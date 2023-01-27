История Холокоста в TikTok

15-летняя девочка с гримом на лице, создающем впечатление истощенности и впалых щек, многозначительно смотрит в камеру. Под песню американского певца Бруно Марса она сообщает о том, что ее собираются депортировать в концлагерь. Молодой человек в полосатой робе, который инсценирует свое прибытие на небеса, рассказывает, что он отравлен в газовой камере концлагеря Освенцим. Эта акция о жертвах Холокоста в TikTok в августе 2020 года вызвала настоящий скандал. "Оскорбительным и унизительным" назвал Международный комитет Освенцима челлендж, в котором пользователи в возрасте от 14 до 24 лет изображали жертв Холокоста.

TikTok и память о Холокосте

Одна из молодых тиктокерш заявила в интервью, что на самом деле все было с точностью до наоборот: с помощью своего видео она хотела просветить и привлечь внимание молодой аудитории к важной теме. В 2020 году интернет-аудитория была едина во мнении, что короткие видеоролики о трагедии Холокоста на платформе, которая стала известна благодаря танцевальным и развлекательным видеороликам, - два несовместимых явления.

И вот два года спустя, в один из августовских летних дней, 21-летний студент Дэвид Гутцайт (David Gutzeit) и его сестра Йонна поехали на побережье Балтийского моря в Нойенгамме. Они остановились под ярким солнцем перед аккуратно сложенными камнями. Эти булыжники символизируют тюремные бараки, в которых содержались тысячи узников концлагерей. Мемориальный комплекс Нойенгамме посвящен памяти более 100 000 людей со всей Европы, которые в период национал-социализма отбывали здесь заключение. Половина из этих людей не пережила Холокост. "На самом деле, многие молодые люди приезжают сюда, потому что они видели нас в TikTok", - говорит Ирис Грошек (Iris Groschek). Она, историк по образованию, отвечает за канал мемориального комплекса в TikTok .

Мемориал в Нойенгамме стал первым, который запустил собственный канал в TikTok в ноябре 2021 года. Смелый и очень важный шаг, чтобы привлечь внимание молодежи к мемориалу, отмечает Ирис Грошек. "Мне недостаточно просто читать об этом в школьных учебниках. Я хочу собственными глазами увидеть и почувствовать, где произошли эти нацистские зверства", - говорит Дэвид Гутцайт. 17-летний Николас из Мадрида уговорил своих родителей остановиться в Нойенгамме во время их обзорной экскурсии по Германии. В этот день и девушке Старлетт из американского Канзаса и Ханне из штата Гавайи также расскажут об истории концлагеря. Исследования показывают, что молодые люди, родившиеся в 1995-2010-е, хоть и мало знают о концлагерях, зато они гораздо больше интересуется нацистским периодом, чем поколение их родителей.

Мемориал в Нойенгамме близ Меппена (земля Нижняя Саксония) Фото: Markus Scholz/dpa/picture-alliance

"Мы хотим сделать эту тему для молодой аудитории боле видимой и охватить пользователей TikTok, к которым мы вряд ли смогли бы приблизиться с помощью нашей просветительской работы на других интернет-платформах", - объясняет Грошек. В настоящее время у аккаунта 27 000 подписчиков. Его видео становятся вирусными и достигают миллиона просмотров. В качестве создателей таких видео выступают молодые волонтеры со всего мира, которые работают в мемориальном комплексе в рамках немецкой организации Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (AFS).

"Мы очень стараемся, чтобы наши видео не подавляли пользователей эмоционально. Мы хотим, чтобы члены нашего сообщества чему-то научились, получив компетентное объяснение исторических фактов", - говорит Грошек. Эта новаторская работа вдохновила и других. Мемориал Нойенгамме - больше не единственный со своим каналом на TikTok. Его примеру уже последовали другие мемориалы, такие как Берген-Бельзен в Германии и Маутхаузен в Австрии. Свои аккаунты есть и некоторых свидетелей Холокоста. Например, 99-летняя Лили Эберт (Lily Ebert) вместе с ее правнуком - 1,9 миллиона подписчиков. Она рассказывает о своей истории выживания в нацистском концлагере.

Гидон Лев выжил в концлагере Терезиенштадт, который находился на территории бывшего гарнизонного города Терезин в Чехии. Сегодня у 88-летнего Гидона есть свой канал на TikTok. К Международному дню памяти жертв Холокоста, 27 января 2023 года, он снял видео в сотрудничестве с мемориалом Нойенгамме. Оно вошло в целую серию видеороликов, посвященных жертвам Холокоста.

Гидон Лев учиться снимать видео в домашних условиях в Израиле Фото: Tania Kraemer/DW

Почему свидетель Холокоста использует TikTok для своей разъяснительной работы? "К моему большому разочарованию, в последние годы наблюдается всплеск ненависти, насилия, антисемитизма", - говорит Лев. Он поставил перед собой задачу бороться с этим и "всеми возможными способами привлечь внимание молодого поколения к этому уродливому, разрушительному явлению. Мы должны говорить правду, предупреждать об опасностях и давать отпор: не отступать, не сдаваться, не забывать!"

Разъяснительная кампания о страшной трагедии

Сама платформа также осознала, насколько востребована эта тема. TikTok теперь автоматически ссылается на страницу, посвященную Холокосту www.aboutholocaust.org Всемирного еврейского конгресса и ЮНЕСКО. Кроме того, TikTok запустил собственную "Инициативу по просвещению и увековечиванию памяти жертв Холокоста" ("Shoah Education and Commemoration Initiative"), которая была удостоена премии имени Шимона Переса.

Освещение темы Холокоста в TikTok? Почему бы и нет. Пользователи аккаунта Berlin Fresh в TikToк также позитивно отреагировали на серию разъяснительных видео о концентрационных лагерях, которые DW сняла в сотрудничестве с Мемориальным комплексом Нойенгамме.

Тиктокер Дэниэль Картрайт Фото: Johanne Rüdiger/DW

Интерес к этой теме действительно велик, если взглянуть на данные пользователей DW-Berlin-Fresh: только одно из 30-секундных пояснительных видео набрало более девяти миллионов просмотров - в основном среди молодежи в возрасте до 24 лет. В нем тиктокер Дэниэль Картрайт (Daniel Cartwright) объясняет, как следует вести себя при посещении мемориала бывшего концлагеря.

"Иногда ужасы этого места накрывают меня, - признается 23-летний британец в серии DW. - Но потом я слышу, что молодые люди приходят в мемориал из-за наших видео в TikTok и хотят больше узнать обо всем этом. В этот момент я понимаю, насколько важна наша работа".

Дополнительные видеоролики можно найти на нашем канале в TikTok DW Berlin Fresh .

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