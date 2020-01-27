  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Архив: женщины с ведрами набирают воду зимой из колонки в блокадном Ленинграде. 13 января 1942 года
Фото: imago/ITAR-TASS

Блокада Ленинграда

Публикации по теме

Блокада гитлеровскими войсками города на Неве длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Экспонат Музея гомосексуальности в Берлине

В Германии вспомнили о гомосексуалах-жертвах нацистов

В Германии вспомнили о гомосексуалах-жертвах нацистов

На ежегодной церемонии памяти жертв национал-социализма в бундестаге впервые почтили память гомосексуалов.
Культура27 января 2023 г.
external

Как живется афганским беженцам в РФ

Как живется афганским беженцам в РФ

А также в выпуске: В Париже начался суд по терактам 2015 года, в том числе и в клубе "Батаклан" (08.09.2021)
8 сентября 2021 г.21:15 мин.
external

80 лет назад началась блокада Ленинграда

80 лет назад началась блокада Ленинграда

Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда.
Общество8 сентября 2021 г.04:06 мин.
Ленинград, 1941 год

Блокада Ленинграда: историк из ФРГ об истинном плане Гитлера

Блокада Ленинграда: историк из ФРГ об истинном плане Гитлера

Интервью DW с профессором истории из Гамбурга Бирте Кундрус.
История8 сентября 2021 г.
Кадр из фильма "Дылда"

Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии

Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии

22 октября в немецких кинотеатрах выходит фильм Кантемира Балагова "Дылда". Что говорят о нем в Германии?
Кино22 октября 2020 г.
Ребенок, переживший блокаду. Ленинград, 1944 год

Блокада Ленинграда - это преступление вермахта

Блокада Ленинграда - это преступление вермахта

Понимание масштабов преступления, направленного на уничтожение Ленинграда, утвердилось в Германии лишь недавно.
История27 января 2020 г.
Показать больше