В Германии вспомнили о гомосексуалах-жертвах нацистов

В 1996 году, спустя полвека после окончания Второй мировой войны, тогдашний президент Германии Роман Херцог (Roman Herzog) объявил, что в стране 27 января будет отмечаться День памяти жертв национал-социализма. С тех пор на общественных зданиях в Германии в этот день приспущены флаги, а многие школы проводят специальные разъяснительные уроки.

Кроме того, с 1996 года 27 января в бундестаге ежегодно проходит церемония памяти жертв Холокоста и всех жертв национал-социализма. В этот день жертвы преступлений нацизма, а также политики из разных стран выступают перед немецкими депутатами. "Никогда больше!" - воскликнул в 2022 году спикер парламента Израиля Мики Леви. В 2011 году перед немецким бундестагом впервые выступил представитель синти и рома Зони Вайзц, а в 2017 году - родственники жертв эвтаназии - убийств людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2014 году в бундестаге с незабываемой 30-минутной речью о блокаде Ленинграда выступал российский писатель Даниил Гранин.

Выступление Даниила Гранина в бундестаге - полная видеозапись (27.01.2014) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В 2023 году в центре внимания церемонии памяти - люди, которые подверглись преследованиям при национал-социализме из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Судьба Отто Гиринга: заключение, концлагерь, кастрация

Отто Гиринг (Otto Giering) - одна из жертв нацистов. Его история вошла в книгу "Медицина и преступления" ("Medizin und Verbrechen"), которая была издана Фондом "Бранденбургские места памяти" (Brandenburgische Gedenkstätten). В 1939 году портного-подмастерья из Гамбурга принудительно кастрировали в концлагере Заксенхаузен, после чего он был высмеян надзирателем: "Ты, педераст, остался теперь без яиц". До этого 22-летний мужчина был уже дважды осужден за гомосексуальные контакты и отбывал срок в трудовом лагере.

Мемориальная доска в Заксенхаузене в память о гомосексуалах - жертвах национал-социализма Фото: Marcel Fürstenau/DW

Как описывается в книге, тяжелые испытания подорвали здоровье Отто Гиринга: "У него начались проблемы с сердцем, с желудком, он страдал от мигреней. Уже после окончания войны, когда Гиринг оформлял заявление в соответствующую инстанцию на выделение ему компенсации за нанесенный вред, его вновь стали одолевать жуткие воспоминания о жизни в концлагере. Получив отказ, он несколько дней не возвращался домой, после чего был объявлен пропавшим без вести. Полиция нашла его подавленным и потерянным".

Отто Гиринг умер в 1976 году - за несколько месяцев до своего 60-летия. Он был одним из примерно 15 тысяч мужчин-гомосексуалов, которые оказались в немецких концлагерях к концу "третьего рейха" в 1945 году. Только в Заксенхаузене было около тысячи человек - больше, чем в других концлагерях.

В 1942 году в Заксенхаузене было убито 200 гомосексуалов

Мужчин с нашивками в виде розового треугольника (rosa Winkel) помещали в исправительные учреждения. Среди них был завод Klinkerwerk, который входил в систему лагерей Заксенхаузен. Здесь, помимо прочего, производилось вооружение. В 1942 году в этом лагере было убито 200 мужчин-гомосексуалов. В общей сложности в Заксенхаузене умерло более 600 заключенных-гомосексуалов.

Мужчин с нашитиыми розовыми треугольниками помещали в исправительные учреждения с более тяжелыми условиями труда Фото: picture alliance / imageBROKER

Несмотря на то, что судьбы погибших были задокументированы, на протяжении десятилетий о них не вспоминали. Мемориальная доска в память о жертвах нацизма, пострадавших из-за своей сексуальной ориентации, была установлена в музейном комплексе Заксенхаузен только в начале 1990-х.

Сотрудники "штази" удаляли венки с розовыми ленточками

При этом первые попытки увековечить память мужчин, которых преследовали за их гомосексуальную ориентацию в концлагере Заксенхаузен, были предприняты еще во времена бывшей ГДР. Об этом в интервью DW напоминает представитель мемориала Заксенхаузен Хорст Зеференс (Horst Seferens). Члены гей-организации Западного Берлина однажды возложили венки с розовыми ленточками в мемориале Заксенхаузен, но они тут же были убраны сотрудниками "штази".

"То, что о жертвах среди гомосексуалов и их моральной реабилитации заговорили с таким опозданием, объясняется несколькими причинами, - поясняет Хорст Зеференс. - Во-первых, это связано с тем, что гомосексуальность и после 1945 года считалась уголовным преступлением в обоих немецких государствах". "Либерализация отношения к представителям сексуальных меньшинств в бывшей ГДР началась значительно раньше", - напоминает сотрудник мемориала Заксенхаузен Хорст Зеференс.

В течение десятилетий синти и рома или гомосексуалы официально не упоминались, когда речь шла о жертвах нацистского режима. Они также были лишены возможности получить финансовую компенсацию.

Параграф 175 датируется 1871 годом

И до прихода к власти национал-социалистов гомосексуальные связи и отношения были в Германии наказуемы. Уголовное преследование было закреплено в параграфе 175 Имперского уголовного кодекса 1871 года. В рамках так называемых "преступлений против нравственности" "противоестественный блуд" между мужчинами подпадал под действие этого параграфа.

Нацисты ужесточили уголовные статьи в 1935 году и ввели параграф 175a. С тех пор были запрещены не только "сексуальные действия", но и все "непристойные действия" между мужчинами. Подвергались осуждению и преследовались полицией также женщины-лесбиянки. Однако уголовной ответственности лесбиянки подвергались только в Австрии, где юридически не существовало различия между мужской и женской гомосексуальностью. В целом судьбы лесбиянок, оказавшихся в концлагерях, изучены гораздо меньше, чем мужчин-геев, поскольку не существовало отдельной категории заключенных-лесбиянок. Их отправляли в концентрационные лагеря под разными предлогами - как бездомных, проституток или женщин, которым приписывался аморальный образ жизни.

Антисемитизм, расизм и гомофобия при Гитлере

С приходом власти национал-социалистов в Германии преследования гомосексуальных людей, особенно мужчин, набирали обороты. В 1933 году нацисты закрыли все заведения гей- и лесбийской субкультуры, в том же году они разрушили и Институт сексологии в Берлине, основанный еще в 1918 году Магнусом Хиршфельдом (Magnus Hirschfeld). Однако их гнев был направлен не только против него как одного из лидеров гей-движения, но и против его еврейского происхождения.

Сегодня именем Магнуса Хиршфельда названа одна из набережных в Берлине Фото: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

В год проведения летних Олимпийских игр в Берлине в 1936 году национал-социалисты основали "Имперский центр по борьбе с гомосексуализмом и абортами". В первую очередь преследовались геи. В нацистский период было начато около 100 000 следственных действий, 50 000 человек были осуждены.

Когда нацистский террор закончился, параграф 175а оставался в силе как в Федеративной Республике, так и в бывшей ГДР. Окончательно он был упразднен только в 1994 году. Немецкому бундестагу потребовалось еще несколько лет (до 2002 года), чтобы реабилитировать осужденных нацистскими судьями ЛГБТ-граждан. Большинства из них к тому времени уже не было в живых.

Когда о жертвах-гомосексуалах заговорили в обществе?

Только в 1995 году впервые публично в Мемориальном комплексе Заксенхаузен о страданиях гомосексуалов рассказал мужчина, переживший преследования нацистов. Его речь прозвучала в рамках 50-летней годовщины освобождения концлагеря. Примерно тогда же Немецкий исторический музей и Музей гомосексуальности в Берлине подготовили специальную экспозицию.

В сентябре 2022 года президент Международного комитета Заксенхаузена Дик де Бёф (Dik de Boef) напомнил о 80-й годовщине акции убийств геев-заключенных в тогдашнем концентрационном лагере: "Память - это не просто воспоминания, не только прошлое, но и отражение в настоящем. Это касается положения и прав геев и лесбиянок, сообщества ЛГБТ+ в настоящее время".

Смотрите также: