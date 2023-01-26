16 свидетелей Холокоста: когда предметам есть что рассказать

Экспонаты выставки в бундестаге рассказывают о трагедии евреев, которые были вынуждены покинуть Германию или погибли в нацистских концлагерях.

В бундестаге Германии в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, открылась выставка "16 объектов - 70 лет "Яд Вашем". За каждым из экспонатов тянется своя история, объединяет их лишь то, что они принадлежали одной из семей или отдельному человеку, который когда-то жил в Германии. Предметы переданы Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем", который в 2023 году отмечает 70 лет со дня основания. Выставка проходит в Доме Пауля Лёбе (Paul-Löbe) до 17 февраля.

"Люди думали, что им ничего не угрожает. Они же были немцами", - вспоминала Лоре Майерфельд (Lore Mayerfeld) на открытии выставки в бундестаге, которое прошло 24 января. В 1941 году вместе со своей семьей она успела на один из последних рейсов, отправлявшихся из Португалии в США, где их уже ждал отец семейства. На прощание бабушка подарила своей четырехлетней внучке куклу. Девочка назвала ее Инге. Через несколько десятилетий эта кукла стала экспонатом выставки, которая напоминает о тех ужасах и страданиях во времена национал-социализма.

Та самая кукла Инге. На ней пижама, которая была на Лоре Майерфельд во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ханукальный светильник, профессорский стетоскоп, чемодан, в который женщина, депортированная в нацистский концлагерь Терезиенштадт, сложила свои вещи… Предметы могли остаться незаметными элементами повседневного обихода, но олицетворяют собой уничтоженные жизни и исковерканные судьбы.

Этот светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука, принадлежал Артуру Познеру (Arthur Posner) и его жене Рози Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Фортепиано семьи Маргулисов. Музыкальный инструмент они взяли в Израиль, спасаясь от "третьего рейха" Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Экспонаты родом из разных уголков Германии - по одному от каждой из 16 федеральных земель. В рамках выставки они впервые возвращаются в ФРГ. Создатели выставки хотят показать, что каждое место в стране за время Холокоста потеряло часть своей идентичности. Для посещения выставки необходимо предварительно зарегистрироваться.

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