популярен? DW обратилась к ученым.

На мирной акции протеста в Минске 16 августа 2020 года

Чтобы выразить свой протест против политики Лукашенко, результатов выборов президента и применения насилия по отношению к участникам мирных протестов, многие используют сейчас в Беларуси белый-красный-белый флаг. Почему он стал столь популярным? Какая у этого флага история? Об этом DW поговорила с учеными из Беларуси и Германии.

Бело-красно-белую символику использовали белорусские военные

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения с конца XIX - начала ХХ веков. Как указывает Владимир Ляховский, доцент факультета международных отношений Белорусского государственного университета, создание своей символики для большинства стран Центральной и Восточной Европы началось с "Весны народов" и окончательно закрепилось в конце Первой мировой войны, когда разрушались многоэтнические империи и создавались отдельные государства. К началу 1916 года в Российской империи оказалось от 1 до 1,5 миллиона беженцев-белорусов, покинувших территории, которые должны были занять кайзеровские войска. Среди них были и многие белорусские политические деятели. "На полулегальных встречах они обсуждали судьбу Беларуси перед Февральской революцией в контексте того, что нужно делать для консолидации белорусской политической элиты", - рассказывает историк в интервью DW.

Тогда же предприняли первую попытку создать проект белорусского национального флага. Архитектор Леон Дубейковский считал в 1916 году, что цвета флага должны быть традиционными "общеславянскими". Это красный, белый и синий, которые, как объясняет Владимир Ляховский, у сербов, словенцев, хорватов, чехов и словаков отсылают к идеям Великой Французской революции. Но эта идея не прижилась.

Минск, 1918 год: бело-красно-белый флаг на здании народного секретариата БНР

Минск, 1918 год: бело-красно-белый флаг на здании народного секретариата БНР

Во время Февральской революции, когда стали создаваться национальные формирования, белорусские офицеры и солдаты на фронтах и Балтийском флоте все чаще использовали бело-красно-белые ленты на своей форме, что отличало их от представителей других национальностей бывшей царской армии. Заказ разработать эскиз национального флага поступил от белорусского воинского комитета в Петрограде. К лету 1917 года горный инженер и архитектор, студент Петроградского горного института, а позже один из основателей Белорусской Народной Республики Клавдий Душевский (Дуж-Душевский) объединил белую, красную и белую полосы на полотнище.

Бело-красно-белый цвета как культурный код

Этот вариант позволил создать флаг, отличный и от российского, и от польского, и одновременно, как объясняет доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета Алексей Ластовский, отсылавший к устойчивому коду традиционной культуры. "Белорусская культура, которая начала становиться письменной городской культурой в конце XIX - начале XX века, во многом опиралась на этническую культуру. Для одежды, ручников, орнамента сочетание белого и красного цветов - базовое", - подчеркивает Ластовский. Кроме того, на протяжении веков на белорусской территории доминировал герб "Погоня" (герб Великого княжества Литовского - Ред.), в котором именно белый и красный цвета были фундаментальным сочетанием.

Бело-красно-белый флаг сразу был принят национальным движением. В декабре 1917 года его официально признали на Всебелорусском конгрессе, который, как объясняет Владимир Ляховский , фактически был первым общенациональным предпарламентом Беларуси. А после создания Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году стал одним из ее государственных символов. "С тех пор бело-красно-белый флаг олицетворяет собой главный символ белорусского национального движения, который одновременно воплощает собой стремление белорусов к своей независимости", - считает минский историк.

Празднование первой годовщины основания БНР. Гродно, 25 марта 1919 года

Празднование первой годовщины основания БНР. Гродно, 25 марта 1919 года

Спорный момент в истории флага

Наиболее спорный момент в истории бело-красно-белого флага - период нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Сегодня некоторые сторонники действующей власти в Беларуси называют бело-красно-белый флаг "нацистским" в силу того, что национальную символику использовали коллаборанты. "Определенная часть белорусской интеллигенции, проживавшая в эмиграции и находившаяся в оппозиции советской власти, после прихода нацистов к власти предприняла попытку установления сотрудничества с целью создания белорусского государства под протекторатом Германии. С первых дней оккупации территории Беларуси они попытались на практике осуществить задуманное, приступив к созданию белорусской вспомогательной администрации", - отмечает директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович.

Владимир Ляховский считает, что коллаборантов нельзя оправдывать, но нужно понимать контекст. Население в Западной Беларуси пострадало от сталинских репрессий. "На этой волне приход немцев воспринимался как освобождение от сталинского террора, - говорит историк. - Часть политической элиты, которая стремилась к независимости Беларуси, хотела использовать немцев, чтобы открыть белорусские школы, театры, свою, местную белорусскую администрацию. Они думали, что потом, может быть, получится прийти к независимости".

Однако у оккупантов были совсем другие планы, и Владимир Ляховский убежден, что геополитические расчеты части белорусской национальной элиты на гитлеровский режим в своей борьбе со сталинизмом оказался трагической ошибкой. При этом историк подчеркивает, что среди белорусской национальной элиты были люди, отказавшиеся сотрудничать с нацистами. Некоторые оставались враждебно настроенными как по отношению к сталинизму, так и к гитлеровскому режиму. "Можно, например, привести десятки примеров, когда эти люди спасали евреев. Сам автор бело-красно-белого флага Душевский, проживавший тогда в Каунасе, не участвовал в коллаборантских организациях и в годы оккупации спасал от уничтожения евреев, пряча их у себя на квартире. Часть активистов были расстреляны гестапо", - говорит Владимир Ляховский.

Кстати, нацисты поощряли использование национальной символики на оккупированных территориях не только Беларуси, но и в Латвии, Литве, Украине, Эстонии, России и многих западноевропейских странах. "Так, например, каратели Каминского из "Русской национальной освободительной армии", которые в борьбе с партизанами уничтожили тысячи мирных жителей на Витебщине, использовали символику, которая сегодня является государственной символикой России. Но никто же не выступает поэтому против российского триколора!" - подчеркивает историк.

Профессор Гиссенского университета и спикер Белорусско-немецкой исторической комиссии Томас Бон (Thomas Bohn) также считает, что следует противопоставлять цели белорусского национального движения интересам немецких оккупантов: "Разрешая бело-красно-белую символику, национал-социалистический режим стремился подчеркнуть различия между коммунистическим Советским Союзом и генеральным округом Белоруссия, где был установлен оккупационный режим". Бон подчеркивает, что национал-социалистическая политика "третьего рейха" никак не предусматривала учет интересов белорусского национального движения и его поддержку, не говоря уже о создании автономного государства в какой бы то ни было форме. Он призывает тщательно анализировать источники и учитывать исторический контекст.

От государственного флага - к оппозиционному

Вспомним, что после принятия Декларации о государственном суверенитете БССР и переименования ее в Республику Беларусь в сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил именно бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Почему потом это изменили? "Бело-красно-белый флаг был негативно воспринят значительной частью белорусского общества, в том числе ветеранскими организациями... В результате по итогам состоявшегося 14 мая 1995 года референдума государственной флаг был заменен", - объясняет Вячеслав Данилович из Института истории Национальной академии наук Беларуси.

На подписании соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года

На подписании соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года

Социолог Алексей Ластовский указывает на общественно-политическую ситуацию, которая в то время была в Беларуси. "Люди оказались в новой стране, в сложной ситуации начала 1990-х годов в плане экономики, в плане общественной жизни, к которой не были готовы. Это отождествлялось с политикой национализма",  - говорит он. В то же время ученый убежден, что при этом ни бело-красно-белый флаг, ни символика "Погони" не были устойчивыми маркерами отрицания в тот период. "И если вопрос о смене символики не был бы вынесен на референдум, то, думаю, особых  протестов по поводу флага не было бы. Массовой негативной реакции на бело-красно-белую символику не выработалось", - считает ученый из Полоцка.

Именно этим он объясняет и то, что сейчас, во время протестов после выборов президента, бело-красно-белый флаг используют люди с совершенно разными взглядами. "Сейчас мы видим создание нового массового коллективного движения, которое не имеет общей идеологии. На улицу выходят люди разных взглядов. Должна объединить и какая-то символика. Таким символом и стал бело-красно-белый флаг, который, наряду с "Погоней", отсылает к устойчивой традиции борьбы за свободу", - говорит Алексей Ластовский.

"Это протест против фальсификации выборов и против применения насилия в отношении демонстрантов. По этим вопросам все солидарны и стараются выносить именно эти аспекты в публичное пространство", - заключает социолог. Возможно, поэтому в последние дни на акциях протестов, кроме бело-красно-белого флага, видны и официальные флаги Беларуси - красно-зеленые с орнаментом в левой части полотнища.

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  • Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

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    Попытка убедить силу словом

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  • Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

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    Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

  • Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

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    Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

  • По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Самая массовая акция протеста

    По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

  • Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    В бронежилете и с автоматом

    Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

  • Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали Уходи! и Саня, ты уволен!. Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Саня, ты уволен!"

    Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

  • 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Путь свободы"

    В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы".

    Автор: Евгений Жуков


Контекст

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