16 свидетелей Холокоста: когда предметам есть что рассказать
Павел Мыльников
2 ч. назад
Экспонаты выставки в бундестаге рассказывают о трагедии евреев, которые были вынуждены покинуть Германию или погибли в нацистских концлагерях.
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В бундестаге Германии в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, открылась выставка "16 объектов - 70 лет "Яд Вашем". За каждым из экспонатов тянется своя история, объединяет их лишь то, что они принадлежали одной из семей или отдельному человеку, который когда-то жил в Германии. Предметы переданы Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем", который в 2023 году отмечает 70 лет со дня основания. Выставка проходит в Доме Пауля Лёбе (Paul-Löbe) до 17 февраля.
"Люди думали, что им ничего не угрожает. Они же были немцами", - вспоминала Лоре Майерфельд (Lore Mayerfeld) на открытии выставки в бундестаге, которое прошло 24 января. В 1941 году вместе со своей семьей она успела на один из последних рейсов, отправлявшихся из Португалии в США, где их уже ждал отец семейства. На прощание бабушка подарила своей четырехлетней внучке куклу. Девочка назвала ее Инге. Через несколько десятилетий эта кукла стала экспонатом выставки, которая напоминает о тех ужасах и страданиях во времена национал-социализма.
Ханукальный светильник, профессорский стетоскоп, чемодан, в который женщина, депортированная в нацистский концлагерь Терезиенштадт, сложила свои вещи… Предметы могли остаться незаметными элементами повседневного обихода, но олицетворяют собой уничтоженные жизни и исковерканные судьбы.
Экспонаты родом из разных уголков Германии - по одному от каждой из 16 федеральных земель. В рамках выставки они впервые возвращаются в ФРГ. Создатели выставки хотят показать, что каждое место в стране за время Холокоста потеряло часть своей идентичности. Для посещения выставки необходимо предварительно зарегистрироваться.