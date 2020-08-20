Тихановская в Вильнюсе: провокатор среди журналистов и план из 4 пунктов

Светлана Тихановская впервые после отъезда из Беларуси встретилась в Вильнюсе с журналистами. Что она им рассказала, о чем не стала говорить, и как восприняли ее слова - в репортаже DW.
Такого наплыва журналистов со всего мира Вильнюс не видел с 2018 года, когда в Литву приезжал с визитом папа римский Франциск. Обстановка в небольшом зале гостиницы Marriott Courtyard накануне выхода к журналистам Светланы Тихановской была такой же, как на аналогичных пресс-конференциях с участием президента США или звезд Голливуда. Можно также с уверенностью сказать: стены недавно построенной гостиницы никогда не видели сразу столько полиции.
Для Тихановской это было первое появление на публике после того, как она прибыла в Литву 11 августа. Оно продолжалось меньше получаса. Светлана Тихановская заметно волновалась, но держалась спокойно и с достоинством. В начале она зачитала краткое заявление, а потом ответила на несколько вопросов - на русском и английском. На англоязычных коллег она реагировала менее напряженно, чем на тех, кто обращался к ней по-русски - от последних она ожидала подвоха.
Похоже, эта настороженность была не напрасной: сразу после окончания пресс-конференции один из пришедших стал громко выкрикивать, что на самом деле Александр Лукашенко - настоящий победитель выборов, а враждебные ему СМИ просто обманывают белорусов и весь мир. Он размахивал какими-то бумагами. По его словам, это - результаты опросов общественного мнения, подтверждающих победу Лукашенко. Все это с первой секунды снимал на смартфон седовласый плотный мужчина в темной рубашке. В нем коллега из Риги опознал сотрудника одного из прокремлевских изданий. Полиция вежливо вывела кричавшего из зала.
Выступление Светланы Тихановской свелось к четырем основным пунктам: она выступает за сугубо мирные методы борьбы с режимом Лукашенко, поддерживает создание Координационного совета оппозиции и настаивает на проведении новых, честных и прозрачных президентских выборов. На вопрос DW о том, опасается ли она вмешательства России в ситуацию в Беларуси, она ответила, что ожидает от всех государств того, что они будут "уважать суверенитет Республики Беларусь". Это и был четвертый пункт.
Тихановская повторила эту мысль еще раз, отвечая на вопрос другого журналиста о том, звонили ли ей западные лидеры, например, президент Макрон, беседовавший по телефону с Владимиром Путиным. Лидер белорусской оппозиции старается избегать не только любых комментариев по поводу действий России, но и упоминания каких бы то ни было имен. Рассказывать об обстоятельствах своего приезда в Литву она тоже отказалась.
Осторожность Тихановской понятна: ее муж сидит в камере в Минске. Ее личная судьба и судьба Беларуси вызывает большую симпатию в Литве. В воскресенье 23 августа тысячи жителей страны, в том числе все руководство, включая президента Гитанаса Науседу, выстроятся в живую цепь в местечке Медининкай недалеко от границы с Беларусью в знак поддержки ее народа.
Аналогичные акции пройдут в других странах Балтии, а также в Грузии и Украине. В этот день исполняется 31 год со дня проведения акции "Балтийский путь". 23 августа 1989 года, в пятидесятую годовщину "пакта Молотова-Риббентропа", два миллиона литовцев, латышей и эстонцев стали в живую цепь от Вильнюса до Таллина под лозунгами прекращения советской оккупации. Здесь это момент считают поворотным в борьбе за восстановления независимости балтийских стран.
"Мы в Литве хотим видеть наших ближайших соседей гражданами свободного, демократического и процветающего государства. Происходящее в Беларуси напоминает нам о нашей борьбе 30 лет назад, отсюда и чувство солидарности", - сказала в беседе с DW директор литовского радио и телевидения Моника Гарбачаускайте-Будрене, один из инициаторов акции. В течение всего правления Лукашенко Литва была местом притяжения, а иногда и убежищем для критиков его режима. Сегодня это особенно видно и значимо.
Смотрите также: