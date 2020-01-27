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Фото: imago/ITAR-TASS
Блокада Ленинграда
Публикации по теме
Блокада гитлеровскими войсками города на Неве длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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Контекст
В Германии вспомнили о гомосексуалах-жертвах нацистов
В Германии вспомнили о гомосексуалах-жертвах нацистов
На ежегодной церемонии памяти жертв национал-социализма в бундестаге впервые почтили память гомосексуалов.
Культура
27.01.2023
27 января 2023 г.
Как живется афганским беженцам в РФ
Как живется афганским беженцам в РФ
А также в выпуске: В Париже начался суд по терактам 2015 года, в том числе и в клубе "Батаклан" (08.09.2021)
08.09.2021
8 сентября 2021 г.
21:15 мин.
80 лет назад началась блокада Ленинграда
80 лет назад началась блокада Ленинграда
Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда.
Общество
08.09.2021
8 сентября 2021 г.
04:06 мин.
Блокада Ленинграда: историк из ФРГ об истинном плане Гитлера
Блокада Ленинграда: историк из ФРГ об истинном плане Гитлера
Интервью DW с профессором истории из Гамбурга Бирте Кундрус.
История
08.09.2021
8 сентября 2021 г.
Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии
Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии
22 октября в немецких кинотеатрах выходит фильм Кантемира Балагова "Дылда". Что говорят о нем в Германии?
Кино
22.10.2020
22 октября 2020 г.
Блокада Ленинграда - это преступление вермахта
Блокада Ленинграда - это преступление вермахта
Понимание масштабов преступления, направленного на уничтожение Ленинграда, утвердилось в Германии лишь недавно.
История
27.01.2020
27 января 2020 г.
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