Москва вернулась к советской традиции стигматизации Израиля

Нацистский лагерь смерти Освенцим Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

27 января 1945 года Красная Армия освободила нацистской лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), а ровно за год до этого она прорвала блокаду Ленинграда. Аущвиц и блокадный Ленинград стали европейскими местами памяти и символами нацистских злодеяний во Второй мировой войне.

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2006 года ежегодно отмечается 27 января, российский МИД спровоцировал международный скандал, использовав при этом как тему Холокоста, так и блокады Ленинграда. Тон задал министр иностранных дел Сергей Лавров, "прославившийся" еще в мае 2022 года позорными рассуждениями о "еврейских корнях" Адольфа Гитлера. 18 января Лавров отметил, что страдания еврейского народа во время нацистской диктатуры не могут быть оправданием для израильской политики "коллективного наказания" палестинцев в секторе Газа, а также фактически обвинил ФРГ в пренебрежении к нееврейским жертвам блокады Ленинграда.

Мысль Лаврова развила 21 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она не только поставила под сомнение преодоление нацистского прошлого в Германии и даже обвинила Берлин в реабилитации нацизма, но и уже не в первый раз исказила значение Холокоста, превратив его из геноцида еврейского народа в "преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп".

Если власти Германии предпочли проигнорировать выпады Лаврова и Захаровой, то реакция Израиля не заставила себя ждать и оказалась на удивление резкой. Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме призвал Россию прекратить использовать тему Холокоста в политических целях и оставить ее "в покое", а израильское министерство иностранных дел осудило российскую сторону за "неуважение к Холокосту" и его жертвам.

События последних лет показывают, однако, что в Москве к требованиям из Иерусалима вряд ли прислушаются, а инструментализация Холокоста и блокады Ленинграда в условиях идеологического противостояния с Западом скорее выйдет на качественно новый уровень. Зачем российским властям понадобились эти трагедии? Какие цели они преследуют и на какие нарративы опираются? И где корни этого явления?

Русские - "новые евреи"

После 1945 года в СССР был создан пропагандистский образ Великой Отечественной войны, в фокусе которого находились "победа Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками" и спасение мира от "коричневой чумы". Жертвам нацизма, в свою очередь, была отведена лишь второстепенную роль. Данная тенденция несколько изменилась лишь во времена Леонида Брежнева, но практически не затронула преступления Холокоста. Нацистский геноцид против евреев изначально являлся для советских властей неудобной и скользкой темой.

В условиях государственного антисемитизма власти стремились не выпячивать страдания евреев, а щекотливые аспекты участия местных коллаборационистов в преследовании и уничтожении еврейского населения и судьбу еврейского имущества и вовсе предпочитали выносить за скобки. В довершение ко всему СССР в ближневосточном конфликте встал на сторону арабских стран, а в 1967 году и вовсе окончательно разорвал дипотношения с Израилем. Активная поддержка палестинского движения соседствовала в советской прессе с радикальными нападками на евреев, стремившимися покинуть СССР, и откровенным шельмованием "сионистских агрессоров" в Израиле.

Александр Фридман Фото: Privat

Если в своих публикациях для иностранной аудитории советские авторы продвигали пафосный нарратив о "русском солдате, спасшем еврейский народ от полного истребления", то в самом СССР обвинения Израиля в геноциде палестинцев и сравнения с нацистской Германией стали обыденным явлением. Ярким примером тому служит и кандидатская диссертация "Секретная связь между нацизмом и сионизмом", изобилующая антисемитскими утверждениями и искажениями истории Холокоста. Эту диссертацию в 1982 году успешно защитил в Институте востоковедения Академии наук СССР палестинский историк Махмуд Аббас, ныне глава Палестинской национальной автономии.

Во времена Брежнева и его преемников основными рассадниками антисемитизма в госаппарате являлись КГБ и министерство иностранных дел, где в те времена начинали свою карьеру Владимир Путин, Николай Патрушев, Сергей Лавров и другие сегодняшние российские руководители. Риторика Путина и Лаврова показывает, что советские антиизраильские и антисемитские нарративы они пронесли через всю свою жизнь, а сегодня пытаются адаптировать к новым политическим реалиям.

Тема Холокоста привлекает Кремль по целому ряду причин. Участие украинцев, латышей, литовцев и эстонцев в Холокосте позволяет представить Украину и страны Балтии - основных противников России на постсоветском пространстве - идейными наследниками "убийц евреев". Сама же Россия предстает в образе наследницы СССР и, среди прочего, спасительницы евреев, ведущей борьбу с "современным нацизмом". Более того, россияне (русские) объявляются "новыми евреями", которых "коллективный неонацистский Запад" якобы задумал отменить и даже уничтожить.

Стремясь подчеркнуть свое моральное превосходство над Израилем и потомками жертв Холокоста, Москва позволяет себе упрекать евреев, поддерживающих Украину и симпатизирующих ей, в забвении собственной истории и в симпатиях к "последышам нацистов". Особое внимание в этой связи уделяется еврейскому происхождению президента Украины Владимира Зеленского, которое так любит подчеркивать Путин. В то же время российские власти чутко следят за тем, чтобы у россиян не сложилось представление об исключительном характере Холокоста и особых страданиях евреев. В официальной российской концепции "геноцида народов СССР" евреи предстают в качестве одной из многих групп жертв, а сингулярность Холокоста фактически отвергается.

Сектор Газа как "новый Ленинград"

Уроженец Ленинграда Владимир Путина никогда не скрывал, что именно нацистская блокада этого города является для него олицетворением нацистских преступлений на территории СССР. Блокада имеет для Путина еще и глубокое личное значение: во время войны в блокадном Ленинграде в 1942 году в двухлетнем возрасте умер его брат Виктор.

Сравнение израильской политики в отношении сектора Газа с блокадой Ленинграда и другими нацистскими преступлениями отвечает духу советской пропаганды и с подачи Путина было взято на вооружение ее российскими наследниками. После начала войны Израиля против ХАМАС Москва окончательно вернулась к советской традиции стигматизации еврейского государства и стремится одновременно подчеркнуть "гуманизм российской армии", которая якобы принципиально не использует "израильские методы".

Блокада интересна российским властям еще и как преступление против многонационального населения Ленинграда, подкрепляющее тезис о "геноциде народов СССР". Споры с Германией по поводу выплаты компенсаций жертвам позволяет развивать нарратив о "неонацистах" в Европе, которые отнюдь не раскаялись, признают (да и то неискренне) лишь злодеяния против евреев и мечтают о реванше за 1945 год.

Владимир Путин подчеркивает свой интерес к произведениям историков и особенно восхищается российской историографией царского периода, которая влияет на его представления. Советский историк-марксист Михаил Покровский, весьма негативно оценивавший политику царской властей, не входит в число его любимых авторов. Именно Покровскому принадлежит, однако, крылатая фраза "История - это опрокинутая в прошлое политика", метко характеризующее циничное обхождение нынешней российской власти с историческими темами - как в случае Холокоста, так и в случае блокады Ленинграда.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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