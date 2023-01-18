Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не ждет
Ребекка Риттерс
1 ч. назад
Руководитель мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян впервые посещает ФРГ. В интервью DW он размышляет о современном антисемитизме и о времени, когда очевидцев Холокоста уже не останется.
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"Антисемитизм, к сожалению усиливается во всем мире, - говорит 67-летний Дани Даян. Около полутора лет он руководит Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем", расположенным на Горе Памяти в Иерусалиме и являющимся самым главным мировым музеем памяти жертв Холокоста.
В интервью DW Даян указывает, что растущая ненависть к евреям по всему миру побуждает его обратиться к каждому главе государства с предупреждением: "Если вы видите антисемитизм, то действуйте немедленно. Не ждите. Если вы будете ждать, то антисемитизм примет запредельные, чудовищные масштабы. Тогда остановить его будет невозможно".
Первый для Даяна визит в Германию
22 января Дани Даян впервые в жизни посетит Германию. Этот путь оказался долгим - не только потому, что Даян родился и жил в Аргентине, пока его семья в 1971 году не переехала в Израиль. Там он стал одним из ведущих политических деятелей движения поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Однако, по словам Даяна, его политическое прошлое сегодня не имеет значения. После назначения на пост председателя правления Мемориального комплекса "Яд Вашем" он возвел "защитную стену" между почитанием памяти и политикой, говорит Даян, и его нынешняя миссия для него "священна".
Даян поклялся, будучи очень молодым человеком, никогда не посещать Германию, "страну преступников". "Это не было связано с ненавистью или чем-то подобным, - делится он в интервью корреспонденту DW Ребекке Риттерс (Rebecca Ritters). - Таким образом я хотел отдать дань уважения шести миллионам убитых евреев".
Сопротивление зачаткам зла
В беседе с DW Даян сопоставляет нынешнее время с 1930-м годами и четко обозначает различия. В то время в Германии набирало силу национал-социалистское движение вокруг Адольфа Гитлера (Adolf Hitler). Результатом безумной расовой политики его сторонников стали массовые убийства евреев в Европе. Сегодня все иначе, "мы очень далеки от ситуации того времени", считает Даян. При этом в отличие от людей, живших 80 лет назад, сегодня мы знаем, что может развиться из опасных зачатков зла, знаем, что "может случиться", добавляет он.
Тогдашнее поколение, возможно, и не предполагало, что тот, кто сжигает книги или поджигает синагоги, будет также сжигать людей. Но сегодня "мы знаем, что дело может дойти и до сожжения людей", подчеркивает собеседник DW: "Вот почему мы несем ответственность за то, чтобы вести борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией".
Первая встреча в "Яд Вашем"
Предстоящий визит Даяна в ФРГ последует в ответ на приглашение от председателя германского бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas). Бас, являющаяся членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), посетила Израиль в апреле 2022 года.
Она стала первым высокопоставленным представителем Германии, принявшим участие в церемонии ежегодного поминовения жертв Холокоста в кнессете - израильском парламенте, где были зачитаны имена погибших во время Холокоста. Тогда же Бас, уроженка западно-германского города Дуйсбурга, посетила мемориал "Яд Вашем". Там Дани Даян вручил ей исследовательскую работу о Ирме Натан - еврейке из Дуйсбурга, которая была убита нацистами в 1942 году.
Выставка в бундестаге
В свою очередь, Бас пригласил Даяна, который до этого не желал посещать Германию, открыть выставку в бундестаге в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, ежегодно отмечаемого 27 января. Ожидается, что Даян и Бас 24 января выступят с речью на открытии выставки "Шестнадцать объектов - семьдесят лет "Яд Вашем" в Доме Пауля Лёбе - одном из центральных зданий бундестага, расположенном рядом с Рейхстагом
На выставке будут представлены 16 экспонатов из коллекции музея "Яд Вашем" - предметы из повседневной жизни евреев, которые были вынуждены покинуть Германию или были убиты нацистами. Среди них детские игрушки, ханукальный подсвечник, дневник и пианино. 16 вещей из 16 федеральных земель Германии, которые делают историю в целом и истории утраченных жизней актуальной.
Мемориал "Яд Вашем", решение о создании которого было принято почти 70 лет назад, в августе 1953 года, хранит память о Холокосте с помощью таких предметов. Эта вечная память отражается в названии комплекса на иврите, которое заимствовано из книги пророка Исаии в Библии и означает в переводе: "Одно место и одно имя". "Некоторые из представленных здесь предметов вызывают слезы на глазах каждого, в ком есть человечность", - говорит Даян в интервью.
"Наперегонки со временем"
Сегодня очевидцев Холокоста становится все меньше. Лишь немногие пожилые люди еще могут рассказать о тех страшных событиях молодому поколению. Даян размышляет о времени, когда переживших их больше не останется: "Когда это время наступит, отрицатели Холокоста и те, кто преуменьшает его значимость, поднимут голову. Они решат, что настал их звездный час". Вот почему сохранение памяти и борьба с ненавистью к евреям, по мнению Даяна, - это "гонка со временем".
Руководитель мемориала "Яд Вашем" считает память о Холокосте "очень эффективным инструментом в борьбе с антисемитизмом". "Яд Вашем" "не пытается перевоспитать антисемитов", подчеркивает он: "Мы пытаемся научить чему-то порядочных людей, чтобы они могли противостоять антисемитизму".
Даян объясняет это на двух примерах, касающихся двух американских знаменитостей, которые в последние месяцы привлекли к себе внимание неоднозначными высказываниями. 45-летнего рэпера Канье Уэста (также известного как Йе), который неоднократно делал резкие антисемитские высказывания, опираясь на распространенные стереотипы, Даян называет "явным антисемитом". "Я бы не пригласил его в "Яд Вашем", потому что это была бы пустая трата времени", - констатирует он.
Между тем Даян с удовольствием пригласил бы в "Яд Вашем" 67-летнюю актрису Вупи Голдберг, которая назвала Холокост конфликтом между двумя группами белых людей, никак не связанным с расовой ненавистью. "Это чепуха, - говорит Даян. - Это не антисемитизм, а невежество". Голдберг просто "не знает того факта, что нацисты - справедливо или нет - рассматривали евреев как особую расу", поясняет он.
Запланированные встречи с высокопоставленными лицами в Берлине
Во время своей первой поездки в Германию Даян проведет два дня в Берлине. При этом у него запланированы встречи не только с председателем бундестага Бербель Бас, но и с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner), а также ведущими политиками правящей "зеленой" партии и лидером оппозиционной парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).
Даян посетит Мемориал жертвам Холокоста, расположенный в центре Берлина, и Еврейский музей, а также встретится с членами еврейской общины немецкой столицы. Вечером 24 января, после открытия выставки он отправится в Нью-Йорк.
Описывая свою работу, Даян отмечает, что ее цель - поддерживать "живое пламя памяти о Холокосте". Он убежден: ничего подобного не должно никогда повториться. Этому ужасному событию 20-го века "нельзя позволить произойти снова" - ни с еврейским народом, ни с каким-либо другим, уверен он.
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