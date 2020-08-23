 Протесты в Беларуси: ОБСЕ повторяет Лукашенко предложение посредничества | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.08.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: ОБСЕ повторяет Лукашенко предложение посредничества

В Беларуси продолжаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 24 августа.

Во время акции протеста в Минске, 23 августа 2020 г.

Во время акции протеста в Минске, 23 августа 2020 г.

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На 24 августа запланирована встреча в Вильнюсе кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в ее штабе.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вновь предложила властям Беларуси посредничество в разрешении внутриполитического кризиса. В письме к Александру Лукашенко действующий глава организации, премьер Албании Эди Рама и его преемница, глава МИД Швеции Анн Линде, заявляя, что ОБСЕ "пристально и с обеспокоенностью" следит за происходящим в Беларуси, указывают, что готовы приехать в страну, чтобы выслушать мнения о сложившейся в ней ситуации и обсудить насущные вызовы. Первый раз о предложении посредничества Рама и Линде говорили 17 августа, до сих пор оно не было принято.

Хроника протеста в Беларуси 23 августа.

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  • 23 августа на улицы Минска вышли протестующие против результатов президентских выборов. По-видимому, в Беларуси снова побит рекорд численности акций протеста.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    За две недели после выборов протестующих прибавилось

    23 августа на улицы Минска вышли протестующие против результатов президентских выборов. По-видимому, в Беларуси снова побит рекорд численности акций протеста.

  • Специальная техника направляется к центру Минска.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Спецтехника наготове

    С утра к центру города, где должен был стартовать объявленный накануне "Марш новой Беларуси", начали подвозить военных и спецтехнику.

  • К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Оцепление

    К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

  • Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны. Военное ведомство и МВД пригрозили использовать армию.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Для подавления протестов готовили войска

    Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны, и пригрозило использовать армию для подавления протестов.

  • На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Женщина - драйвер протеста

    На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

  • Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле Минск - город-герой на проспекте Победителей.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Минута молчания в память о погибших

    Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

  • Вокруг стелы выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    К стеле не приближаться!

    Приблизиться к стеле демонстранты не могли - вокруг нее было выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

  • Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Попытка убедить силу словом

    Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

  • Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Не допускать провокаций

    Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

  • Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Оппозиция хочет вернуть старую конституцию

    Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

  • По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Самая массовая акция протеста

    По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

  • Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    В бронежилете и с автоматом

    Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

  • Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали Уходи! и Саня, ты уволен!. Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Саня, ты уволен!"

    Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

  • 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Путь свободы"

    В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы".

    Автор: Евгений Жуков


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