Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не ждет

Руководитель мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян впервые посещает ФРГ. В интервью DW он размышляет о современном антисемитизме и о времени, когда очевидцев Холокоста уже не останется.

"Антисемитизм, к сожалению усиливается во всем мире, - говорит 67-летний Дани Даян . Около полутора лет он руководит Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем", расположенным на Горе Памяти в Иерусалиме и являющимся самым главным мировым музеем памяти жертв Холокоста.

В интервью DW Даян указывает, что растущая ненависть к евреям по всему миру побуждает его обратиться к каждому главе государства с предупреждением: "Если вы видите антисемитизм, то действуйте немедленно. Не ждите. Если вы будете ждать, то антисемитизм примет запредельные, чудовищные масштабы. Тогда остановить его будет невозможно".

Первый для Даяна визит в Германию

22 января Дани Даян впервые в жизни посетит Германию. Этот путь оказался долгим - не только потому, что Даян родился и жил в Аргентине, пока его семья в 1971 году не переехала в Израиль. Там он стал одним из ведущих политических деятелей движения поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Глава правления Мемориального комплекса "Яд Вашем" Дани Даян во время интервью DW Фото: DW

Однако, по словам Даяна, его политическое прошлое сегодня не имеет значения. После назначения на пост председателя правления Мемориального комплекса "Яд Вашем" он возвел "защитную стену" между почитанием памяти и политикой, говорит Даян, и его нынешняя миссия для него "священна".

Даян поклялся, будучи очень молодым человеком, никогда не посещать Германию, "страну преступников". "Это не было связано с ненавистью или чем-то подобным, - делится он в интервью корреспонденту DW Ребекке Риттерс (Rebecca Ritters). - Таким образом я хотел отдать дань уважения шести миллионам убитых евреев".

Сопротивление зачаткам зла

В беседе с DW Даян сопоставляет нынешнее время с 1930-м годами и четко обозначает различия. В то время в Германии набирало силу национал-социалистское движение вокруг Адольфа Гитлера (Adolf Hitler). Результатом безумной расовой политики его сторонников стали массовые убийства евреев в Европе. Сегодня все иначе, "мы очень далеки от ситуации того времени", считает Даян. При этом в отличие от людей, живших 80 лет назад, сегодня мы знаем, что может развиться из опасных зачатков зла, знаем, что "может случиться", добавляет он.

Тогдашнее поколение, возможно, и не предполагало, что тот, кто сжигает книги или поджигает синагоги, будет также сжигать людей. Но сегодня "мы знаем, что дело может дойти и до сожжения людей", подчеркивает собеседник DW: "Вот почему мы несем ответственность за то, чтобы вести борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией".

Первая встреча в "Яд Вашем"

Предстоящий визит Даяна в ФРГ последует в ответ на приглашение от председателя германского бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas). Бас, являющаяся членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), посетила Израиль в апреле 2022 года.

Она стала первым высокопоставленным представителем Германии, принявшим участие в церемонии ежегодного поминовения жертв Холокоста в кнессете - израильском парламенте, где были зачитаны имена погибших во время Холокоста. Тогда же Бас, уроженка западно-германского города Дуйсбурга, посетила мемориал "Яд Вашем". Там Дани Даян вручил ей исследовательскую работу о Ирме Натан - еврейке из Дуйсбурга, которая была убита нацистами в 1942 году.

Выставка в бундестаге

В свою очередь, Бас пригласил Даяна, который до этого не желал посещать Германию, открыть выставку в бундестаге в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, ежегодно отмечаемого 27 января. Ожидается, что Даян и Бас 24 января выступят с речью на открытии выставки "Шестнадцать объектов - семьдесят лет "Яд Вашем" в Доме Пауля Лёбе - одном из центральных зданий бундестага, расположенном рядом с Рейхстагом

Председатель бундестага Бербель Бас в мемориальном комплексе "Яд Вашем", апрель 2022 года Фото: AMIR COHEN/picture alliance

На выставке будут представлены 16 экспонатов из коллекции музея "Яд Вашем" - предметы из повседневной жизни евреев, которые были вынуждены покинуть Германию или были убиты нацистами. Среди них детские игрушки, ханукальный подсвечник, дневник и пианино. 16 вещей из 16 федеральных земель Германии, которые делают историю в целом и истории утраченных жизней актуальной.

Мемориал "Яд Вашем", решение о создании которого было принято почти 70 лет назад, в августе 1953 года, хранит память о Холокосте с помощью таких предметов. Эта вечная память отражается в названии комплекса на иврите, которое заимствовано из книги пророка Исаии в Библии и означает в переводе: "Одно место и одно имя". "Некоторые из представленных здесь предметов вызывают слезы на глазах каждого, в ком есть человечность", - говорит Даян в интервью.

"Наперегонки со временем"

Сегодня очевидцев Холокоста становится все меньше. Лишь немногие пожилые люди еще могут рассказать о тех страшных событиях молодому поколению. Даян размышляет о времени, когда переживших их больше не останется: "Когда это время наступит, отрицатели Холокоста и те, кто преуменьшает его значимость, поднимут голову. Они решат, что настал их звездный час". Вот почему сохранение памяти и борьба с ненавистью к евреям, по мнению Даяна, - это "гонка со временем".

Руководитель мемориала "Яд Вашем" считает память о Холокосте "очень эффективным инструментом в борьбе с антисемитизмом". "Яд Вашем" "не пытается перевоспитать антисемитов", подчеркивает он: "Мы пытаемся научить чему-то порядочных людей, чтобы они могли противостоять антисемитизму".

Даян объясняет это на двух примерах, касающихся двух американских знаменитостей, которые в последние месяцы привлекли к себе внимание неоднозначными высказываниями. 45-летнего рэпера Канье Уэста (также известного как Йе), который неоднократно делал резкие антисемитские высказывания, опираясь на распространенные стереотипы, Даян называет "явным антисемитом". "Я бы не пригласил его в "Яд Вашем", потому что это была бы пустая трата времени", - констатирует он.

Между тем Даян с удовольствием пригласил бы в "Яд Вашем" 67-летнюю актрису Вупи Голдберг, которая назвала Холокост конфликтом между двумя группами белых людей, никак не связанным с расовой ненавистью. "Это чепуха, - говорит Даян. - Это не антисемитизм, а невежество". Голдберг просто "не знает того факта, что нацисты - справедливо или нет - рассматривали евреев как особую расу", поясняет он.

Запланированные встречи с высокопоставленными лицами в Берлине

Во время своей первой поездки в Германию Даян проведет два дня в Берлине. При этом у него запланированы встречи не только с председателем бундестага Бербель Бас, но и с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner), а также ведущими политиками правящей "зеленой" партии и лидером оппозиционной парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).

Мемориал жертвам Холокоста, расположенный в центре Берлина Фото: Zoonar/picture alliance

Даян посетит Мемориал жертвам Холокоста, расположенный в центре Берлина, и Еврейский музей, а также встретится с членами еврейской общины немецкой столицы. Вечером 24 января, после открытия выставки он отправится в Нью-Йорк.

Описывая свою работу, Даян отмечает, что ее цель - поддерживать "живое пламя памяти о Холокосте". Он убежден: ничего подобного не должно никогда повториться. Этому ужасному событию 20-го века "нельзя позволить произойти снова" - ни с еврейским народом, ни с каким-либо другим, уверен он.

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